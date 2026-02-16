Ekinos.gr'ye göre bu gelişme, yalnızca Türkiye açısından değil, NATO'nun deniz operasyonlarında yeni bir dönemin kapısını aralayan kritik bir eşik niteliği taşıyor.

Yunan basınında yer alan haberde, NATO tarihinde ilk kez bir tatbikatta dronlarla donatılmış uçak gemisinin aktif biçimde kullanıldığına dikkat çekildi.

Ekinos.gr, başarılı vuruşların ardından TB3'ün güvenli şekilde tekrar TCG Anadolu'ya iniş yaptığını da aktardı.

"DÜNYADA TEK": KISA PİSTLİ GEMİDEN KALKABİLEN İLK İHA

Ekinos.gr'nin haberinde dikkat çeken bir diğer vurgu ise Bayraktar TB3'ün teknik kabiliyeti oldu.

Haberde, TB3'ün dünyada kısa pistli gemilerden operasyon yapabilen ilk ve tek İHA olduğu belirtilerek, Türkiye'nin bu alanda önemli bir üstünlük elde ettiği yorumuna yer verildi.