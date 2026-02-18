CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

NATO'nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâra rağmen Baltık Denizi'ndeki uçuş gösterimini başarıyla tamamladı. Tatbikatın bu safhasında zorlu hava şartlarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 1

Türk savunma sanayii, deniz havacılığında ulaştığı güvenilirlik seviyesini Baltık Denizi'nin en zorlu şartlarında sergilemeye devam ediyor. NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'nın gerçekleştirilen safhasında, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgârların hâkim olduğu dondurucu ortamda Bayraktar TB3 SİHA bir uçuş gösterimi icra etti.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 2

DONDURUCU SOĞUKTA TAM PERFORMANS

Tatbikatın gerçekleştirildiği Baltık Denizi'ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG ANADOLU'nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi.

Şiddetli rüzgârın deniz üzerinde oluşturduğu türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan milli SİHA, uçuş görevini başarıyla tamamlayarak şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan pisti temizlenen TCG ANADOLU'ya otonom iniş gerçekleştirdi.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 3

UÇABİLEN TEK HAVA ARACI

Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava şartlarında şartlarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 4

HER TÜRLÜ HAVA ŞARTINDA GÖREVE HAZIR

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede gerçekleştirilen ve su üstü hedeflerinin ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabetle vurulduğu faaliyetlerin ardından gerçekleştirilen bu başarılı uçuşlar, milli SİHA'nın her türlü hava şartında operasyonel olarak görev yapabildiğini bir kez daha gösterdi.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 5

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 6

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 7

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 8

A HABER STEADFAST DART 26 TATBİKATINDA

A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'da düzenlenen NATO'nun 2026 yılındaki en büyük tatbikatı Steadfast Dart 26 kapsamında önemli ayrıntıları canlı yayında aktardı. Yılmaz, tatbikatın 10. gününde olduklarını belirterek, 8 Şubat'ta başlayan organizasyonda şu anda deniz-amfibi çıkartma harekâtının gerçekleştirileceği Puttlos bölgesinde bulunduklarını ifade etti.

NATO'NUN EN BÜYÜK TATBİKATINDA TÜRKİYE DAMGASI!
TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 9

"TATBİKATIN ANA AKTÖRÜ TÜRKİYE"

Fatih Yılmaz, sahada çok sayıda ulusal ve uluslararası gazetecinin beklediğini vurgulayarak, tatbikatın ana aktörünün Türkiye olduğunu söyledi. Yılmaz,

Türkiye'nin tatbikata yaklaşık 2 bin asker, 4 savaş gemisi, 9 helikopter ve Bayraktar TB3 insansız hava araçlarıyla katıldığını ve bu nedenle tatbikatın en çok konuşulan ülkesi konumunda bulunduğunu aktardı.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 10

TCG ANADOLU BALTIK DENİZİ'NDE GÖREVDE

Yılmaz, tatbikat alanının Baltık Denizi kıyısında olduğunu belirterek, açıkta TCG Anadolu'nun bulunduğunu söyledi. Tatbikatın kısa süre önce başladığını ancak gemilerin açıkta konuşlu olması nedeniyle sahile yaklaşmalarının zaman alacağını dile getiren Yılmaz, Türk Deniz Kuvvetleri'nin burada "Türk Deniz Görev Kuvveti" olarak ön planda yer aldığını kaydetti.

TB3 İLK KEZ NATO TATBİKATINDA AMFİBİ HAREKÂTTA KULLANILDI

A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun tatbikatı takip ettiğini hatırlatarak, Tatlıoğlu'nun özellikle iki hususun altını çizdiğini belirtti. Yılmaz, Türk Deniz Kuvvetleri'nin güç aktarım kabiliyetini gösterdiğini, ayrıca TB3 SİHA'ların ilk kez bir NATO tatbikatında amfibi harekât kapsamında kullanıldığını ve bunun NATO açısından yeni bir doktrin olarak değerlendirildiğini aktardı.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 11

İSPANYA İLE ORTAK ÇIKARTMA: SAT KOMANDOLARI VE ÖZEL KUVVETLER SAHADA

Fatih Yılmaz, bugün gerçekleştirilecek amfibi çıkartma harekâtında Türkiye ile birlikte İspanyol Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin de görev alacağını belirtti. Tatbikatın komutanlığını Türkiye'nin üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, sahada İspanyol SAT komandolarının da bulunduğunu ve operasyonun iki önemli aktörünün Türkiye ile İspanya olduğunu ifade etti.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 12

TCG DERYA, TCG İSTANBUL VE TCG ORUÇ REİS DE BÖLGEDE

Yılmaz, TCG Anadolu'nun yanı sıra bölgede denizde ikmal muharebe destek gemisi TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruç Reis fırkateynlerinin de yer aldığını aktardı. Ayrıca amfibi deniz piyade taburunun, hem denizde hem karada hareket edebilen zırhlı amfibi hücum araçlarının, sualtı komandolarının, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının da tatbikat kapsamında sahada olduğunu söyledi.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 13

"YAKLAŞIK 20 DAKİKA İÇİNDE ÇIKARTMA BAŞLAYACAK"

A Haber muhabiri Yılmaz, sahilde basın mensuplarının yaklaşık 30-40 dakikadır beklediğini belirterek, yaklaşık 20 dakika içinde amfibi çıkartma harekâtının başlayacağını söyledi. Yılmaz, gemilerden hücum botlarla askerlerin sahile geleceğini, hem Türk hem İspanyol birliklerinin çıkartma faaliyetine katılacağını aktardı.

FAST ROPE OPERASYONU VE ZAHA'LAR DEVREDE

Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botların görev alacağını belirten Yılmaz, ayrıca 3 adet ZAHA amfibi hücum aracının da sahaya çıkacağını söyledi. Türk ve İspanyol özel kuvvetlerinin "fast rope" yöntemiyle helikopterden halatla iniş yapacağını aktaran Yılmaz, ardından birliklerin karaya sızarak çıkartma birlikleri için uygun şartları hazırlayacağını ifade etti.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 14

TATBİKAT İKİ AŞAMALI: DENİZ-AMFİBİ VE KARA HAREKÂTI

Fatih Yılmaz, tatbikatın iki aşamadan oluştuğunu belirterek, hem amfibi çıkartma harekâtının hem de kara harekâtının gerçekleştirileceğini söyledi. Kara safhasının Hannover yakınlarındaki Celle-Bergen eğitim alanında icra edildiğini belirten Yılmaz, Steadfast Dart 26 tatbikatının 25 Şubat'a kadar süreceğini aktardı.

TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı 15

HELİKOPTERLER HAVALANDI, TB3'LER YİNE SAHADA

Yılmaz, tatbikat alanında helikopterlerin seslerinin duyulmaya başladığını ve peş peşe iki helikopterin havalandığını ifade etti. Türkiye'nin tatbikatta toplam 9 helikopterle bulunduğunu tekrar vurgulayan Yılmaz, aynı zamanda 3 Bayraktar TB3 SİHA'nın da bölgede görev yaptığını söyledi. Kısa pistlere iniş-kalkış yapabilen TB3'lerin Baltık Denizi'nde ilk kez bu ölçekte görev almasının büyük dikkat çektiğini belirten Yılmaz, tatbikatın başlamasının an meselesi olduğunu ifade etti.

Mobil uygulamalarımızı indirin