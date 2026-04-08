Pax Americana çöküyor! A Haber’de çarpıcı analiz: Yanlış politikalar yeni devasa ittifakları doğurdu
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ve küresel politikadaki adımları, sadece mevcut gerilimleri artırmakla kalmadı; aynı zamanda Amerikan dış politikasını sonraki başkanlar için de ipotek altına aldı. Trump sonrası dönemde dünya güç dengelerinin değişeceği, çok merkezli bir yeni düzenin kapılarının aralandığı belirtilirken Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Trump’ın stratejik hamlelerinin tarihsel örneklerle benzerlik taşıdığını ve Amerikan imparatorluğunun çöküş sürecinin başladığını A Haber ekranlarında aktardı.
Küresel siyasetin merkezi sarsılıyor, taşlar ülkede oynuyor! A Haber'de konuşan Akademisyen-Hukukçu Doç. Levent Ersin Orallı, ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerinin sadece bugünü değil, Amerika'nın değişen tüm başkanlarını da kayıtlı bir "ipotek" bölgesine hapsedeceğini belirterek, küresel güç dağılımını gözler önüne serdi. "Medeniyeti sileceğim" tehditlerinin gölgesinde, Pax Americana'nın tarihin tozlu sayfalarına gömülü bu kritik sürecin başladığını belirten Orallı, yeni ittifaklar ve çok merkezli bir dünya düzeninin ateş hattında şekillendiğini söyledi.
TRUMP GELECEK BAŞKANLARIN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYOR
Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılırken, Trump'ın attığı adımların geri dönülemez bir yıkıma yol açtığı ortaya çıktı. Orallı, "Oldukça başarılı… Hani diyor ya 'medeniyeti sileceğim', 'burada bir daha gül bile bitmeyecek'; işte bunu başarıyor, sonraki Amerikan başkanlarının politikalarını da zapturapt altına alıyor" sözleriyle Trump'ın etkisinin uzun vadeli olduğunu ifade etti. Bu durumun şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Orallı, devletlerin de canlı birer organizma gibi doğup büyüdüğünü belirterek, Farabi ve İbn Haldun'un yüzyıllar öncesinden yaptıkları uyarılara dikkat çekti.
PAX AMERİCANA'NIN SONU: İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜNE TANIKLIK EDİYORUZ
Tarihsel perspektifle Roma, Osmanlı ve İngiliz barışlarının sona erdiğini hatırlatan Orallı, artık Amerika'nın küresel hegemonyasının bittiği bir döneme girildiğini belirtti. Orallı, "Devletler de insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler, olgunlaşma dönemi yaşarlar, zirveye ulaşırlar, dururlar ve yavaş yavaş yaşlanırlar. Sonra da tükenirler. Biz şu an Pax Americana'nın sona erişine tanıklık ediyoruz" sözleriyle tarihi süreci özetledi. Ayrıca, bu durumun Amerikalı teorisyenler Stephen Walt ve Kenneth Waltz tarafından "Güç Dengesi" perspektifiyle de desteklendiğini aktardı.
YANLIŞ POLİTİKALAR YENİ DEVASA İTTİFAKLARI DOĞURDU
Washington'un yayılmacı politikaları ve Trump'ın dış politika hamleleri, devletleri bir araya getirerek yeni ittifakların doğmasına yol açtı. Sistemin izole ettiği Kuzey Kore'nin Rusya ile yakınlaştığını ve Çin ile Rusya'nın mini bir ittifak kurduğunu söyleyen Orallı, "Trump şaşırıyor, 'Ya ben İran'ı sınır dışı edecektim, beni böyle kandırdılar' diyor. Trump'ın kandırılması, diğer Amerikan başkanlarının tavrı değişse bile İran'ın Çin ile kurduğu ittifaktan geri dönmesine engel olmayacak. Yeni ittifak kurumsallaşıyor; tebrik ediyorum ve bu ittifakın bir merkezinin Pekin, bir diğerinin Ankara olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.