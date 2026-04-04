NATO'dan Türkiye'ye tarihi övgü! Fransa’dan TCG Anadolu paylaşımı
Dünya, Mavi Vatan'ın yüzen kalesi TCG Anadolu'nun gücünü konuşuyor! NATO, resmi kanallarından yaptığı paylaşımda Türk amiral gemisini “teknolojik bir devrim” olarak tanıtırken, küresel askeri dengelerdeki parçacıkları yerinden oynatıyor. 5 yıl önce Libya açıklarında karşı karşıya gelen Fransa’nın bugün NATO çatısı altında TCG Anadolu’yu övmesi, “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak yorumlanıyor ve Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişinin tescili olarak dikkat çekiyor.
TCG Anadolu, NATO'nun radarında! Dünya, Mavi Vatan'ın yüzen kalesi Türk amiral gemisinin gücünü konuşuyor. NATO'nun resmi Fransız hesabından yapılan övgüler, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini ve stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber'de konuşan Gazeteci Zafer Şahin ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, gelişmeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
NATO'NUN FRANSA HESABINDAN TCG ANADOLU PAYLAŞIMI
Küresel askeri arenada tüm gözler NATO'nun resmi Fransız hesabına çevrildi. NATO, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu'ya adım attıkları anları paylaşarak dünya çapında ilgi uyandırdı. Paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi Anadolu'ya adım attık. Bu amfibi hücum gemisi aynı zamanda yüzen bir insansız hava aracı üssü olarak nasıl hizmet veriyor görmeniz gerekir. NATO'ya denizde yeni bir teknolojik avantaj sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.
Geçmişte Libya'da karşı karşıya gelen Fransa'nın dahil olduğu bu övgü dolu mesajlar, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcı gücünün uluslararası alanda tescili olarak değerlendirildi.
DÜNYANIN YENİ NORMALİ VE SAVUNMA SANAYİİNDEKİ STRATEJİK VİZYON
Gazeteci Zafer Şahin, küresel jeopolitik dinamikleri ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki stratejik yükselişini yorumladı. Şahin, "Trump ve ekibinin hareket tarzı, dünyanın yeni normali haline geldi. Türkiye'de TCG Anadolu'yu küçümseyenler olmuştu, hatta İspanyol malı ilan edenler vardı. Ancak dışarıdan gelen övgüler ve videolar, hem içeride hem de dışarıya mesaj veriyor. Savunma sanayiinde attığımız adımlar sayesinde bugün kendimizi başka ülkelere göre daha güçlü ve rahat hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
ATEŞ HATTINDA TÜRKİYE: PARMAKLA GÖSTERİLEN GÜÇ
Bölgesel çatışmaların Türkiye'nin sınırlarına kadar dayandığı bir atmosferde, savunma sanayiinin kritik önemine dikkat çeken Şahin, "Bugün NATO'nun geleceği tartışılıyor, Macron ilginç çıkışlar yapıyor ve savaş olgusu yakın çevremizde hissediliyor. Bu süreçte savunma sanayiinde güçlü bir noktada olmak, tarihin bize verdiği en büyük avantajlardan biri." sözleriyle Türkiye'nin askeri gücünü vurguladı.