Orta Doğu barut fıçısı! Katil Bibi'den İran'a tehdit: Parmağımız tetikte!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Orta Doğu’da perde arkasında yürütülen diplomatik temaslar hız kazanırken, sahadaki gerilim adeta patlama noktasına ulaştı. Cumartesi günü bir araya gelmesi beklenen ateşkes masası, son açıklamalar ve askeri hareketlilikle birlikte daha kurulmadan kırılgan bir zemine oturdu. Bir yanda Donald Trump’ın “Ordu fethe hazır” çıkışı tansiyonu yükseltirken, diğer yanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Çatışmaları yeniden başlatmaya hazırız, parmağımız tetikte” sözleri sürece adeta benzin döktü. A Haber’e konuşan uzmanlar, İsrail’in Orta Doğu’daki politik siciline dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da ateşkes için diplomatik temaslar sürerken, sahadan gelen sert açıklamalar ve artan askeri hareketlilik bölgeyi yeniden kritik bir eşik noktasına taşıdı. Cumartesi günü toplanması beklenen masa daha kurulmadan tartışmaların ve tehditlerin gölgesinde kalırken, Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'dan gelen peş peşe açıklamalar gerilimi tırmandırdı. A Haber'de bölgedeki gelişmelere ilişkin konuşan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Gazeteci Abdülkadir Selvi, krizin yalnızca askeri değil, enerji ve küresel güç dengelerini de kapsayan çok katmanlı bir satranç oyununa dönüştüğüne dikkat çekti.

BİR SONRAKİ FETİH İÇİN SABIRSIZLANAN BİR ORDU

Bölgede ateşkes görüşmeleri konuşulurken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Süreçteki sıcak açıklamalar ise ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, "Muhteşem ordumuz hazırlıklarını yapıyor ve dinleniyor, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullanarak bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. Hemen ardından CENTCOM'dan gelen açıklamayla bölgedeki yeni yığınakların sürdüğü ve uçak gemilerinin rotasını Orta Doğu'ya çevirdiği duyuruldu. Trump'ın bu açıklamasına dikkat çeken Akademisyen Yeliz Albayrak, "Trump'a sorulduğunda bu saldırıları yokmuş gibi değerlendiriyor; 'Biz savaştayız, olabilir böyle şeyler' diyor. Ancak bu bir fetih değil, Birleşmiş Milletler'e göre yapılan her şey savaş suçudur; yıkılan köprüler, okullar ve enerji hatları buna dahildir" şeklinde konuştu.

MASADAKİ UYUŞMAZLIK: URANYUM VE HÜRMÜZ ÇATIŞMASI

Ateşkesin koşulları konusunda taraflar arasında derin bir uçurum bulunuyor. Şartların sayısı üzerinde bile mutabık kalınamadığını belirten Yeliz Albayrak, "Uranyum meselesinde hemfikir değiller. İran bunu kendi hakkı olarak görürken, ABD bu kapasitenin sıfırlanmasını şart koşuyor" ifadelerini kullandı. Albayrak ayrıca Hürmüz Boğazı meselesinin de büyük bir kriz alanı olduğunu vurgulayarak, ABD'nin askeri varlığını bölgeden çekme talebine Washington'un "Biz bir süre daha buradayız" yanıtını verdiğini aktardı.

İSRAİL'İN SABOTAJ PLANI VE YENİ İŞGAL NOKTALARI

Lübnan meselesi, ateşkesin en büyük kilit taşı olarak öne çıkıyor. İsrail'in süreci sabote ettiğini ifade eden Yeliz Albayrak, "İsrail kesinlikle bu işin bitmesini istemiyor. Önünde başka çıkarlar var. Bakın, bir ülkede 34 yeni yerleşim ve işgal noktası onaylandı. Gazze'de Refah'ı kapatma politikaları sürüyor. Sadece saldırılara devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda Suriye, Irak ve diğer bölgelerde de yeni çatışma alanlarına yatırım yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ KORİDORLARI VE PETRO-DOLAR HEGEMONYASININ SARSILMASI

Bölgedeki çatışmaların küresel perde arkasında bir enerji savaşı yattığına dikkat çeken Yeliz Albayrak, "Hazar petrollerini, Hindistan üzerinden Akdeniz'e ve Avrupa'ya taşıyacak yeni rotalar gündeme geliyor ve Körfez ülkeleri arasındaki çatışmanın sürdürülmesinin hedeflendiği görülüyor" dedi. Albayrak ayrıca finansal bir kırılmaya da işaret ederek, "Çin ve İran arasında enerji alımında Yuan'ın kullanıldığını duymaya başladık. Bu, ABD'nin petro-dolar hegemonyasının sarsılması demektir. Bu sistemi yeniden düzenlemek için İbrahim Anlaşmaları gibi yeni güvenlik ve enerji mimarileri tasarlıyorlar" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: PARMAĞIMIZ TETİKTEDİR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son açıklamaları adeta ateşe benzin döktü. Netanyahu, "İran daha zayıf, İsrail ise daha güçlü. Henüz ulaşmamız gereken hedeflerimiz var ve bunlara ya anlaşmayla ya da çatışmayla ulaşacağız. Çatışmaları yeniden başlatmaya hazırız, parmağımız tetiktedir" sözleriyle geri adım atmayacaklarını ilan etti.

SELVİ: SİCİLİ BOZUK BİR YÖNETİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Gazeteci Abdülkadir Selvi, masanın oluşumunda Türkiye'nin kilit rolüne dikkat çekerken geçmişteki aldatma süreçlerini hatırlattı. Abdülkadir Selvi, "Bir yanda masa kuruluyor, diğer yanda oturacaklara silah doğrultuluyor. Geçmişte 12 Gün Savaşları'nda ve 28 Şubat sürecinde müzakereler sürerken saldırılarla İran'ın yanıltıldığı iddiaları var" değerlendirmesinde bulundu.

PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI BİR SÜREÇ VE BÖLGESEL SİGORTA İHTİYACI

Ateşkesin oldukça kırılgan bir zeminde ilerlediğini belirten Selvi, Lübnan'ın bu süreçte kritik bir risk unsuru olduğunu vurguladı. Abdülkadir Selvi, "Beyaz Saray 'Lübnan dahil değil' diyor, Netanyahu ise 'Lübnan'da savaşı durdurmayacağım' açıklamasını yapıyor. Bu durum süreci zorluyor. Ancak bardağın dolu tarafına bakarsak, bir İran-Körfez savaşının tırmanma riski şimdilik azalmış durumda" dedi.

Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan gibi ülkelerin desteğiyle daha güçlü bir diplomatik çerçeve kurulması gerektiği vurgulanırken, sürecin oldukça pamuk ipliğine bağlı olduğu ifade edildi.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı hacklendiEski İsrail Genelkurmay Başkanı hacklendiESKİ İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI HACKLENDİ
İsrailin dışarıdan devşirme kiralık katilleriİsrailin dışarıdan devşirme kiralık katilleriİSRAİL'İN DIŞARIDAN DEVŞİRME KİRALIK KATİLLERİ
İşgalci İsrail Gazzede Al Jazeera Muhabiri Wishahı katletti!İşgalci İsrail Gazzede Al Jazeera Muhabiri Wishahı katletti!İŞGALCİ İSRAİL GAZZE'DE AL JAZEERA MUHABİRİ WİSHAH'I KATLETTİ!

