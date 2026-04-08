ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği süre TSİ 03.00'da sona eriyor. Washington yönetimi Tahran'a yönelik "İran'ı 1 gecede yok edeceğiz" tehditlerini sürdürürken, köprü ve enerji altyapılarını hedef alacağını işaret etmesi, İran'ın ise olası saldırıda Babülmendep Boğazı'nı kapatacağını açıklaması tansiyonu giderek tırmandırdı. Öte yandan Pakistan'ın 2 haftalık ateşkes çağrısı yapmasının ardından gözler "Savaşa tamam mı devam mı?" sorularına yanıt arıyor.

A Haber'de olası saldırıda İran'ın hangi köprülerinin hedef alınacağı masaya yatırılırken Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla değerlendirmelerde bulundu. Fazla, ABD ve İsrail'in halı bombardımanı ile İran'ı felç etmeyi planlayabileceğini, kritik altyapı tesislerinin durumunu ve bölgedeki dehşet dengesini çarpıcı detaylarla analiz etti.

İRAN'IN STRATEJİK KÖPRÜLERİ Urmiye Gölü Köprüsü

Sadr Çok Katlı Otoyolu

Karun 4 Kemer Köprüsü

Kadir Köprüsü

Basra Körfezi Köprüsü

HARK ADASI VE KRİTİK PETROL HATLARI

Olası hedefler arasındaki Hark Adası ve petrol sevkiyatına değinen Hüseyin Fazla, "Hark Adası'nı havaya uçurdular diyelim; ne olacak? Hark Adası'ndan zaten şu anda petrol ve doğalgaz akışı yok. Ancak orada 1100 kilometrelik bir boru hattı var. Buradan günlük 2 milyon varil civarında petrol akışı devam ediyor ve Çin'e satılması için ABD kendisi izin veriyor. Yoksa ABD buraya gelir ve bu hattı kapatırdı. Bu gece yapılacak saldırıda bu boru hattını en stratejik birleşim noktalarından vurabilirler" sözleriyle bölgedeki enerji savaşının perde arkasını araladı. Fazla ayrıca İran rejimini ele geçirmenin kolay olmadığının altını çizdi.