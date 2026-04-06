Okyanus’tan Tahran’a ateş hattı: ABD'nin hangi füzeleri İran'ı vurabilir?
ABD’nin nükleer olmayan füze kapasitesini değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, “Trump yönetimi için maliyet her geçen gün artıyor” dedi. Peki, ABD füzelerinden hangileri İran’a ulaşabilir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "Cehennemi yaşayacaksınız" tehditlerinin ardından bölgede tansiyon zirveye tırmandı. Orhan Sali, Pentagon'un elindeki nükleer olmayan devasa füze gücünü ve ABD'nin son dönemde bölgede verdiği ağır hava zafiyetini çarpıcı verilerle analiz etti. Sali, ABD'nin envanteri ve İran karşısında düşürülen uçakları tek tek yorumladı.
ABD'NİN BALİSTİK GÜCÜ VE TRUMP'IN "ŞOV" HAZIRLIĞI
ABD'nin askeri kapasitesini değerlendiren Sali, "Trump, İran'dan bir çıkış yolu bulmak için Tahran yakınlarına 'Mother of All Bombs' (Tüm Bombaların Anası) gibi büyük bir bombayı veya balistik füzeleri atarak dünyaya bir şov yapmak isteyebilir" ifadelerini kullandı. Batı basınının da bu füzeleri gündeme taşıdığını belirten Sali, "Nükleer silahlar dışında, tahribat gücü nükleer silaha yakın olan çok sayıda uzun menzilli balistik füze şu an masada bekliyor" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
MENZİLLER VE STRATEJİK KONUMLAR: OKYANUSTAN TAHRAN'A
ABD'nin füze çeşitlerini menzillerine göre sınıflandıran Sali, "Kısa menzilli SRBM'ler 130–300 kilometre arasında etkiliyken, orta menzilli Pershing ve Polaris gibi füzelerin menzili 1.700 kilometreden başlayıp 9.600 kilometreye kadar uzanıyor" dedi. ABD ile İran arasındaki mesafenin yaklaşık 10.500 kilometre olduğunu hatırlatan Sali, "Bu füzelerin illa ABD ana karasından fırlatılması gerekmiyor; denizaltılar, Diego Garcia Adası ve Hint Okyanusu'ndaki donanma vasıtasıyla bu füzeler her an ateşlenebilir" bilgisini paylaştı.
ABD Füzelerinin İran'a Ulaşma Kabiliyeti (Tablo)
|Füze Modeli
|Tip / Kategori
|Menzil
|İran'a Ulaşır mı?
|Durum
|MGM-52 Lance
|Kısa Menzil (SRBM)
|130 KM
|HAYIR
|Envanterde
|MGM-140 ATACMS
|Kısa Menzil (SRBM)
|300 KM
|HAYIR
|Envanterde
|Pershing II
|Orta Menzil (MRBM)
|1.700 KM
|EVET
|Envanterde
|Polaris A3 (SLBM)
|Orta Menzil (MRBM)
|2.700 KM
|EVET*
|Görev profiline bağlı
|Trident I (C4)
|Orta-Uzun Menzil (IRBM)
|7.400 KM
|EVET
|Envanterde
|Peacekeeper (LGM-118)
|Orta-Uzun Menzil (IRBM)
|9.600 KM
|EVET
|Envanterde
|Trident II (D5)
|Kıtalararası (ICBM/SLBM)
|11.000+ KM
|EVET
|Envanterde
|Minuteman III
|Kıtalararası (ICBM/SLBM)
|13.000+ KM
|EVET
|Envanterde
|Sentinel (GBS)
|Kıtalararası (ICBM)
|12.000+ KM
|EVET
|Planlanan
|Trident II (D5LE)
|Kıtalararası (ICBM/SLBM)
|12.000+ KM
|EVET
|Planlanan
ABD'NİN HAVA GÜCÜNDE AĞIR DARBE
ABD'nin bölgedeki prestijinin havadaki kayıplarla sarsıldığını vurgulayan Sali, "ABD ordusu için maliyet her geçen gün artıyor. Dünyanın en gelişmiş ordusu olduğunu savunan Trump yönetimi, 50 yıldır ambargo altındaki İran karşısında ciddi kayıplar veriyor" dedi. Özellikle son dönemde yaşanan kayıpları detaylı anlatan Sali, "Bir adet F-35 İran füzeleriyle hasar alırken, 4 adet F-15 savaş uçağı düşürüldü. Bu uçakların üçü maalesef müttefik ateşiyle Kuveyt'te vuruldu" ifadelerini kullandı.
ABD'NİN HAVA ARAÇLARI KAYIP LİSTESİ
İran'ın savunma sistemleri ve kamikaze dronları karşısında ABD'nin yaşadığı zafiyeti rakamlarla ortaya koyan Sali, "Birim maliyeti 700 milyon dolar olan E-3 Sentry (Awacs) uçağı, Suudi Arabistan'daki üste park halindeyken İran'a ait kamikaze dronlarla imha edildi" dedi. Listeye diğer hava araçlarını da ekleyen Sali, "Tam 17 adet Reaper (SİHA) İran tarafından düşürüldü. Ayrıca 2 adet tanker uçağı imha edilirken, 5 tanesi de ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi" diyerek ABD havacılık tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşadığını belirtti.
İran tarafından düşürüldüğü veya hasar verildiği iddia edilen hava araçlarının listesi ise şöyle:
- E-3 Sentry (Erken Uyarı): 1 Adet (Birim Maliyeti: 700 Milyon $) - Suudi Arabistan'daki üste imha edildi.
- MQ-9 Reaper (İHA): 17 Adet (Birim Maliyeti: 30 Milyon $) - İran tarafından düşürüldü.
- F-15E Strike Eagle: 4 Adet (Birim Maliyeti: 90 Milyon $) - 1'i İran üzerinde, 3'ü dost ateşiyle düştü.
- KC-135 Tanker Uçağı: 2 Adet imha / 5 Adet hasarlı (Birim Maliyeti: 40 Milyon $).
- A-10 Thunderbolt II: 1 Adet (Birim Maliyeti: 18.8 Milyon $) - Hava desteği sağlarken vuruldu.
- F-35 Lightning II: 1 Adet (Birim Maliyeti: 110 Milyon $) - Karadan havaya füze ile hasar aldı.
- HH-60M/W Helikopter: 3 Adet (Birim Maliyeti: 20 Milyon $) - 1'i drone saldırısında, 2'si arama-kurtarmada hasar gördü.