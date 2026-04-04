NATO'dan Türkiye'ye tarihi övgü! Fransa’dan TCG Anadolu paylaşımı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Dünya, Mavi Vatan'ın yüzen kalesi TCG Anadolu'nun gücünü konuşuyor! NATO, resmi kanallarından yaptığı paylaşımda Türk amiral gemisini “teknolojik bir devrim” olarak tanıtırken, küresel askeri dengelerdeki parçacıkları yerinden oynatıyor. 5 yıl önce Libya açıklarında karşı karşıya gelen Fransa’nın bugün NATO çatısı altında TCG Anadolu’yu övmesi, “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak yorumlanıyor ve Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişinin tescili olarak dikkat çekiyor.

TCG Anadolu, NATO'nun radarında! Dünya, Mavi Vatan'ın yüzen kalesi Türk amiral gemisinin gücünü konuşuyor. NATO'nun resmi Fransız hesabından yapılan övgüler, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini ve stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber'de konuşan Gazeteci Zafer Şahin ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, gelişmeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NATO/FRANSA'DAN TCG ANADOLU PAYLAŞIMI

Küresel askeri arenada tüm gözler NATO'nun resmi Fransız hesabına çevrildi. NATO, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu'ya adım attıkları anları paylaşarak dünya çapında ilgi uyandırdı. Paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi Anadolu'ya adım attık. Bu amfibi hücum gemisi aynı zamanda yüzen bir insansız hava aracı üssü olarak nasıl hizmet veriyor görmeniz gerekir. NATO'ya denizde yeni bir teknolojik avantaj sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Geçmişte Libya'da karşı karşıya gelen Fransa'nın dahil olduğu bu övgü dolu mesajlar, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcı gücünün uluslararası alanda tescili olarak değerlendirildi.

DÜNYANIN YENİ NORMALİ VE SAVUNMA SANAYİİNDEKİ STRATEJİK VİZYON

Gazeteci Zafer Şahin, küresel jeopolitik dinamikleri ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki stratejik yükselişini yorumladı. Şahin, "Trump ve ekibinin hareket tarzı, dünyanın yeni normali haline geldi. Türkiye'de TCG Anadolu'yu küçümseyenler olmuştu, hatta İspanyol malı ilan edenler vardı. Ancak dışarıdan gelen övgüler ve videolar, hem içeride hem de dışarıya mesaj veriyor. Savunma sanayiinde attığımız adımlar sayesinde bugün kendimizi başka ülkelere göre daha güçlü ve rahat hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

ATEŞ HATTINDA TÜRKİYE: PARMAKLA GÖSTERİLEN GÜÇ

Bölgesel çatışmaların Türkiye'nin sınırlarına kadar dayandığı bir atmosferde, savunma sanayiinin kritik önemine dikkat çeken Şahin, "Bugün NATO'nun geleceği tartışılıyor, Macron ilginç çıkışlar yapıyor ve savaş olgusu yakın çevremizde hissediliyor. Bu süreçte savunma sanayiinde güçlü bir noktada olmak, tarihin bize verdiği en büyük avantajlardan biri." sözleriyle Türkiye'nin askeri gücünü vurguladı.

MACRON'UN LİDERLİK RÜYASI VE AVRUPA ORDUSU TARTIŞMASI

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Avrupa'nın güvenlik yapısındaki değişimleri değerlendirdi. Başbuğ, "Merkel'in gidişiyle birlikte Macron, Avrupa'da hem siyasi hem ekonomik hem de askeri liderliğe soyundu. Avrupa ordusu tartışılmaya başlandı. Trump'ın NATO'dan çıkma tehditleri Avrupa'yı yeni arayışlara itti. NATO'nun dağılmasını Trump dillendirmeye başladı; ister dağılsın ister dağılmasın, Avrupa'nın kendi ordusunu kurma fikri hâlâ canlı." şeklinde konuştu.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU VE TÜRKİYE'YE GİZLİ DAVET

Başbuğ, Türkiye'ye yönelik stratejik tekliflere dikkat çekerek, "Avrupa Siyasi Topluluğu adını değiştirdi ve kapsamını genişletti; Afrika'nın kuzeyi, Ukrayna ve Türkiye dahil bir yapıya doğru yeni bir birliktelik oluşuyor. Çekya'da yapılan toplantıda Türkiye'ye ilk teklif iletildi: teklifte de 'Böyle bir yapının içinde sizi görmek isteriz.' denildi." ifadelerini kullandı.

GÜZELLEMELERİN ARKASINDAKİ STRATEJİK HESAP

Başbuğ, NATO ve Avrupa'nın TCG Anadolu övgülerinin sadece bir gösteri olmadığını belirterek, "Niye? Askeri güç olarak, varlık göstermek istiyorsanız ister NATO ister Avrupa Ordusu, Türkiye mutlaka olmalı. Biz devlet olarak teklifi aldık, inceliyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu övgüler aynı zamanda Türkiye'yi yavaş yavaş Avrupa noktasında yani oluşacak o yeni yapıya bir davet klipleri olarak görüyorum." dedi.

Yunan basını yazdı: Bayraktar TB3 NATO tatbikatında tarih yazdıYunan basını yazdı: Bayraktar TB3 NATO tatbikatında tarih yazdıYUNAN BASINI YAZDI: BAYRAKTAR TB3 NATO TATBİKATINDA TARİH YAZDI
TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası!TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası!TCG ANADOLU'DAN BALTIK'A TÜRK DAMGASI!
TB3 Bayraktar ve TCG Anadolu birbirine bağlandıTB3 Bayraktar ve TCG Anadolu birbirine bağlandıTB3 BAYRAKTAR VE TCG ANADOLU BİRBİRİNE BAĞLANDI
Çanakkale’de TCG gemileri vatandaşlara kapılarını açtıÇanakkale’de TCG gemileri vatandaşlara kapılarını açtıÇANAKKALE’DE TCG GEMİLERİ VATANDAŞLARA KAPILARINI AÇTI

