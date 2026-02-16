Yunan basını yazdı: Bayraktar TB3 NATO tatbikatında tarih yazdı! TCG Anadolu’dan ilk operasyonel gösterim
Yunanistan merkezli Ekinos.gr, Türk savunma sanayisinin dikkat çeken hamlesini manşetine taşıdı. Haberde, Bayraktar TB3'ün NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanarak yurt dışında ilk kez operasyonel bir gösterim gerçekleştirdiği vurgulandı.
Ekinos.gr'ye göre bu gelişme, yalnızca Türkiye açısından değil, NATO'nun deniz operasyonlarında yeni bir dönemin kapısını aralayan kritik bir eşik niteliği taşıyor.
NATO'DA BİR İLK: DRON TAŞIYAN UÇAK GEMİSİ TATBİKATTA SAHNE ALDI
Yunan basınında yer alan haberde, NATO tarihinde ilk kez bir tatbikatta dronlarla donatılmış uçak gemisinin aktif biçimde kullanıldığına dikkat çekildi.
Ekinos.gr, hafta sonu gerçekleştirilen deniz safhasının "tarihi" olduğunu belirterek, modern savaş doktrinlerinde insansız hava araçlarının rolünün artık vazgeçilmez hale geldiğini yazdı.
TB3 otonom kalkış yaptı, hedefleri tam isabet vurdu
Haberde verilen bilgilere göre, Bayraktar TB3, TCG Anadolu'nun kısa pistinden otonom şekilde havalanarak deniz hedeflerine yönelik saldırı senaryolarında görev aldı.
TB3'ün, MAM-L mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği çift salvo atışla yüzey hedeflerini "olağanüstü hassasiyetle" imha ettiği ifade edildi.
Ekinos.gr, başarılı vuruşların ardından TB3'ün güvenli şekilde tekrar TCG Anadolu'ya iniş yaptığını da aktardı.
"DÜNYADA TEK": KISA PİSTLİ GEMİDEN KALKABİLEN İLK İHA
Ekinos.gr'nin haberinde dikkat çeken bir diğer vurgu ise Bayraktar TB3'ün teknik kabiliyeti oldu.
Haberde, TB3'ün dünyada kısa pistli gemilerden operasyon yapabilen ilk ve tek İHA olduğu belirtilerek, Türkiye'nin bu alanda önemli bir üstünlük elde ettiği yorumuna yer verildi.
BAYKAR'IN İHRACAT REKORU YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU: 2,2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ!
Yunan basını, yalnızca operasyonel başarıyı değil, Türk savunma sanayisinin ekonomik gücünü de mercek altına aldı.
Ekinos.gr, Bayraktar İHA'larını üreten Baykar şirketinin 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını yazdı.
Haberde, Baykar'ın gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihracattan elde ettiği belirtilirken, şirketin bu performansla küresel İHA pazarındaki liderliğini pekiştirdiği ifade edildi.