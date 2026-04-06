Okyanus’tan Tahran’a ateş hattı: ABD'nin hangi füzeleri İran'ı vurabilir?

ABD'nin askeri kapasitesini değerlendiren Sali, "Trump, İran'dan bir çıkış yolu bulmak için Tahran yakınlarına 'Mother of All Bombs' (Tüm Bombaların Anası) gibi büyük bir bombayı veya balistik füzeleri atarak dünyaya bir şov yapmak isteyebilir" ifadelerini kullandı. Batı basınının da bu füzeleri gündeme taşıdığını belirten Sali, "Nükleer silahlar dışında, tahribat gücü nükleer silaha yakın olan çok sayıda uzun menzilli balistik füze şu an masada bekliyor" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "Cehennemi yaşayacaksınız" tehditlerinin ardından bölgede tansiyon zirveye tırmandı. Orhan Sali, Pentagon'un elindeki nükleer olmayan devasa füze gücünü ve ABD'nin son dönemde bölgede verdiği ağır hava zafiyetini çarpıcı verilerle analiz etti. Sali, ABD'nin envanteri ve İran karşısında düşürülen uçakları tek tek yorumladı.

MENZİLLER VE STRATEJİK KONUMLAR: OKYANUSTAN TAHRAN'A

ABD'nin füze çeşitlerini menzillerine göre sınıflandıran Sali, "Kısa menzilli SRBM'ler 130–300 kilometre arasında etkiliyken, orta menzilli Pershing ve Polaris gibi füzelerin menzili 1.700 kilometreden başlayıp 9.600 kilometreye kadar uzanıyor" dedi. ABD ile İran arasındaki mesafenin yaklaşık 10.500 kilometre olduğunu hatırlatan Sali, "Bu füzelerin illa ABD ana karasından fırlatılması gerekmiyor; denizaltılar, Diego Garcia Adası ve Hint Okyanusu'ndaki donanma vasıtasıyla bu füzeler her an ateşlenebilir" bilgisini paylaştı.

ABD Füzelerinin İran'a Ulaşma Kabiliyeti (Tablo)

Füze Modeli Tip / Kategori Menzil İran'a Ulaşır mı? Durum MGM-52 Lance Kısa Menzil (SRBM) 130 KM HAYIR Envanterde MGM-140 ATACMS Kısa Menzil (SRBM) 300 KM HAYIR Envanterde Pershing II Orta Menzil (MRBM) 1.700 KM EVET Envanterde Polaris A3 (SLBM) Orta Menzil (MRBM) 2.700 KM EVET* Görev profiline bağlı Trident I (C4) Orta-Uzun Menzil (IRBM) 7.400 KM EVET Envanterde Peacekeeper (LGM-118) Orta-Uzun Menzil (IRBM) 9.600 KM EVET Envanterde Trident II (D5) Kıtalararası (ICBM/SLBM) 11.000+ KM EVET Envanterde Minuteman III Kıtalararası (ICBM/SLBM) 13.000+ KM EVET Envanterde Sentinel (GBS) Kıtalararası (ICBM) 12.000+ KM EVET Planlanan Trident II (D5LE) Kıtalararası (ICBM/SLBM) 12.000+ KM EVET Planlanan

ABD'NİN HAVA GÜCÜNDE AĞIR DARBE

ABD'nin bölgedeki prestijinin havadaki kayıplarla sarsıldığını vurgulayan Sali, "ABD ordusu için maliyet her geçen gün artıyor. Dünyanın en gelişmiş ordusu olduğunu savunan Trump yönetimi, 50 yıldır ambargo altındaki İran karşısında ciddi kayıplar veriyor" dedi. Özellikle son dönemde yaşanan kayıpları detaylı anlatan Sali, "Bir adet F-35 İran füzeleriyle hasar alırken, 4 adet F-15 savaş uçağı düşürüldü. Bu uçakların üçü maalesef müttefik ateşiyle Kuveyt'te vuruldu" ifadelerini kullandı.