Çanakkale’de TCG gemileri vatandaşlara kapılarını açtı

Çanakkale’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri’ne bağlı ‘TCG Heybeliada’, ‘TCG Kınalıada’ ve ‘TCG Ayvalık’ gemileri halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar gemileri gezip askeri personelden bilgi aldı, çocuklar da zafer ruhunu deneyimledi.

Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan yerli gemiler 'TCG Heybeliada', 'TCG Kınalıada' ve 'TCG Ayvalık' mayın avlama gemisi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümü çerçevesinde halkın ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar, GESTAŞ Feribot iskelesine demirleyen savaş gemilerini görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, ziyaret sırasında gemiler hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Askeri personel sorulan soruları içtenlikle yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi.

"BUNU DENEYİMLEMEK DE ÇOK GÜZEL BİR ŞEY" Gemileri gezen Ahmet Ermin, "Çanakkale Savaşı'nın 111'inci yılındayız. Milli Savunma Bakanlığı bize gemiyi gezme fırsatı sundu. Şanlı Türk ordumuzun bu şekilde gemilerinin olmasını, tesisatlarının olmasını görmek çok güzel bir şey. Bunu deneyimlemek de çok güzel bir şey. Allah ordumuza zeval vermesin diyoruz. Şu dönemde en büyük kurtarıcılarımız kendileri. Onlara güveniyoruz. Tabii ki de daha iyi projeleri, daha iyi gemileri de görme şansı bulmak istiyoruz" dedi.