Yunan basını yazdı: Bayraktar TB3 NATO tatbikatında tarih yazdı! TCG Anadolu’dan ilk operasyonel gösterim

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yunanistan merkezli Ekinos.gr, Türk savunma sanayisinin dikkat çeken hamlesini manşetine taşıdı. Haberde, Bayraktar TB3'ün NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanarak yurt dışında ilk kez operasyonel bir gösterim gerçekleştirdiği vurgulandı.

Ekinos.gr'ye göre bu gelişme, yalnızca Türkiye açısından değil, NATO'nun deniz operasyonlarında yeni bir dönemin kapısını aralayan kritik bir eşik niteliği taşıyor.

NATO'DA BİR İLK: DRON TAŞIYAN UÇAK GEMİSİ TATBİKATTA SAHNE ALDI

Yunan basınında yer alan haberde, NATO tarihinde ilk kez bir tatbikatta dronlarla donatılmış uçak gemisinin aktif biçimde kullanıldığına dikkat çekildi.

Ekinos.gr, hafta sonu gerçekleştirilen deniz safhasının "tarihi" olduğunu belirterek, modern savaş doktrinlerinde insansız hava araçlarının rolünün artık vazgeçilmez hale geldiğini yazdı.

TB3 otonom kalkış yaptı, hedefleri tam isabet vurdu

Haberde verilen bilgilere göre, Bayraktar TB3, TCG Anadolu'nun kısa pistinden otonom şekilde havalanarak deniz hedeflerine yönelik saldırı senaryolarında görev aldı.

TB3'ün, MAM-L mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği çift salvo atışla yüzey hedeflerini "olağanüstü hassasiyetle" imha ettiği ifade edildi.

Ekinos.gr, başarılı vuruşların ardından TB3'ün güvenli şekilde tekrar TCG Anadolu'ya iniş yaptığını da aktardı.

"DÜNYADA TEK": KISA PİSTLİ GEMİDEN KALKABİLEN İLK İHA

Ekinos.gr'nin haberinde dikkat çeken bir diğer vurgu ise Bayraktar TB3'ün teknik kabiliyeti oldu.

Haberde, TB3'ün dünyada kısa pistli gemilerden operasyon yapabilen ilk ve tek İHA olduğu belirtilerek, Türkiye'nin bu alanda önemli bir üstünlük elde ettiği yorumuna yer verildi.

BAYKAR'IN İHRACAT REKORU YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU: 2,2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ!

Yunan basını, yalnızca operasyonel başarıyı değil, Türk savunma sanayisinin ekonomik gücünü de mercek altına aldı.

Ekinos.gr, Bayraktar İHA'larını üreten Baykar şirketinin 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını yazdı.

Haberde, Baykar'ın gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihracattan elde ettiği belirtilirken, şirketin bu performansla küresel İHA pazarındaki liderliğini pekiştirdiği ifade edildi.

"TÜRKİYE AKDENİZ'E HAVA GÜCÜ TAŞIYOR" VURGUSU

Ekinos.gr'ye göre TCG Anadolu'nun en kritik yönü, Türkiye'nin hava gücünü yalnızca kara üslerine bağlı olmadan deniz üzerinden taşıyabilmesi.

Haberde, bugüne kadar Türk hava gücünün ağırlıklı olarak Anadolu'daki üslerden yönetildiği, ancak Anadolu'nun devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin Orta ve Doğu Akdeniz'e çok daha rahat şekilde hava unsuru taşıyabileceği savunuldu.

Bu durumun, Yunanistan'ın deniz yetki alanları üzerindeki kontrol iddiasını zorlayabileceği ileri sürüldü.

YUNANİSTAN'DA ENDİŞE: "DRONE CARRİER DOKTRİNİ"

Yunan basınında dikkat çeken bir başka başlık ise "Drone Carrier" (dron taşıyıcı gemi) doktrini oldu.

Ekinos.gr, TCG Anadolu'nun dünyada ilk kez dronlar için "ana gemi" konseptiyle tasarlandığını belirterek, Türkiye'nin deniz harekâtlarında yeni bir model ortaya koyduğunu yazdı.

Haberde, Anadolu'da iki ana insansız sistemin öne çıktığı belirtildi:

  • Bayraktar TB3 (katlanabilir kanatlı, kısa pist kalkış kabiliyeti)
  • Kızılelma (geliştirilme sürecindeki insansız jet platformu)

Kızılelma'nın ilerleyen dönemde hava muharebesi ve taarruz görevlerinde klasik savaş uçaklarına yakın kabiliyetler sunabileceği ifade edildi.

"UCUZ İHA'LARLA RADARLARI KİLİTLEYEBİLİR" İDDİASI

Ekinos.gr'nin analizinde, TCG Anadolu'dan aynı anda çok sayıda İHA'nın havalanmasının Yunan savunma sistemlerinde "doygunluk" oluşturabileceği öne sürüldü.

Haberde, Yunan hava savunmasının ucuz dronlara karşı pahalı füzeler kullanmak zorunda kalması halinde, sistemlerin daha büyük saldırılara açık hale gelebileceği iddia edildi.

"ANADOLU YENİLMEZ DEĞİL" NOTU: HEDEF OLABİLECEĞİ İDDİASI

Ekinos.gr, TCG Anadolu'nun büyük boyutu nedeniyle kolay hedef olabileceğini iddia etti.

Haberde geminin hedef olabileceği unsurlar şu şekilde sıralandı:

Type 214 (Papanikolis sınıfı) Yunan denizaltıları

Sahil bataryaları ve savaş uçaklarından fırlatılabilen Exocet füzeleri

Yeni nesil FDI Belharra fırkateynleri ve Aster 30 füzeleri

