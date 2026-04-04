ABD’nin hava hakimiyeti yerle bir| "Kuveyt'in F-18'leri ABD uçaklarını arkadan vurdu"

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

1 MİLYAR DOLARLIK RADAR UÇAĞINA DRON DARBESİ

İran'ın teknolojik imkanlarıyla gerçekleştirdiği nokta atışı saldırıları anlatan Hüseyin Fazla, "Şu E-3'ün vurulma olayı kamikaze dronlarla vurulmuş gibi. Çünkü balistik füze olsa ondan hiçbir şey kalmazdı. Sadece E-3'ün o tepesindeki radar var, o dönen radarı; o radarın olduğu bölgeyi tam nokta nokta vurdular" dedi. Uçağın maliyetine ve aldığı hasara dikkat çeken Fazla, "İran'ın kendi kamikaze dronlarıyla muhtemelen nokta nokta vurabildiğine göre kameralı bir sistem olması lazım; tam da uçağı vurdular ve uçak şu an kullanılamaz halinde. Bu uçaklar tanesi yaklaşık 700 milyon dolarla hatta 1 milyar dolara kadar da çıkar" sözleriyle sarsıcı zararı aktardı.

17 REAPER VE KARA GÜN: TANKER UÇAKLARINDAKİ FACİA

ABD'nin insansız hava aracı kayıplarının boyutunu açıklayan Hüseyin Fazla, "MQ-9 Reaper'lar da bizim TB2'den falan çok gelişmiş insansız hava araçlarından bahsediyoruz. Bunlardan da 17 tane yanlış hatırlamıyorsam düşürdüler veya düştü. Yani bu mesele İran açısından çok büyük başarı; bunları teker teker düşürdülerse" değerlendirmesinde bulundu. Helikopter ve tanker uçak kayıplarına da değinen Fazla, "Black Hawk dediğimiz işte bu üç tane helikopter var, HH-60, onların yarası var. Tanker uçakları da yerdeyken vuruldu ama bir de kendilerinin havada yakıt ikmali esnasında havada çarpışmadan kaynaklı tanker uçağı düştü; onda da 6 mürettebat öldü Irak'ta" ifadelerini kullandı.