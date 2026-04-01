İran savaşında her geçen gün yeni bir saldırı dalgası yaşanırken ABD'nin Orta Doğu'da varlığı başta müttefiki Avrupa ülkeleri tarafından sorgulanmaya başladı. 1 ayı aşkın süredir devam eden savaşta olası harekat ihtimalleri gündeme gelirken, Trump yönetiminin bölgedeki politikası A Haber'de ele alındı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mehmet Ali Uğur, ABD'nin Körfez'de kaybettiği güvenilirliğinden İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik adımına kadar pek çok başlığı ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

WASHINGTON'UN DİYALEKTİK OYUNU: YAPAY İRAN TEHDİDİ

Amerika'nın bölgedeki varlığını sürdürmek için başvurduğu yöntemleri masaya yatıran Dr. Mehmet Ali Uğur, "Amerika mevcut sistemde Orta Doğu'daki politikasını bir diyalektik ilişki üzerinden, yani zıtlar oluşturarak şekillendirmişti. Kendi varlığını ispat edebilmek ve sürdürebilmek için sürekli bir İran tehdidi oluştururken, bunun karşısında İsrail ve Körfez ülkelerini konumlandırıyordu." ifadelerini kullandı. Uğur, Washington'un bu zıtlıklar üzerinden hem askeri hem de ticari faaliyetlerini Körfez ülkeleri üzerinde sürekli bir etki aracı olarak kullandığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.