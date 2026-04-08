Pax Americana çöküyor! A Haber’de çarpıcı analiz: Yanlış politikalar yeni devasa ittifakları doğurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ve küresel politikadaki adımları, sadece mevcut gerilimleri artırmakla kalmadı; aynı zamanda Amerikan dış politikasını sonraki başkanlar için de ipotek altına aldı. Trump sonrası dönemde dünya güç dengelerinin değişeceği, çok merkezli bir yeni düzenin kapılarının aralandığı belirtilirken Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Trump’ın stratejik hamlelerinin tarihsel örneklerle benzerlik taşıdığını ve Amerikan imparatorluğunun çöküş sürecinin başladığını A Haber ekranlarında aktardı.

Küresel siyasetin merkezi sarsılıyor, taşlar ülkede oynuyor! A Haber'de konuşan Akademisyen-Hukukçu Doç. Levent Ersin Orallı, ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerinin sadece bugünü değil, Amerika'nın değişen tüm başkanlarını da kayıtlı bir "ipotek" bölgesine hapsedeceğini belirterek, küresel güç dağılımını gözler önüne serdi. "Medeniyeti sileceğim" tehditlerinin gölgesinde, Pax Americana'nın tarihin tozlu sayfalarına gömülü bu kritik sürecin başladığını belirten Orallı, yeni ittifaklar ve çok merkezli bir dünya düzeninin ateş hattında şekillendiğini söyledi.

TRUMP'IN HAMLELERİ DÜNYA DENGELERİNİ SARSTI: PAX AMERİKA TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

TRUMP GELECEK BAŞKANLARIN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYOR

Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılırken, Trump'ın attığı adımların geri dönülemez bir yıkıma yol açtığı ortaya çıktı. Orallı, "Oldukça başarılı… Hani diyor ya 'medeniyeti sileceğim', 'burada bir daha gül bile bitmeyecek'; işte bunu başarıyor, sonraki Amerikan başkanlarının politikalarını da zapturapt altına alıyor" sözleriyle Trump'ın etkisinin uzun vadeli olduğunu ifade etti. Bu durumun şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Orallı, devletlerin de canlı birer organizma gibi doğup büyüdüğünü belirterek, Farabi ve İbn Haldun'un yüzyıllar öncesinden yaptıkları uyarılara dikkat çekti.

PAX AMERİCANA'NIN SONU: İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜNE TANIKLIK EDİYORUZ

Tarihsel perspektifle Roma, Osmanlı ve İngiliz barışlarının sona erdiğini hatırlatan Orallı, artık Amerika'nın küresel hegemonyasının bittiği bir döneme girildiğini belirtti. Orallı, "Devletler de insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler, olgunlaşma dönemi yaşarlar, zirveye ulaşırlar, dururlar ve yavaş yavaş yaşlanırlar. Sonra da tükenirler. Biz şu an Pax Americana'nın sona erişine tanıklık ediyoruz" sözleriyle tarihi süreci özetledi. Ayrıca, bu durumun Amerikalı teorisyenler Stephen Walt ve Kenneth Waltz tarafından "Güç Dengesi" perspektifiyle de desteklendiğini aktardı.

YANLIŞ POLİTİKALAR YENİ DEVASA İTTİFAKLARI DOĞURDU

Washington'un yayılmacı politikaları ve Trump'ın dış politika hamleleri, devletleri bir araya getirerek yeni ittifakların doğmasına yol açtı. Sistemin izole ettiği Kuzey Kore'nin Rusya ile yakınlaştığını ve Çin ile Rusya'nın mini bir ittifak kurduğunu söyleyen Orallı, "Trump şaşırıyor, 'Ya ben İran'ı sınır dışı edecektim, beni böyle kandırdılar' diyor. Trump'ın kandırılması, diğer Amerikan başkanlarının tavrı değişse bile İran'ın Çin ile kurduğu ittifaktan geri dönmesine engel olmayacak. Yeni ittifak kurumsallaşıyor; tebrik ediyorum ve bu ittifakın bir merkezinin Pekin, bir diğerinin Ankara olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİDE "YÜZÜ KALMAYAN" BİR AMERİKA

Trump'ın özellikle Gazze'deki katliamlara verdiği destek ve sivil ölümler üzerindeki rolü, Amerika'nın diplomatik yüzünü zayıflattı. Orallı, Trump'ın Çin ve Avrupa ziyaretlerinin prestij kaybı yaşadığını belirterek, "Hangi yüzle gidecek? Hangi vakur duruşu ortaya koyacak?" sorularını yöneltti. Ayrıca, nükleer tehlikeye de dikkat çekerek, "Nükleer sızıntı riski var; çekirdek sızıntısı Kuveyt'e 40 kilometre, Irak'a 100 kilometre uzaklıkta" dedi.

SAVAŞ SUÇLARI İTİRAFI VE KAMALA HARRIS'İN TEPKİSİ

Trump'ın "bir medeniyeti yok edeceğim" ifadelerinin savaş suçu olduğunu vurgulayan Orallı, Amerikan siyasetindeki derin çatlağa da dikkat çekti. Kamala Harris'in Trump'a yönelik sert eleştirilerini hatırlatan Orallı, Harris'in, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kendi elleriyle başlattığı felaket bir savaşın sorumluluğunu taşımalı; bu, savaş suçları işlemekle ve bir medeniyeti yok etmekle tehdit etmek anlamına geliyor" sözlerini aktardı.

"TRUMP KENDİ TABUTUNA BÜYÜK BİR ÇİVİ ÇAKTI"

Sonuç olarak Orallı, Amerika'nın bu krizden sadece "başka bir yönetim değişimi" ile kurtulamayacağını vurguladı. Orallı, "Şimon Peres işin içinden sıyrılabildi mi? Ariel Şaron sıyrılabildi mi? Binyamin Netanyahu sıyrılabilecek mi? Kimse Trump'a bakmaz. Amerikan bayraklı gemiler ve uçaklar sivilleri vuruyor. Tabutuna büyük bir çiviyi çakan isim Trump oldu. Kendisi, sadece tarihe sembolik bir isim olarak geçecek; defin törenini organize etmekle yetinecek" ifadeleriyle analizini tamamladı.

