Pax Amerika çöküyor! A Haber’de çarpıcı analiz: Yanlış politikalar yeni devasa ittifakları doğurdu

Küresel siyasetin merkezi sarsılıyor, taşlar ülkede oynuyor! A Haber'de konuşan Akademisyen-Hukukçu Doç. Levent Ersin Orallı, ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerinin sadece bugünü değil, Amerika'nın değişen tüm başkanlarını da kayıtlı bir "ipotek" bölgesine hapsedeceğini belirterek, küresel güç dağılımını gözler önüne serdi. "Medeniyeti sileceğim" tehditlerinin gölgesinde, Pax Americana'nın tarihin tozlu sayfalarına gömülü bu kritik sürecin başladığını belirten Orallı, yeni ittifaklar ve çok merkezli bir dünya düzeninin ateş hattında şekillendiğini söyledi.

TRUMP GELECEK BAŞKANLARIN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYOR

Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılırken, Trump'ın attığı adımların geri dönülemez bir yıkıma yol açtığı ortaya çıktı. Orallı, "Oldukça başarılı… Hani diyor ya 'medeniyeti sileceğim', 'burada bir daha gül bile bitmeyecek'; işte bunu başarıyor, sonraki Amerikan başkanlarının politikalarını da zapturapt altına alıyor" sözleriyle Trump'ın etkisinin uzun vadeli olduğunu ifade etti. Bu durumun şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Orallı, devletlerin de canlı birer organizma gibi doğup büyüdüğünü belirterek, Farabi ve İbn Haldun'un yüzyıllar öncesinden yaptıkları uyarılara dikkat çekti.