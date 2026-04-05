Lübnan ateş çemberinde! Füze açıklaması gündeme bomba gibi düştü

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinden bölgedeki son gelişmeleri aktardı. İsrail ordusunun sivil yerleşim yerlerini ve kritik altyapıyı hedef alan saldırıları aralıksız sürerken, Hizbullah’ın bir İsrail savaş gemisini füze ile vurduğunu duyurması bölgede tansiyonu zirveye taşıdı.

Lübnan'ın güneyinden doğusuna kadar her nokta İsrail bombardımanı altında inlerken, sivil halk panik içinde göç etmeye çalışıyor.

SUR VE NAKOURA BOMBALANIYOR

Bölgedeki yıkımı yerinden aktaran Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan bu savaşın en güçsüz ve savunmasız ülkesi. İsrail, güneyinden doğusuna kadar her yeri bombalıyor" sözleriyle sahadaki çaresizliği özetledi. Sabah saatlerinden itibaren tarihi turizm kenti Sur'un banliyöleri ve 10 kilometre ötedeki Nakoura beldesinin aralıksız bombalandığını belirten Kurşun, işgal ordusunun kentin tamamen boşaltılması için tahliye uyarıları yaptığını bildirdi.

HİZBULLAH'TAN YIPRATMA STRATEJİSİ

İsrail ordusunun henüz Litani Nehri ve stratejik Hiam kasabası gibi hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Kurşun, "Hizbullah, arazi hakimiyetini kullanarak yıpratma stratejisi izliyor ve İsrail'in güvenli mevziler kurmasını engelliyor" ifadelerini kullandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan geneline 3 bin 500'den fazla havan ve topçu saldırısı düzenlendiğini belirten Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in sınır hattındaki köyleri tamamen yıkmaya başladığını ifade etti.

ALTYAPI VE KÖPRÜLER HEDEFTE

İsrail'in sadece askeri hedefleri değil, ülkenin lojistik damarlarını da hedef aldığını söyleyen Kurşun, Litani Nehri üzerindeki 6 köprünün yıkıldığını ve 2 köprünün daha hedefte olduğunu bildirdi. Suriye'ye açılan kritik Masnaa sınır kapısı için de tahliye uyarısı yapıldığını aktaran Kurşun, "İsrail ordusu, Suriye-Lübnan arasındaki ana güzergah olan M30 karayolunun boşaltılmasını istedi. Bu uyarı sonrası halk büyük bir panikle bölgeyi terk etti" şeklinde konuştu.

DİPLOMASİDE ÇIKMAZ

Günün en çarpıcı iddiasına değinen Kurşun, Hizbullah'ın bir İsrail askeri gemisini deniz seyir füzesiyle tam isabetle vurduğunu açıkladığını, ancak İsrail'in bu iddiaları kabul etmediğini belirtti. Siyasi tarafta ise müzakere masasının bir türlü kurulamadığına dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, bölgede İsrail'e ait Heronların uçuş yaptığını ve saldırıların her an şiddetlenebileceğini vurguladı.