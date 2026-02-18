TCG Anadolu’dan Baltık’a Türk damgası! Herkes yerde kaldı TB3 havalandı

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR



2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Almanya'da düzenlenen NATO'nun 2026 yılındaki en büyük tatbikatı Steadfast Dart 26 kapsamında tatbikatın 10. gününde, 8 Şubat'ta başlayan organizasyonda deniz-amfibi çıkartma harekâtının gerçekleştirileceği Puttlos bölgesinde bulunuluyor.

"TATBİKATIN ANA AKTÖRÜ TÜRKİYE" Fatih Yılmaz, sahada çok sayıda ulusal ve uluslararası gazetecinin beklediğini vurgulayarak, tatbikatın ana aktörünün Türkiye olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin tatbikata yaklaşık 2 bin asker, 4 savaş gemisi, 9 helikopter ve Bayraktar TB3 insansız hava araçlarıyla katıldığını ve bu nedenle tatbikatın en çok konuşulan ülkesi konumunda bulunduğunu aktardı.