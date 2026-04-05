İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'a ait akaryakıt istasyonlarına saldırı

Terör devleti İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken Hizbullah tarafından kontrol edildiğini iddia ettiği 2 akaryakıt istasyonuna saldırıda bulundu. Kanal 14'ün haberine göre Hizbullah'ın Lübnan kıyılarına yaklaşan İngiliz savaş gemisine füze attığı iddia edilirken siyonistler Lübnan'da bir apartmanı vurdu. Saldırıda en az 3 ölü ve 3 yaralı olduğu bildirildi.

Katil İsrail ordusu, İran'ın yanı sıra Lübnan'da saldırılarını sürdürürken ülkenin kritik altyapılarını ve enerji hatlarını vurmaya devam ediyor. Siyonist ordu tarafından yapılan açıklamada Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarında, Hizbullah tarafından kontrol edildiği öne sürülen Amana şirketine ait iki akaryakıt istasyonunun hedef alındığı ifade edildi.

2 AKARYAKIT İSTASYONU VURULDU

Amana şirketinin Hizbullah'ın askeri altyapısını destekleyen ekonomik yapısının bir parçası olduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da Amana şirketine ait 15'in üzerinde akaryakıt istasyonunu hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının gün içinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah karargahını hedef aldığı da öne sürüldü.



İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI İDDİASI

İsrail'e ait Kanal 14'ün haberine göre Hizbullah'ın Lübnan kıyılarına yaklaşık 112 kilometre (70 mil) açıkta seyreden bir İngiliz savaş gemisini hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, Hizbullah'ın "İsrail donanmasına ait olduğunu sanarak Lübnan kıyılarından İngiliz savaş gemisine füze attığı" iddiasına yer verildi.

İsrail makamlarının İngiliz savaş gemisinin hasar gördüğüne ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

İngiltere'den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Katil İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin başkenti Beyrut'un doğusundaki Ain Saadeh bölgesinde bulunan bir apartman İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına hedef oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan saldırının hedefine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Saldırı nedeniyle oluşan yıkım ise kameralara yansıdı.