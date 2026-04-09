Savaşın küresel yansımaları ve ABD'nin beklemediği şekilde savaştan ciddi zarar gördüğünü belirten Turgut Alp Boyraz, " ABD Başkanı Donald Trump da zannedersem bu gerçekle yavaş yavaş yüzleşiyor. Bir seçim yapmak zorunda. Benim şahsi öngörüm; Lübnan'daki savaşın devam etmesindense onu durdurup ateşkesi kurtarmayı yeğleyeceği yönünde. Çünkü içeride çok sıkışmış durumda, dünya ekonomisi ciddi derecede zarar almış durumda." değerlendirmesinde bulundu. Boyraz, İran'ın tüm saldırılara rağmen teslim olmadığını vurgulayarak, "İsrail şunu çok iyi biliyor; İran, dünya kamuoyunun önünde, Lübnan halkı ve Hizbullah ile birlikte bu kadar bedel ödemişken 'Tamam onlar kendi halinde biz kendi halimizdeyiz' demesi çok zor. İran'a altyapı, üstyapı ve liderlerini öldürme noktasında çok büyük zararlar verilse de yönetim bir zafiyete uğramadı ve savaşı sistemli bir şekilde götürmeyi başardı." sözleriyle bölgedeki sıcak temasın ve diplomatik bilek güreşinin perde arkasını aktardı.

"HİZBULLAH'A SALDIRI KANLI İÇ SAVAŞ TARİHİNE YENİDEN DÖNÜLMESİ OLUR"

Lübnan'ın geçmişindeki kanlı izlerin yeniden canlanma riskine dikkat çeken Turgut Alp Boyraz, "Hizbullah'ın oradaki mevcudiyeti taban açısından çok kendisine sadık ve organize bir tabanı var. Ve bunu hem Lübnan halkının diğer kesimleri biliyor hem siyasetçileri biliyor. Dolayısıyla ABD'nin ve İsrail'in baskısıyla Hizbullah'ın üzerine gitseler bu Lübnan'ın kanlı iç savaşlar tarihine yeniden dönülmesi anlamına gelir. Bu da Lübnan için içerisinde hem siyasiler hem halk zor durumda. Bunu ABD'ye defaatle anlatmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Boyraz, Lübnan ordusunun kırılgan yapısına dair tarihi bir uyarıda bulunarak, "Hizbullah'ın burada çok güçlü bir tabanı var. 2024'te o kadar zayıflatıldığını düşünmemize rağmen bu sefer o zamandan daha etkili en azından karada bir direniş gösterebildi. 89'da biten iç savaşta ordu müdahil olduğu için Müslüman-Hristiyan iç savaşında ordu da üçe dörde bölünmüştü. Çünkü ordunun içerisinde Dürziler var, Dürzilere bağlı istihbarat var, Sünnilere bağlı istihbarat var, Şiiler var, Maronitler var. Kesinlikle Lübnan çok zor bir coğrafya." şeklinde konuştu.