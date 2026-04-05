CANLI | Trump'tan İran'a önce küfürlü tehdit ardından ateşkes sinyali: Anlaşma süresini uzattı
Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının düşürülmesi Trump yönetimini sarstı. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ı küfürlü sözlerle hedef alarak "Açmazsanız cehennemi yaşayacaksınız" dedi. Dakikalar sonra Trump'tan bambaşka bir açıklama geldi. Çelişkili söylemlerini sürdüren Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti. Öte yandan ABD-İsrail savaş uçakları Tahran'da yoğun bombardıman gerçekleştirdi.
ABD-İsrail-İran savaşı sürüyor.
İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN SALDIRISINDA EN AZ 5 ÖLÜ
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin başkenti Tahran’ın yanı sıra, Kum kenti gece boyunca çok sayıda saldırının hedefi oldu.
Siyaset ve Güvenlikten Sorumlu Kum Vali Yardımcısı Morteza Heydari, Kum kentindeki konut olarak kullanılan bir binaya düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bilgisini paylaşan Heydari, ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti.
TEL AVİV'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi.
Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Tahran'da gece saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Kentin doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen patlamalarla eş zamanlı hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.