NATO'dan Türkiye'ye tarihi övgü! Fransa’dan TCG Anadolu paylaşımı

TCG Anadolu, NATO'nun radarında! Dünya, Mavi Vatan'ın yüzen kalesi Türk amiral gemisinin gücünü konuşuyor. NATO'nun resmi Fransız hesabından yapılan övgüler, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini ve stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber'de konuşan Gazeteci Zafer Şahin ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, gelişmeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NATO'NUN FRANSA HESABINDAN TCG ANADOLU PAYLAŞIMI

Küresel askeri arenada tüm gözler NATO'nun resmi Fransız hesabına çevrildi. NATO, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu'ya adım attıkları anları paylaşarak dünya çapında ilgi uyandırdı. Paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi Anadolu'ya adım attık. Bu amfibi hücum gemisi aynı zamanda yüzen bir insansız hava aracı üssü olarak nasıl hizmet veriyor görmeniz gerekir. NATO'ya denizde yeni bir teknolojik avantaj sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Geçmişte Libya'da karşı karşıya gelen Fransa'nın dahil olduğu bu övgü dolu mesajlar, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcı gücünün uluslararası alanda tescili olarak değerlendirildi.