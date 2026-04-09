Çok gizli bilgiler internette! İsrail Genelkurmayı'nı sarsan skandal ortaya çıktı
İran bağlantılı “Hanzala (Handala)” adlı hacker grubu, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin elektronik cihazlarına sızarak binlerce gizli fotoğraf ve videoyu ele geçirdi. The Times of Israel’e göre 19 bin görüntüyü elinde bulunduran grup, daha önce kamuoyuna yansımayan kritik toplantıları da ifşa etti.
"AÇIK BİR KİTAP GİBİYDİ"
Uzun yıllardır Halevi'yi izlediğini açıklayan grup internet sitesinde, "Tüm çok gizli tesisleriniz, kriz odalarınız, haritalarınız ve hatta komuta merkezlerinizin en ince detayları bile, uzun zamandır bizim için açık bir kitap gibiydi." ifadesini kullandı.