Orta Doğu'daki savaşta Trump çıkmazda! Ateşkesten başka çaresi yok

ABD ve İran'ın ateşkes kararı almasının ardından katil İsrail, anlaşma şartlarını bozarak Lübnan'a yoğun bir bombardıman başlatması dünyayı yeni bir krize sürükledi. Öte yandan ABD'nin "Lübnan ateşkese dahil değil" çıkışı bölgeyi ateş çemberine çevirirken bölgedeki son durumu A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında ele alındı. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz Lübnan'da yaşanan soykırımı ve bölgedeki son gelişmeleri aktarırken, Trump'ın savaş ile birlikte birçok gerçekle yüzleştiğini belirterek "Bir seçim yapmak zorunda. Lübnan'daki savaşın devam etmesindense onu durdurup ateşkesi kurtarmayı yeğleyecektir. Çünkü içeride çok sıkışmış durumda çünkü dünya ekonomisi ciddi derecede zarar aldı.