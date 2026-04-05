İran'ın ABD'ye ait uçakları düşürmesinin yankıları sürerken, pilot kurtarma operasyonunun şifreleri ise hala gizemini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe yaptığı çelişkili açıklamaları ise kafaları karıştırırken, İran'a verdiği süreyi uzatması ise dikkat çekti. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz başkent Washington D.C.'den Beyaz Saray'daki son gelişmeleri aktarırken pilot kurtarma operasyonuna ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK SAATLER: TRUMP NE AÇIKLAYACAK?

İran’da gerçekleştirilen ve dünya gündemini sarsan operasyonun ardından Washington hattında hareketli saatler yaşanıyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz son gelişmeleri aktararak "ABD’de dolaşan bir fotoğraf üzerinden bölgedeki belirsizliklerin sürdüğünü ve yarın saat 13.00’te Beyaz Saray’da Donald Trump’ın ordu yetkilileriyle birlikte İran’daki operasyonun başarısını gündeme getirecek büyük bir açıklama yapacağını" ifade etti. Operasyonun detaylarının henüz tam olarak bilinmediğini belirten Sapmaz, "Trump’ın ordu yetkilileriyle birlikte burada tam olarak ne anlatacağı bilinmiyor ancak çok büyük ihtimalle İran'da gerçekleştirilen bu operasyonda elde edilen başarıyı kamuoyuna sunacak" şeklinde konuştu.

KURTARMA OPERASYONU: YARALI ALBAY BİLMECESİ

Sıcak bölgede yaşananlara göre 1 askerin kurtarıldığını bir askerin ise ağır yaralandığını aktaran İrfan Sapmaz, "Birinci Amerikan askerinin kurtarıldığını biliyoruz; ikincisinin ise Amerikan ana akım medyasına yansıyan Trump’ın ifadelerine göre ağır yaralı bir Albay olarak kurtarıldığı bilgisini paylaştı ancak ABD istihbarat topluluğu çerçevesinde kafalarda hala ciddi şüphelerin olduğunu" aktardı.

İSTİHBARAT DEVREDE: NSA’DAN SANİYE SANİYE TAKİP

Operasyonun başarıyla tamamlanması için ABD istihbaratının tüm imkanlarının seferber edildiği belirten İrfan Sapmaz, "NSA Ulusal Güvenlik Ajansı’nın operasyon sırasında İran tarafındaki tüm telefon, telsiz ve diğer elektronik haberleşme izlerini saniye saniye takip ederek kimin nerede ne konuştuğunu belirlediğini" ifade etti. Sapmaz, bu teknik takibin pilotların yerinin tespit edilmesinde hayati bir rol oynadığını vurguladı.

NGA UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE BÖLGEYİ KUŞATTI

Teknolojik üstünlüğün operasyon sahasına nasıl yansıdığını anlatan İrfan Sapmaz, "Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı olan NGA’nın uydu ve hava görüntülerini inceleyerek arazideki araç hareketliliklerini, vadileri, yolları ve muhtemel saklanma alanlarını haritalar üzerinden çıkardığını" dile getirdi. Sapmaz, bu görüntüleme zincirinin harekatın hatasız ilerlemesi için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

YEREL AŞİRETLER VE CIA'DAN GİZLİ İŞ BİRLİĞİ Mİ?

Operasyonun en gizemli kısmı ise bölgedeki yerel unsurlarla kurulan temaslar olabileceğini vurgulayan İrfan Sapmaz, "CIA’nın yabancı ülkelerde ilgili saha ve insan kaynaklı istihbarat topladığını, yerelde kimin yardımcı olabileceğini ve düşmanın ne planladığını raporladığını" söyledi. Sapmaz, "Burada kritik soru şu: Yerel aşiretler tarafından ele geçirilen o pilot, CIA’nın devreye girmesiyle mi kurtarıldı? Amerikan sisteminde çok sık uygulanan yüklü miktarda ödemeler yapılarak mı bu askerler alındı?" ifadelerini kullanarak operasyonun karanlık noktalarına ışık tuttu.

DURUM ODASI’NDA DAKİKA DAKİKA TAKİP

Operasyonun yönetilme sürecinde Trump'a ayrıntıların aktarıldığını belirten Sapmaz, "Donald Trump’ın operasyon anında Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda olduğunu, tüm detayların kendisine videolar ve canlı istihbarat görüntüleriyle dakika dakika aktarıldığını" belirtti. Sapmaz ayrıca, "Tüm bu bilgilerin CIA ve NSA’dan Pentagon’daki DIA’ya ulaştırıldığını, oradan da Ulusal Keşif Ofisi aracılığıyla CentCom merkezine aktarılarak operasyonun düğmesine basıldığını" sözlerine ekledi.

"TRUMP’IN HEDEFİ İRAN'A YÖNELİK ZAFER FOTOĞRAFI"

Siyasi analistler ve sahadaki gözlemciler, bu operasyonun Trump için zamanlamasına dikkat çekiyor. İrfan Sapmaz, "Donald Trump’ın bölgeden çıkmadan önce büyük bir zafer fotoğrafı arayışında olduğunu, yarın yapacağı basın toplantısında bu kurtarma hikayesini bir kahramanlık destanı olarak sunabileceğini" ifade etti. Sapmaz, bu durumun Trump’ın seçim süreci ve bölge politikaları açısından tarihi bir tanıklık niteliği taşıdığını vurgulayarak sözlerini noktaladı.