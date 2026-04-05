ANALİZ | Trump’ın 39 yıllık İran planı ne? Küresel savaşın merkezinde "Condensate" savaşları!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1987 yılından bu yana ilmek ilmek işlediği kirli enerji stratejisi, bugün Ortadoğu ve Latin Amerika'yı eşi benzeri görülmemiş bir ateş çemberine sürüklüyor. "Petrollerini ele geçirin ve tutun" diyen Trump'ın hedefinde sadece devasa enerji kaynakları değil, bu kaynaklar üzerinden Çin, Japonya ve Avrupa'yı tamamen kontrol altına alarak dize getirmek var. İran'ın kritik "condensate" maddesi olmadan Venezuela'nın ağır petrolünün işlenemeyeceği gerçeği, bölgedeki operasyonların birbirinden bağımsız olmadığını kanıtlarken; Tahran'ın derinliklerindeki nükleer stoklara yönelik planlanan Delta Force harekatı, dünyayı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en riskli askeri kumarın eşiğine getiriyor. Kritik başlık tüm yönleriyle A Haber'de tek tek deşifre edildi.

YIL 1987: TRUMP'IN İRAN'A ÇÖKME PLANININ İLK SİNYALLERİ

Henüz başkanlık koltuğuna oturmadan on yıllar önce niyetini açıkça belli eden Donald Trump, 1987 yılındaki arşiv kayıtlarında ABD yönetimlerini zayıf kalmakla suçlarken bugün yaşanacak dehşetin temellerini atıyordu. Donald Trump'ın arşiv konuşmasında, "Başkanlık için adaylığımı koyuyorum çünkü bu muhteşem ülkemizin soyulup soğana çevrilmesinden şahsen bıktım. Ama müttefiklerimiz sorunun sadece bir parçası; asıl suçlu İran. Neden gidip deniz kıyısındaki petrollerinden bazılarını ele geçirmiyoruz? Bırakın İran onların olsun, siz petrollerini alın. İçeri girersiniz; zayıf kalarak bir savaşa neden olursunuz. Afedersiniz, bir savaşınız olacak ve bu Ortadoğu'da başlayacak. Sovyetler Birliği'nin geleceğine inanmıyorum. İran bu ülkeye bir dahaki sefere saldırdığında içeri girin ve büyük petrol tesislerinden birini yakalayın. Yakalayın ve tutun. Kayıplarınızı geri alın çünkü bu ülke İran yüzünden çok şey kaybetti" ifadelerini kullanarak o günden bugüne değişmeyen işgalci vizyonunu ortaya koymuştu.