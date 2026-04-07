Savaş ABD'nin imajını yerle bir etti! Trump öfkeden deliye döndü: ABD ordusunda vicdani ret rekoru

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı topyekûn saldırıların üzerinden bir ay geçmesine rağmen hedeflenen hiçbir askeri ve siyasi başarıya ulaşılamaması Washington'da deprem etkisi yarattı. Bölgedeki prestiji sarsılan ve Hürmüz Boğazı'nda düğümü çözemeyen ABD, İsrail'in sahadan çekilmesiyle İran ile baş başa kaldı. Hedeflerine ulaşamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kontrolsüz öfkesi diplomatik nezaketi rafa kaldırırken, Amerikan ordusu içerisinde "İsrail için ölmek istemiyoruz" diyen askerlerin vicdani ret başvurularında yüzde 1000'lik tarihi bir artış yaşandı.

STRATEJİK HEDEFLER ÇIKMAZA GİRDİ: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILAMIYOR

İran'a yönelik başlatılan savaşta bir ay geride kalırken, saldırıların ana gerekçesi olan rejim değişikliği ve nükleer programın durdurulması hedefleri hayalden öteye geçemedi. ABD ve İsrail'in stratejik öneme sahip Hark Adası ve Hürmüz Boğazı'na yönelik hamleleri de sonuçsuz kaldı. Konuyu değerlendiren İran Uzmanı Dr. Hurşit Dingil, "İran'da belirli bir hedefe ulaşamamak, hem siyasi hem askeri hedefe ulaşamamak beraberinde bu şekilde bir reaksiyon geliştirmesine neden oluyor," sözleriyle sahadaki tıkanıklığın Washington'daki yansımasına dikkat çekti.

Dingil ayrıca, dünyanın en yüksek askeri teknolojisine sahip gücü olan ABD'nin içine düştüğü durumu, "Amerika gibi bir güç için bir ayı geçen sürede Hürmüz Boğazı'nı açamamak çok ciddi bir sorun. Bu, Amerika'nın küresel hegemon iddiasının test edildiği bir sınama alanıdır. Burayı açamamaları, bundan sonra çok kutupluluk tartışmalarını daha da derinleştirir," ifadeleriyle aktardı.