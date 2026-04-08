Orta Doğu'da yıkıcı saldırı başlıyor mu? İran'a "halı bombardımanı" riski
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolması durumunda kritik köprüleri ve altyapıları vuracağı tehdidini yinelemesi büyük bir tedirginlikle takip ediliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından anlaşma sağlanmazsa büyük bir saldırının gerçekleşeceği konuşulurken, İran'ın stratejik köprüleri ise bir kez daha gündeme geldi. A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla olası hava saldırısı durumunu değerlendirerek ABD'nin İran'da "halı bombardıman" yapabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği süre TSİ 03.00'da sona eriyor. Washington yönetimi Tahran'a yönelik "İran'ı 1 gecede yok edeceğiz" tehditlerini sürdürürken, köprü ve enerji altyapılarını hedef alacağını işaret etmesi, İran'ın ise olası saldırıda Babülmendep Boğazı'nı kapatacağını açıklaması tansiyonu giderek tırmandırdı. Öte yandan Pakistan'ın 2 haftalık ateşkes çağrısı yapmasının ardından gözler "Savaşa tamam mı devam mı?" sorularına yanıt arıyor.
A Haber'de olası saldırıda İran'ın hangi köprülerinin hedef alınacağı masaya yatırılırken Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla değerlendirmelerde bulundu. Fazla, ABD ve İsrail'in halı bombardımanı ile İran'ı felç etmeyi planlayabileceğini, kritik altyapı tesislerinin durumunu ve bölgedeki dehşet dengesini çarpıcı detaylarla analiz etti.
İRAN'IN STRATEJİK KÖPRÜLERİ
- Urmiye Gölü Köprüsü
- Sadr Çok Katlı Otoyolu
- Karun 4 Kemer Köprüsü
- Kadir Köprüsü
- Basra Körfezi Köprüsü
HARK ADASI VE KRİTİK PETROL HATLARI
Olası hedefler arasındaki Hark Adası ve petrol sevkiyatına değinen Hüseyin Fazla, "Hark Adası'nı havaya uçurdular diyelim; ne olacak? Hark Adası'ndan zaten şu anda petrol ve doğalgaz akışı yok. Ancak orada 1100 kilometrelik bir boru hattı var. Buradan günlük 2 milyon varil civarında petrol akışı devam ediyor ve Çin'e satılması için ABD kendisi izin veriyor. Yoksa ABD buraya gelir ve bu hattı kapatırdı. Bu gece yapılacak saldırıda bu boru hattını en stratejik birleşim noktalarından vurabilirler" sözleriyle bölgedeki enerji savaşının perde arkasını araladı. Fazla ayrıca İran rejimini ele geçirmenin kolay olmadığının altını çizdi.
ALTYAPI SAVAŞLARI: ELEKTRİK VE PETROKİMYA TESİSLERİ
İran'ın sivil yaşamını etkileyecek altyapı saldırılarını değerlendiren Dr. Fazla, "Buşehr'deki petrokimya tesislerini zaten vurdular, şu an yüzde 85 oranında çalışmıyor. Elektrik ve su üretimi buradaydı. Sivil yaşama yönelik bu üretimi yok etmeye çalıştılar ama İran'da hayat bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.
KÖPRÜLERİN STRATEJİK ÖNEMİ: "3 BİN KÖPRÜYÜ TEK TEK VURSANIZ NE OLUR?"
İran genelindeki ulaşım ağının hedef alınması ihtimalini yorumlayan Fazla, "Kişm'de, Urmiye'de ve Tahran'ın kendisinde devasa köprüler var. Toplamda 5 büyük köprü çok konuşuluyor ama İran'da 3 bin civarında köprü var. Bu köprüleri teker teker vursanız ne olacak? 200 yıl önce orada köprü yoktu ama hayat vardı. Elektrik yoktu ama yaşam sürüyordu. Bazı şeylere daha geniş bakmak lazım." ifadelerini kullandı.