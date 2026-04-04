ABD’nin hava hakimiyeti yerle bir| "Kuveyt'in F-18'leri ABD uçaklarını arkadan vurdu"
ABD’nin "hava sahası kontrolümüz altında" iddiası Ortadoğu’da yerle bir oldu! Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, A Haber ekranlarında F-35’ten F-15’e, devasa radar uçaklarından insansız hava araçlarına kadar Amerikan devlerinin nasıl birer birer av konumuna düştüğünü ve sahadaki stratejik fiyaskoları teknik analizlerle deşifre etti. “Dokunulmaz” denilen teknolojilerin aldığı darbeler ve havacılık tarihinin eşi benzeri görülmemiş felaketleri, Kuveyt’in F-18’lerinin ABD uçaklarını arkadan vurduğu sıcak bölge detaylarıyla gün yüzüne çıktı.
ABD'nin "İran Hava Sahasında Tam Hakimiyet Sağladık" iddiası, sahada yaşanan kayıplarla adeta boşa çıktı. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, A Haber ekranlarında Amerikan uçaklarının vurulma ve hasar alma süreçlerini tek tek anlattı. F-35'ten F-15'e, E-3 Sentry'den A-10 ve Reaper'lara kadar tüm detaylar gözler önüne seren Fazla, İran'ın etkili savunma sistemlerinin, ABD ve müttefiklerini şaşkına çevirdiğini söyledi.
HAVA HAKİMİYETİNDE ŞANSSIZ TABLO VE HASAR ALAN F-35
ABD'nin bölgedeki hava hakimiyeti iddialarını değerlendiren Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Şimdi bu tablo tabii ki ABD açısından biraz böyle şanssız bir tablo. Ama bu tabloya baktığımızda hepsinde İran'ın %100 başarılı olduğu veya hepsini vurduğu bir tablodan bahsetmiyoruz. Kendilerinin de kendilerine yaşattıkları uçak kayıpları var" ifadelerini kullandı. F-35 uçağının hedef alındığı o dehşet anlarına değinen Fazla, "F-35'in şu ana kadar düşmedi de bir hasar aldığı görüntü var biliyorsunuz. 19 Mart'ta bir F-35'i vuruldu. Yani termal füzeyle, IR füzeyle vuruldu. O yara aldı ve emniyetle gelip indi. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok" diyerek en gelişmiş savaş uçağının bile termal füzelerin hedefi olabildiğini aktardı.
DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK: AYNI GÜNDE 3 ADET F-15 DÜŞTÜ
Havacılık tarihine geçecek skandal bir "dost ateşi" olayının detaylarını paylaşan Hüseyin Fazla, "F-15'lere baktığımızda; Kuveyt'in üzerinde hava savunma kapsamında uçarken, Kuveyt'e ait bir F-18 uçağı, ABD'ye ait üç tane F-15'i uçarken sanki hiç haberleri yokmuşçasına 'dost ateşi' dediğimiz, onları arkadan teker teker vurdu" şeklinde konuştu. Olayın vahametine dikkat çeken Fazla, "Burası biraz karışık. İran'ın oradan gelip burada uçabilecek kapasitesi yok ama Kuveyt üzerinde uçarken bu uçaklar üçü de aynı günde vuruldu. Bu birlikte çalışabilirlik veya bir harekat yapacaksanız müttefik bir ülkeyle koordinasyonun önemini gösteriyor. Bu savaşta belki de dünya tarihinde ilk yaşandı; aynı günde 3 adet F-15 düştü. F-15 de öyle çok düşen bir uçak değil" sözleriyle yaşanan fiyaskonun büyüklüğünü vurguladı.
PİLOTLARIN KADERİ VE DÜŞÜRÜLEN DÖRDÜNCÜ UÇAK
Bugün gündeme gelen yeni kayıplara değinen Hüseyin Fazla, "Şimdi dördüncü uçak da bugün konuştuğumuz uçak. Yani normalde İran'a ait bir hava savunma unsuru tarafından vurulma görüntüleri de paylaşıldı ve orada iki tane pilot... Bunlarda biliyorsunuz F-15'te bir savaş pilotu oluyor, arkasında da bizim arka kokpit uçucusu veya silah sistem subayı diyebileceğimiz bir kişi görev yapıyor" dedi. A-10 uçağının düşüşüne dair ise, "A-10 uçağı da bu Kişm Adası civarında, yani Hürmüz Boğazı civarında normal oralarda harekat yaparken, bombalama esnasında, arama kurtarma operasyonlarına katıldığı söyleniyor; orada bir şekilde düştü. Ama neden düştüğünü tam bilemiyoruz; pilotaj hatası mı, arıza mı yoksa İran mı düşürdü?" ifadelerini kullandı.