ABD'nin Orta Doğu politikası çöküşte! Milyar dolarlık kayıp ve derin güvenlik krizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu’da tansiyon her geçen saniye daha da yükselirken, bölgedeki dengeleri kökünden sarsacak tarihi bir kırılma yaşanıyor. ABD’nin ittifakı İsrail ile yürüttüğü İran savaşıyla, yıllardır yaptırımlar adı altında Tahran rejimine uyguladığı kirli oyunlar gün yüzüne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran başta olmak üzere Avrupa'ya savurduğu peş peşe tehditlerin yanı sıra Körfez'deki varlığı müttefikleri tarafından son günlerde oldukça konuşuluyor. A Haber'de savaşa dair yaşananlar ve ABD'nin bölgede uyguladığı politika mercek altına alındı.

İran savaşında her geçen gün yeni bir saldırı dalgası yaşanırken ABD'nin Orta Doğu'da varlığı başta müttefiki Avrupa ülkeleri tarafından sorgulanmaya başladı. 1 ayı aşkın süredir devam eden savaşta olası harekat ihtimalleri gündeme gelirken, Trump yönetiminin bölgedeki politikası A Haber'de ele alındı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mehmet Ali Uğur, ABD'nin Körfez'de kaybettiği güvenilirliğinden İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik adımına kadar pek çok başlığı ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

ABD'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI ÇÖKÜYOR MU?

WASHINGTON'UN DİYALEKTİK OYUNU: YAPAY İRAN TEHDİDİ

Amerika'nın bölgedeki varlığını sürdürmek için başvurduğu yöntemleri masaya yatıran Dr. Mehmet Ali Uğur, "Amerika mevcut sistemde Orta Doğu'daki politikasını bir diyalektik ilişki üzerinden, yani zıtlar oluşturarak şekillendirmişti. Kendi varlığını ispat edebilmek ve sürdürebilmek için sürekli bir İran tehdidi oluştururken, bunun karşısında İsrail ve Körfez ülkelerini konumlandırıyordu." ifadelerini kullandı. Uğur, Washington'un bu zıtlıklar üzerinden hem askeri hem de ticari faaliyetlerini Körfez ülkeleri üzerinde sürekli bir etki aracı olarak kullandığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

KÖRFEZ'DE GÜVEN BUNALIMI: "AMERİKA SATTI MI?"

İran ile yaşanan son savaşın beklenen sonuçları vermediğini vurgulayan Dr. Mehmet Ali Uğur, "Bu savaş neticesinde Amerika'nın önceliği Körfez ülkeleri değil, sadece İsrail'in güvenliği ve geleceği oldu. İran'ın gerçekleştirdiği hava saldırılarında Körfez ülkeleri çok ciddi zarar gördü ve Washington'un kendilerini koruyacağını düşünen bu ülkelerde büyük bir güven sorunu oluştu." sözleriyle bölgedeki tarihi tanıklığı aktardı. Uğur, Amerika'nın bu tutumuyla Körfez ülkeleri nezdinde büyük bir güç kaybı yaşadığını ve güvenlik mimarisinin derinden sarsıldığını belirtti.

PAX AMERİCANA'NIN SONU: ABD'NİN ZORLAYICI GÜCÜ ERİYOR

Küresel güç dengelerindeki kaymaya dikkat çeken Dr. Mehmet Ali Uğur, "Amerika'nın dünyadaki gücü artık göreceli olarak azalıyor. Artık bir Pax Americana'dan bahsetmemiz mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın sahip olduğu o istisnai ve zorlayıcı güç, bugün hem dünyada hem de Orta Doğu'da etkisini yitirmiş durumda." şeklinde konuştu. Uğur, Amerika'nın bölge devletlerini herhangi bir şeye zorlama gücünün artık eskisi gibi olmadığını ve rasyonel bir güç kaybı yaşandığını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ENERJİ DEPREMİ: PETROLÜN ATARDAMARI KESİLDİ

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Hürmüz artık sıradan bir su geçit yolu olarak görülemez; burası petrolün ve enerjinin gerçek anlamda atardamarıdır. İran'ın bu boğazı fiilen kapatması küresel ekonomiyi altüst etti." dedi. Bahçekapılı, boğazın kapanmasının sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı bir ateş çemberinin içine ittiğini belirtti.

KÜRESEL FELAKETİN EŞİĞİ: AVRUPA VE ASYA HATTI TEHLİKEDE

Boğazdaki krizin ekonomik yansımalarını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sini oluşturuyor. Buradaki kriz sadece Amerika'yı değil; Avrupa'nın petrol, gaz, gıda ve hatta gübre ihtiyacını da doğrudan vuruyor. Batı'da Avrupa'yı, Doğu'da ise Hindistan ve Çin'i etkileyen merkezi bir noktada duruyoruz." ifadelerini kullandı. Bahçekapılı, enerji arzındaki bu kesintinin küresel tedarik zincirinde onarılması güç yaralar açtığını vurguladı.

MİLYAR DOLARLIK KAYIP VE DERİN GÜVENLİK KRİZİ

Bölgedeki maddi zararın boyutlarını açıklayan Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Körfez ülkelerinin şu an itibarıyla 200 milyar dolarlık devasa bir kaybı söz konusu. Bunların yeniden inşası düşünüldüğünde rakam 500 milyar doları buluyor. Ancak güvenlik sorunu bu maddi kaybın çok daha ötesindedir." sözleriyle dehşet anlarının ekonomik bilançosunu paylaştı. Bahçekapılı, Amerika'nın kendi müttefiklerinden ziyade İsrail'e odaklanmasının bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdiğini ifade etti.

İRAN'IN EN BÜYÜK SİLAHI: HÜRMÜZ KOZU

Savaşın seyrinde Hürmüz'ün bir silah olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "İran bu savaş boyunca en büyük silahı olarak Hürmüz Boğazı'nı kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Bu hamle, Amerika'nın bölgedeki kilit oyuncu rolünü ve askeri üstünlüğünü ciddi anlamda sorgulatmaya başladı." şeklinde konuştu. Bahçekapılı, Washington'un bölgedeki etkisini her geçen gün kaybetmesinin enerji piyasalarında kalıcı bir istikrarsızlığa yol açtığını sözlerine ekledi.

Pax Americana nedir?

Pax Americana, Latince bir terimdir ve "Amerikan Barışı" anlamına gelir. Temelde, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle II. Dünya Savaşı sonrası kurduğu küresel düzeni ifade eder. ABD'nin askeri, ekonomik ve siyasi gücüyle dünya genelinde düzeni sağlaması ve istikrar oluşturması demektir.

ABD'nin Orta Doğu politikası neden çöküşte olarak değerlendiriliyor?

ABD'nin İran merkezli askeri hamleleri ve bölgedeki artan gerilim, hem sahada hem de diplomatik alanda beklenen sonuçları vermedi. Bu durum, Washington'un bölgedeki etkisinin zayıfladığı yorumlarına neden oluyor.

Orta Doğu'daki savaş küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor?

ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını, tedarik zincirlerini ve finans piyasalarını doğrudan etkiliyor. Bu durum küresel piyasalarda dalgalanmalara ve ekonomik belirsizliğe yol açıyor.

ABD ve İsrailin İran planı çöktü: Nükleer tehdit kapıdaABD ve İsrailin İran planı çöktü: Nükleer tehdit kapıdaABD VE İSRAİL'İN İRAN PLANI ÇÖKTÜ: NÜKLEER TEHDİT KAPIDA
ABD ve İsrailin kaos planı çöküyor mu? İrandan yeni hamleABD ve İsrailin kaos planı çöküyor mu? İrandan yeni hamleABD VE İSRAİL'İN KAOS PLANI ÇÖKÜYOR MU? İRAN'DAN YENİ HAMLE
Orta Doğuda kirli tezgah: Hedef Türkiye mi?Orta Doğuda kirli tezgah: Hedef Türkiye mi?ORTA DOĞU'DA KİRLİ TEZGAH: HEDEF TÜRKİYE Mİ?
Hark Adasına askeri çıkarma planı asılsız mı?Hark Adasına askeri çıkarma planı asılsız mı?HARK ADASI'NA ASKERİ ÇIKARMA PLANI ASILSIZ MI?
