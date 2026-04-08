Orta Doğu'da yıkıcı saldırı başlıyor mu? İran'a "halı bombardımanı" riski

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolması durumunda kritik köprüleri ve altyapıları vuracağı tehdidini yinelemesi büyük bir tedirginlikle takip ediliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından anlaşma sağlanmazsa büyük bir saldırının gerçekleşeceği konuşulurken, İran'ın stratejik köprüleri ise bir kez daha gündeme geldi. A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla olası hava saldırısı durumunu değerlendirerek ABD'nin İran'da "halı bombardıman" yapabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği süre TSİ 03.00'da sona eriyor. Washington yönetimi Tahran'a yönelik "İran'ı 1 gecede yok edeceğiz" tehditlerini sürdürürken, köprü ve enerji altyapılarını hedef alacağını işaret etmesi, İran'ın ise olası saldırıda Babülmendep Boğazı'nı kapatacağını açıklaması tansiyonu giderek tırmandırdı. Öte yandan Pakistan'ın 2 haftalık ateşkes çağrısı yapmasının ardından gözler "Savaşa tamam mı devam mı?" sorularına yanıt arıyor.

İRAN'DA DEHŞET SENARYOSU: HALI BOMBARDIMANI

A Haber'de olası saldırıda İran'ın hangi köprülerinin hedef alınacağı masaya yatırılırken Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla değerlendirmelerde bulundu. Fazla, ABD ve İsrail'in halı bombardımanı ile İran'ı felç etmeyi planlayabileceğini, kritik altyapı tesislerinin durumunu ve bölgedeki dehşet dengesini çarpıcı detaylarla analiz etti.

İRAN'IN STRATEJİK KÖPRÜLERİ

  • Urmiye Gölü Köprüsü
  • Sadr Çok Katlı Otoyolu
  • Karun 4 Kemer Köprüsü
  • Kadir Köprüsü
  • Basra Körfezi Köprüsü

HARK ADASI VE KRİTİK PETROL HATLARI

Olası hedefler arasındaki Hark Adası ve petrol sevkiyatına değinen Hüseyin Fazla, "Hark Adası'nı havaya uçurdular diyelim; ne olacak? Hark Adası'ndan zaten şu anda petrol ve doğalgaz akışı yok. Ancak orada 1100 kilometrelik bir boru hattı var. Buradan günlük 2 milyon varil civarında petrol akışı devam ediyor ve Çin'e satılması için ABD kendisi izin veriyor. Yoksa ABD buraya gelir ve bu hattı kapatırdı. Bu gece yapılacak saldırıda bu boru hattını en stratejik birleşim noktalarından vurabilirler" sözleriyle bölgedeki enerji savaşının perde arkasını araladı. Fazla ayrıca İran rejimini ele geçirmenin kolay olmadığının altını çizdi.

ALTYAPI SAVAŞLARI: ELEKTRİK VE PETROKİMYA TESİSLERİ

İran'ın sivil yaşamını etkileyecek altyapı saldırılarını değerlendiren Dr. Fazla, "Buşehr'deki petrokimya tesislerini zaten vurdular, şu an yüzde 85 oranında çalışmıyor. Elektrik ve su üretimi buradaydı. Sivil yaşama yönelik bu üretimi yok etmeye çalıştılar ama İran'da hayat bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

KÖPRÜLERİN STRATEJİK ÖNEMİ: "3 BİN KÖPRÜYÜ TEK TEK VURSANIZ NE OLUR?"

İran genelindeki ulaşım ağının hedef alınması ihtimalini yorumlayan Fazla, "Kişm'de, Urmiye'de ve Tahran'ın kendisinde devasa köprüler var. Toplamda 5 büyük köprü çok konuşuluyor ama İran'da 3 bin civarında köprü var. Bu köprüleri teker teker vursanız ne olacak? 200 yıl önce orada köprü yoktu ama hayat vardı. Elektrik yoktu ama yaşam sürüyordu. Bazı şeylere daha geniş bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

BİR DEHŞET YÖNTEMİ: DAHİYE KONSEPTİ VE HALI BOMBARDIMANI

İsrail'in Gazze ve Beyrut'ta uyguladığı yıkım stratejisinin İran'a yansıma ihtimaline dikkat çeken Hüseyin Fazla, "İsrail'in bir konsept gibi uyguladığı bir yöntem var. Bir mahalleye 'burayı boşaltın' diyorlar, süre veriyorlar ve ardından 'halı bombardımanı' dediğimiz o dehşet anlarını yaşatıyorlar. Bunu B-1B, B-2 ve B-52 gibi devasa bombardıman uçaklarıyla yapabilirler" dedi.

PSİKOLOJİK HARP VE ABD'NİN "SANRILARI"

ABD'nin İran toplumuna yönelik beklentilerini sert bir dille eleştiren Fazla, "ABD'nin 'delusional' dedikleri sanrıları var. Kendine göre bir hayal dünyası kurmuş; 'şunu yaparsam halk tepki verir' diyor. Yok öyle bir şey! İran toplumu lüks yaşama alışmış bir toplum değil. Günlerdir internet yok, elektrik kesiliyor ama bir ayaklanma yok. Bu bombardımanları 'ibret-i alem olsun' diye yapıp halk üzerinde psikolojik baskı kurmak isteyebilirler" ifadelerini kullandı.

HAVA GÜCÜNÜN ÖLDÜRÜCÜ RAKAMLARI: 4200 BOMBALIK KIYAMET

Olası bir hava harekatında ABD'nin yapabileceği senaryoları ele alan Dr. Fazla, "B-1B uçağı 84 adet, B-2 uçağı 82 adet ve 1952'den beri uçan B-52'ler 51 adet 250 kilogramlık bomba taşıyabiliyor. Düşünün ki 50 uçak gidiyor ve her birinden 84 bomba düşüyor. Bir mahalleye aynı anda 4200 bomba düşmesi demek, bombaların birleşik etkisiyle 15 bin adet bomba atılmış gibi bir blast etkisi yaratması demektir. Bu neredeyse nükleer bomba atılmış gibi bir yıkım oluşturur ve orayı yerle bir eder. Buna halı bombardımanı diyoruz." ABD'nin olası saldırı durumunda oluşabilecek tehlikeye dikkat çekti.

7 EKİM VE KELEBEK ETKİSİ: ŞİDDET SARMALI

Bölgedeki kaosun küresel etkilerine değinen Hüseyin Fazla, "7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısıyla beraber dünyada bir kelebek etkisi yaşıyoruz. O kanat çırpışının nereye gideceğini kimse kestiremiyor. Her olay şiddet üretiyor. Masada diplomasinin çalışması, bir 'S' çizilmesi lazım ama Trump'ın tarzında bu yok. ABD, 'bizim dediğimiz çizgiye gelin' diye baskı kuruyor" diyerek sözlerini tamamladı.

