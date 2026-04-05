CANLI | Trump'tan İran'a önce küfürlü tehdit ardından ateşkes sinyali: Anlaşma süresini uzattı

Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının düşürülmesi Trump yönetimini sarstı. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ı küfürlü sözlerle hedef alarak "Açmazsanız cehennemi yaşayacaksınız" dedi. Dakikalar sonra Trump'tan bambaşka bir açıklama geldi. Çelişkili söylemlerini sürdüren Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti. Öte yandan ABD-İsrail savaş uçakları Tahran'da yoğun bombardıman gerçekleştirdi.

ABD-İsrail-İran savaşı sürüyor.

İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

04:18

İRAN SALDIRISINDA EN AZ 5 ÖLÜ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin başkenti Tahran’ın yanı sıra, Kum kenti gece boyunca çok sayıda saldırının hedefi oldu.

Siyaset ve Güvenlikten Sorumlu Kum Vali Yardımcısı Morteza Heydari, Kum kentindeki konut olarak kullanılan bir binaya düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bilgisini paylaşan Heydari, ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti.

 

04:10

TEL AVİV'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi.

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.

Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.

02:22

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Tahran'da gece saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Kentin doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen patlamalarla eş zamanlı hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

TAHRAN 'DA YOĞUN BOMBARDIMAN
02:04

PİLOT KURTARMA OPERASYONU'NDA CIA AŞİRETLER İLE İŞ BİRLİĞİ Mİ YAPTI?

İran'ın ABD'ye ait uçakları düşürmesinin yankıları sürerken, pilot kurtarma operasyonunun şifreleri ise hala gizemini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe yaptığı çelişkili açıklamaları ise kafaları karıştırırken, İran'a verdiği süreyi uzatması ise dikkat çekti. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz başkent Washington D.C.'den Beyaz Saray'daki son gelişmeleri aktarırken pilot kurtarma operasyonuna ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

ABD ORDUSU İRAN'DAN PİLOTU NASIL KURTARDI?

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK SAATLER: TRUMP NE AÇIKLAYACAK?

İran’da gerçekleştirilen ve dünya gündemini sarsan operasyonun ardından Washington hattında hareketli saatler yaşanıyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz son gelişmeleri aktararak "ABD’de dolaşan bir fotoğraf üzerinden bölgedeki belirsizliklerin sürdüğünü ve yarın saat 13.00’te Beyaz Saray’da Donald Trump’ın ordu yetkilileriyle birlikte İran’daki operasyonun başarısını gündeme getirecek büyük bir açıklama yapacağını" ifade etti. Operasyonun detaylarının henüz tam olarak bilinmediğini belirten Sapmaz, "Trump’ın ordu yetkilileriyle birlikte burada tam olarak ne anlatacağı bilinmiyor ancak çok büyük ihtimalle İran'da gerçekleştirilen bu operasyonda elde edilen başarıyı kamuoyuna sunacak" şeklinde konuştu.

KURTARMA OPERASYONU: YARALI ALBAY BİLMECESİ

Sıcak bölgede yaşananlara göre 1 askerin kurtarıldığını bir askerin ise ağır yaralandığını aktaran İrfan Sapmaz, "Birinci Amerikan askerinin kurtarıldığını biliyoruz; ikincisinin ise Amerikan ana akım medyasına yansıyan Trump’ın ifadelerine göre ağır yaralı bir Albay olarak kurtarıldığı bilgisini paylaştı ancak ABD istihbarat topluluğu çerçevesinde kafalarda hala ciddi şüphelerin olduğunu" aktardı. 

İSTİHBARAT DEVREDE: NSA’DAN SANİYE SANİYE TAKİP

Operasyonun başarıyla tamamlanması için ABD istihbaratının tüm imkanlarının seferber edildiği belirten İrfan Sapmaz, "NSA Ulusal Güvenlik Ajansı’nın operasyon sırasında İran tarafındaki tüm telefon, telsiz ve diğer elektronik haberleşme izlerini saniye saniye takip ederek kimin nerede ne konuştuğunu belirlediğini" ifade etti. Sapmaz, bu teknik takibin pilotların yerinin tespit edilmesinde hayati bir rol oynadığını vurguladı.

NGA UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE BÖLGEYİ KUŞATTI

Teknolojik üstünlüğün operasyon sahasına nasıl yansıdığını anlatan İrfan Sapmaz, "Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı olan NGA’nın uydu ve hava görüntülerini inceleyerek arazideki araç hareketliliklerini, vadileri, yolları ve muhtemel saklanma alanlarını haritalar üzerinden çıkardığını" dile getirdi. Sapmaz, bu görüntüleme zincirinin harekatın hatasız ilerlemesi için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

YEREL AŞİRETLER VE CIA'DAN GİZLİ İŞ BİRLİĞİ Mİ?

Operasyonun en gizemli kısmı ise bölgedeki yerel unsurlarla kurulan temaslar olabileceğini vurgulayan İrfan Sapmaz, "CIA’nın yabancı ülkelerde ilgili saha ve insan kaynaklı istihbarat topladığını, yerelde kimin yardımcı olabileceğini ve düşmanın ne planladığını raporladığını" söyledi. Sapmaz, "Burada kritik soru şu: Yerel aşiretler tarafından ele geçirilen o pilot, CIA’nın devreye girmesiyle mi kurtarıldı? Amerikan sisteminde çok sık uygulanan yüklü miktarda ödemeler yapılarak mı bu askerler alındı?" ifadelerini kullanarak operasyonun karanlık noktalarına ışık tuttu.

DURUM ODASI’NDA DAKİKA DAKİKA TAKİP

Operasyonun yönetilme sürecinde Trump'a ayrıntıların aktarıldığını belirten Sapmaz, "Donald Trump’ın operasyon anında Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda olduğunu, tüm detayların kendisine videolar ve canlı istihbarat görüntüleriyle dakika dakika aktarıldığını" belirtti. Sapmaz ayrıca, "Tüm bu bilgilerin CIA ve NSA’dan Pentagon’daki DIA’ya ulaştırıldığını, oradan da Ulusal Keşif Ofisi aracılığıyla CentCom merkezine aktarılarak operasyonun düğmesine basıldığını" sözlerine ekledi.

"TRUMP’IN HEDEFİ İRAN'A YÖNELİK ZAFER FOTOĞRAFI"

Siyasi analistler ve sahadaki gözlemciler, bu operasyonun Trump için zamanlamasına dikkat çekiyor. İrfan Sapmaz, "Donald Trump’ın bölgeden çıkmadan önce büyük bir zafer fotoğrafı arayışında olduğunu, yarın yapacağı basın toplantısında bu kurtarma hikayesini bir kahramanlık destanı olarak sunabileceğini" ifade etti. Sapmaz, bu durumun Trump’ın seçim süreci ve bölge politikaları açısından tarihi bir tanıklık niteliği taşıdığını vurgulayarak sözlerini noktaladı. 

01:36

BAE VE KUVEYT'TEN İRAN FÜZELERİNE MÜDAHALE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı da hava savunma unsurlarının "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirdi.

İki ülke savunma bakanlıkları, ülkelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Açıklamalarda, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

01:10

ERBİL'DE 7 KAMİKAZE İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Irak'ın Erbil kentinde bir saat içinde 7 kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Yerel medyaya göre, Erbil kentine art arda İHA saldırıları düzenlendi.

İHA'ların tespit edilmesiyle hava savunma sistemleri faaliyete geçerek 7 İHA imha edildi, saldırıda herhangi bir hasar oluşmadı.

Erbil'e yapılan saldırıların saat 22.20 ile 23.00 arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Diğer yandan Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) üyelerinin ailelerinin kaldığı Azadi Kampı'na 2 defa saldırı düzenlenmiş, can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı. 

00:33

DEVRİM MUHAFIZLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti.

Komutanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

BASRA KÖRFEZİ İÇİN YENİ DÜZEN TASLAĞI

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.

Söz konusu tasarının içeriğinde, "Mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti. 

00:20

İRAN: ALTYAPIYA SALDIRI DOĞRUDAN SOYKIRIM TEHDİDİDİR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Washington yönetimini sert bir dille eleştirdi. Bekayi, ABD’de halkın sokaklara çıkmasının İran’a karşı savaşa destek verilmediğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, "ABD’de halk artık bu savaşın kendilerine ait olmadığını anlamış durumda. Nitekim sokaklara çıkanlar da İran’a karşı yürütülen savaşa destek vermediklerini açıkça ortaya koyuyor. Bu savaş, ABD halkının değil, çocuk katili bir rejim adına ABD’li yöneticilerin tercihidir. Üstelik bu tablo sadece ABD ile sınırlı değil, dünya genelinde de bu savaşın yasa dışı olduğu biliniyor. Sonuç olarak İran’a dayatılan bu savaş, nükleer silah geliştirdiği yönündeki asılsız iddialar üzerinden başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"MİNAB’DAKİ SALDIRI KASITLIYDI"

ABD’nin İran halkına yardım iddialarını reddeden Bekayi, "ABD, İran halkına yardım etmek istediğini söyleyerek yalan söylüyor. Evet, onlar İran’a ölüm ve yıkımla yardım ediyor. Kendi ifadeleriyle de ortada bir katliam var. Minab’daki okula yönelik saldırı bir kaza değil, bilinçli bir saldırıydı. ABD, bir saatten kısa sürede 200’den fazla masum kız ve erkek çocuğunun ölümüne neden oldu. Ancak ABD halkı bu suça karşı çıkıyor ve bunu kabul etmiyor" dedi.

"ALTYAPIYA SALDIRI TEHDİDİ SOYKIRIM TEHDİDİDİR"

ABD’nin İran altyapılarını hedef alabileceğine yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Bekayi, "İran halkı, kendi geleceğini tayin etme ve egemenliğini koruma hakkına sahiptir. ABD’nin tehditleri, suç zihniyetinin bir yansımasıdır. İran’ın altyapılarına yönelik saldırı tehdidi doğrudan bir soykırım tehdididir ve ülke nüfusunun geniş bir kesimini hedef alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu, savaş suçundan farksızdır" dedi.

"HİÇ KİMSE ABD’NİN DİPLOMASİSİNE GÜVENMİYOR"

Bekayi, "Ulusal güvenliğimizi ve egemenliğimizi tüm imkanlarımızla savunma konusunda kararlıyız. Bunu yalnızca son 37 günde değil, yaklaşık 50 yıldır da defalarca ortaya koyduk. İran halkı son derece vatanseverdir ve düşmanlarına karşı kendini savunmaya her zaman hazırdır. Bu kararlı savunma duruşundan herkes gerekli dersi çıkarmıştır. 37 gün boyunca İran’ın savunma kapasitesinin etkisiz hale getirildiği yönünde propaganda yapıldı. Ancak bu sürenin sonunda silahlı kuvvetlerimiz, düşmanların bir kez daha yanlış hesap yaptığını açıkça gösterdi. Gelinen noktada artık hiç kimse ABD’nin diplomasisine güvenmiyor" ifadelerini kullandı. 

22:57

İRAN: ABD KENDİ ASKERLERİNİ BOMBALADI

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.​​​​​​​

İran basınının, Hatemu'l​​​​​​​ Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.

Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.

22:37

İRAN HAYFA'YI VURDU! FÜZE BİNAYA İSABET ETTİ: 4 YARALI

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran kısa bir süre önce İsrail'in kuzey bölgelerini hedef alan misilleme yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'dan atılan füzenin bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi.

İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.​​​​​​​

22:04

TRUMP İRAN'A VERİDĞİ SÜREYİ UZATTI 8 NİSAN'A KADAR UZATTI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

İran'a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran'da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.

21:49

İRAN DMO: DÜŞÜRÜLEN ASKERİ UÇAKTA ABD ASKERİNE AİT VÜCUT PARÇASININ TESPİT EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İran tarafından düşürülen ABD’ye ait iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini öne sürdü.

İran, düşürülen ABD uçaklarının nkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti. İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA YOK

Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.

21:25

İRAN'DAN TRUMP'A: PERVASIZ HAREKETLERİ TÜM BÖLGEYİ ATEŞE ATACAK

 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "pervasız hamlelerinin tüm bölgeyi ateşe atacağını" belirtti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

"Tek gerçek çözüm İran halkının haklarına saygı göstermek ve bu tehlikeli oyuna son vermektir." diyen Kalibaf, "Sizin pervasız hamleleriniz, ABD'yi, her aile için gerçek bir cehenneme dönüştürüyor ve Netanyahu'nun emirlerine uymaktaki ısrarınız tüm bölgeyi ateşe atacak." ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca, "Yanlış yapma! Savaş suçlarıyla hiçbir şey elde edemezsin." uyarısında bulundu.

21:00

ABD BASINI YAZDI: UÇAKLARIN HER BİRİNİN DEĞERİ 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA

 ABD basını, 3 Nisan'da İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında mahsur kalan ve imha edilen iki MC-130J tipi uçağın her birinin değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, operasyon sırasında bölgede mahsur kalarak imha edilen bu iki uçağın her birinin maliyeti 100 milyon doları aşıyor.

Asker sevkiyatı ile tahliyesi için tasarlanan MC-130J uçakları, havada yakıt ikmali yapabiliyor. Söz konusu uçaklar, ısı güdümlü füzeler de dahil olmak üzere hava savunma sistemlerini önleyecek donanımlarıyla biliniyor.

WSJ, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini bildirmişti.

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığı" ve "yok edildiği" kaydedilmişti.

Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

19:34

İRAN'DAN HÜRMÜZ İÇİN "SAVAŞ TAZMİNATI" ŞARTI

 İran, Hürmüz Boğazı’nın "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.

18:19

KATAR: İRAN'I SEYİR FÜZESİ VE İHA'SI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

 Katar, İran'dan atılan 2 seyir füzesi ile bir dizi insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İran'dan ülkeye 2 seyir füzesi ile bir dizi İHA saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, hava savunma sistemleri ile silahlı kuvvetlerin tüm saldırıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.

18:11

PAZARTESİ KRİZİ: ANLAŞMA MI, ALDATMACA MI?

ABD Başkanı Donald Trump’ın son birkaç saat içinde yaptığı birbirine zıt ancak bir o kadar da sert açıklamalar bölgedeki yangını körüklüyor. Trump’ın ilk açıklamasında İran’ı açıkça tehdit ettiğini belirten A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "Trump, salı gününe kadar İran’a süre verdiklerini ifade etti. Aksi halde, Hürmüz’ün açılmaması ve İran’ın uzlaşmaya yanaşmaması durumunda İran’ın elektrik altyapısına ve köprülerine yönelik saldırı yapacağını söyledi" dedi. Trump’ın bu tehdit dolu ifadelerinde oldukça argo kelimelere de yer verdiğini vurgulayan Karabağ, Washington’ın baskı politikasını en üst perdeden sürdürdüğünü ifade etti.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ KARŞISINDA İRAN HAZIRLIKLI MI?

Tehditlerin hemen ardından Trump cephesinden gelen ikinci açıklama ise kafaları karıştırdı. Trump’ın pazartesi gününe kadar bir anlaşmanın mümkün olabileceğini ve müzakerelerin sürdüğünü iddia ettiğini belirten Karabağ, bu iddiaların Tahran duvarına çarptığını aktardı. Karabağ, "İranlı yetkililer sürekli bir şekilde ABD ile müzakere etmediklerini belirtiyorlar. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 'Evet, biz Amerika Birleşik Devletleri ile bir mesaj alışverişimiz var, bunlar bazen doğrudan ve bazen Pakistan üzerinden dolaylı bir şekilde yapılmaktadır; ancak bunun adı müzakere değildir' şeklinde konuştu" diyerek Tahran’ın net tavrını ortaya koydu.
15 ŞART KRİZİ: "MANTIK DIŞI VE AŞIRI İSTEKLER!"
ABD’nin İran’a ilettiği 15 maddelik şartlar listesi, diplomatik krizin bir diğer ayağını oluşturuyor. İran’ın bu taleplere yanıt dahi vermediğini belirten Ekber Karabağ, "İran Dışişleri Bakanlığı bu taleplerin aşırı ve kendi deyimleriyle 'mantık dışı' olduğunu belirterek cevap bile verilmediğini ifade ediyor" dedi. İran medyasında yer alan 'yanıt verildi' iddialarının bizzat bakanlık tarafından reddedildiğini hatırlatan Karabağ, taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğine dikkat çekti.
TARİH TEKERRÜR MÜ EDECEK? KARAC BÖLGESİNDEKİ B-1 KÖPRÜSÜ HATIRLATMASI
Gerilimin nereye evrileceği merak konusu olurken, geçmişteki saldırılar gelecekteki olası felaketlerin habercisi gibi duruyor. Ekber Karabağ, ABD’nin daha önce Tahran’ın batısındaki Karac bölgesinde bulunan B-1 köprüsünü vurduğunu anımsatarak, "ABD, İran altyapısını gerçekten vurur mu, vurmaz mı? Bunu bekleyip göreceğiz" sözleriyle bölgedeki korku dolu bekleyişi özetledi. Ateş hattındaki bu kritik süreçte, salı gününe kadar verilecek her karar Orta Doğu’nun kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

17:34

İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI'NDAN TRUMP'IN "TAŞ DEVRİ" TEHDİTLERİNE YANIT

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine, "Başkalarını tehdit etme bahanesiyle kendi halkının refahını feda eden herkes hala 'Taş Devri'nde kalmış demektir." ifadeleriyle yanıt verdi.

Arif, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın altyapısını hedef alarak taş devrine göndereceğiz" şeklindeki tehditlerine yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump'ın ülkesindeki halka "kreş ve sağlık hizmeti sağlayamama durumunu savaş bahanesiyle haklı çıkarmaya çalıştığını" söyleyen Arif, şunları kaydetti:

"Dün gece Trump, Amerikan halkına kreş ve sağlık hizmeti sağlayamama durumunu savaş bahanesiyle haklı çıkarmaya çalıştı. Bugün de İran'ı 'elektrik santralleri ve köprülerin' yıkımıyla tehdit etti. Kendi halkının refahını başkalarını tehdit etmek için feda eden herkes hala 'Taş Devri'nde kalmış demektir. Ancak İran farklı bir yol seçti: baskı altında bile inşa etmeye devam ediyor."

17:25

TRUMP: "ALLAH'A" HAMD OLSUN

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'ı küfürlerle beraber tehdit ettiği paylaşımında "'Allah'a' hamd olsun" ifadelerini kullandı. 

İngilizce'de ilah anlamına gelen "God" yerine Müslümanların kullandığı şekilde "Allah" ifadesine yer vermesi dikkat çekti. 

17:14

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEBRİK

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının pilotunun kurtarılması nedeniyle Donald Trump’ı tebrik etti.

Netanyahu, “Tebrikler Başkan Trump. Amerikalı cesur bir pilotun, Amerika’nın korkusuz savaşçıları tarafından gerçekleştirilen bu inanılmaz kurtarma operasyonu tüm İsraillileri sevindirdi” ifadelerini kullandı.

17:10

TRUMP'IN MASASINDAKİ 3 OLASILIK

A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD’de Trump’ın açıklamalarının ülke genelinde büyük yankı uyandırdığını söyledi. Trump'ın sözlerinin ABD basınında nasıl yer bulduğunu aktaran Sapmaz, bundan sonra Trump'ın neler yapabileceğine ilişkin 3 olasılığı değerlendirdi.

TRUMP'IN SON ÇIKIŞI ABD BASININDA TARTIŞMA YARATTI
16:45

TRUMP: İRAN İLE YARIN ANLAŞMA YAPABİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’la yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde İran petrolünü alabileceklerini söylerken, müzakerelerde yer alan İranlı yetkililere sınırlı af tanındığını ve kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceğini dile getirdi.

“ANLAŞMA OLMAZSA İRAN PETROLÜNÜ ALIRIZ”

Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin kritik bir aşamada olduğunu belirterek, anlaşma sağlanamaması durumunda sert adımlar atabileceklerinin sinyalini verdi. Donald Trump, “Eğer İran bir anlaşma yapmak istemezse, ideal olarak İran petrolünü alırız” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE HEYETİNE “SINIRLI AF” İDDİASI

ABD Başkanı, İran tarafında görüşmeleri yürüten isimlerle ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Trump, müzakere sürecinde yer alan İranlı yetkililere sınırlı bir af tanındığını söyledi.

Bu açıklama, perde arkasında yürütülen diplomasiye dair yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

“PAZARTESİYE KADAR ANLAŞMA OLABİLİR”

Trump, sürecin hızlı ilerlediğini belirterek kısa vadede anlaşma ihtimaline işaret etti. Donald Trump, “İran’la pazartesi gününe kadar bir anlaşma yapabileceğime inanıyorum. İran şu anda müzakere ediyor” dedi.

“İRANLI PROTESTOCULARA SİLAH GÖNDERDİK” İDDİASI

Trump’ın en çarpıcı açıklamalarından biri ise İran’daki protestolarla ilgili oldu. ABD Başkanı, yılın başlarında İran’daki protestoculara destek amacıyla silah gönderildiğini öne sürdü.

Trump, bu silahların Kürtler aracılığıyla gönderildiğini ancak hedefe ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, Donald Trump, “Silahları Kürtler üzerinden gönderdik ama onların bu silahları ellerinde tutmuş olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

GÖZLER MÜZAKERELERDE

Trump’ın açıklamaları, ABD-İran hattında tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde geldi. Olası bir anlaşma ihtimali gündemdeyken, sahadaki gelişmeler ve karşılıklı açıklamalar sürecin seyrini belirlemeye devam ediyor.

Trump, dakikalar önce İran'a karşı küfürlü ifadeler kullanarak, Hürmüz Boğazı'nı açmaması durumunda ülkenin cehennemi yaşayacağını savunmuştu.

16:36

IRAK'TA ABD'NİN DİPLOMATİK MİSYONLARINA SALDIRI

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran destekli grupların Irak'ta ABD'nin diplomatik misyonlarına 2 ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.

16:21

TRUMP'IN TEHDİTLERİNE İRAN'DAN YANIT: BABU'L MENDEB'İ DE KAPATIRIZ

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."