Orta Doğu barut fıçısı! Katil Bibi'den İran'a tehdit: Parmağımız tetikte!

Orta Doğu'da ateşkes için diplomatik temaslar sürerken, sahadan gelen sert açıklamalar ve artan askeri hareketlilik bölgeyi yeniden kritik bir eşik noktasına taşıdı. Cumartesi günü toplanması beklenen masa daha kurulmadan tartışmaların ve tehditlerin gölgesinde kalırken, Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'dan gelen peş peşe açıklamalar gerilimi tırmandırdı. A Haber'de bölgedeki gelişmelere ilişkin konuşan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Gazeteci Abdülkadir Selvi, krizin yalnızca askeri değil, enerji ve küresel güç dengelerini de kapsayan çok katmanlı bir satranç oyununa dönüştüğüne dikkat çekti.

BİR SONRAKİ FETİH İÇİN SABIRSIZLANAN BİR ORDU

Bölgede ateşkes görüşmeleri konuşulurken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Süreçteki sıcak açıklamalar ise ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, "Muhteşem ordumuz hazırlıklarını yapıyor ve dinleniyor, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullanarak bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. Hemen ardından CENTCOM'dan gelen açıklamayla bölgedeki yeni yığınakların sürdüğü ve uçak gemilerinin rotasını Orta Doğu'ya çevirdiği duyuruldu. Trump'ın bu açıklamasına dikkat çeken Akademisyen Yeliz Albayrak, "Trump'a sorulduğunda bu saldırıları yokmuş gibi değerlendiriyor; 'Biz savaştayız, olabilir böyle şeyler' diyor. Ancak bu bir fetih değil, Birleşmiş Milletler'e göre yapılan her şey savaş suçudur; yıkılan köprüler, okullar ve enerji hatları buna dahildir" şeklinde konuştu.