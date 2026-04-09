Çok gizli bilgiler internette! İsrail Genelkurmayı'nı sarsan skandal ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Çok gizli bilgiler internette! İsrail Genelkurmayı'nı sarsan skandal ortaya çıktı

İran bağlantılı “Hanzala (Handala)” adlı hacker grubu, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin elektronik cihazlarına sızarak binlerce gizli fotoğraf ve videoyu ele geçirdi. The Times of Israel’e göre 19 bin görüntüyü elinde bulunduran grup, daha önce kamuoyuna yansımayan kritik toplantıları da ifşa etti.

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubu, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videolarını yayımladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, grubun elinde 19 bin gizli fotoğraf ve video bulunuyor ve bu görüntüler daha önce kamuoyuna açıklanmamış gizli toplantıları da ifşa ediyor.

"AÇIK BİR KİTAP GİBİYDİ"

İran bağlantılı Handala adlı hacker grubu, geçen yıl görevden ayrılan Halevi'ye ait cihazlara sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videoları yayımladı.

Hacker grubunun uzun yıllardır Halevi'yi izlediği ortaya çıktı.

Uzun yıllardır Halevi'yi izlediğini açıklayan grup internet sitesinde, "Tüm çok gizli tesisleriniz, kriz odalarınız, haritalarınız ve hatta komuta merkezlerinizin en ince detayları bile, uzun zamandır bizim için açık bir kitap gibiydi." ifadesini kullandı.

Grup, eski İsrail Genelkurmay Başkanı'nın askeri üsleri gezdiği, pilotlarla görüştüğü, brifingler ve toplantılar düzenlediği ve ofisinde çalıştığı anları gösteren onlarca fotoğraf ve video yayımladı. Bir görüntüde, Halevi'nin Ürdün'de mevkidaşı Yusuf el-Huneyti'yle bir araya geldiği ve ona 1967'deki "Altı Gün Savaşı"nda hayatını kaybeden bir Ürdünlü askere ait hançeri hediye ettiği görüldü.

Grup, Halevi'nin görevdeyken Katar'da eski ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla ve Katarlı yetkililerle yaptığı gizli görüşmelerin fotoğraflarını da yayımladı. Handala, daha önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu. Halevi, Ocak 2023'ten Mart 2025'e kadar İsrail Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmıştı.

