ABD'nin Orta Doğu politikası çöküşte! Milyar dolarlık kayıp ve derin güvenlik krizi
Orta Doğu’da tansiyon her geçen saniye daha da yükselirken, bölgedeki dengeleri kökünden sarsacak tarihi bir kırılma yaşanıyor. ABD’nin ittifakı İsrail ile yürüttüğü İran savaşıyla, yıllardır yaptırımlar adı altında Tahran rejimine uyguladığı kirli oyunlar gün yüzüne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran başta olmak üzere Avrupa'ya savurduğu peş peşe tehditlerin yanı sıra Körfez'deki varlığı müttefikleri tarafından son günlerde oldukça konuşuluyor. A Haber'de savaşa dair yaşananlar ve ABD'nin bölgede uyguladığı politika mercek altına alındı.
İran savaşında her geçen gün yeni bir saldırı dalgası yaşanırken ABD'nin Orta Doğu'da varlığı başta müttefiki Avrupa ülkeleri tarafından sorgulanmaya başladı. 1 ayı aşkın süredir devam eden savaşta olası harekat ihtimalleri gündeme gelirken, Trump yönetiminin bölgedeki politikası A Haber'de ele alındı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mehmet Ali Uğur, ABD'nin Körfez'de kaybettiği güvenilirliğinden İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik adımına kadar pek çok başlığı ele alarak değerlendirmelerde bulundu.
WASHINGTON'UN DİYALEKTİK OYUNU: YAPAY İRAN TEHDİDİ
Amerika'nın bölgedeki varlığını sürdürmek için başvurduğu yöntemleri masaya yatıran Dr. Mehmet Ali Uğur, "Amerika mevcut sistemde Orta Doğu'daki politikasını bir diyalektik ilişki üzerinden, yani zıtlar oluşturarak şekillendirmişti. Kendi varlığını ispat edebilmek ve sürdürebilmek için sürekli bir İran tehdidi oluştururken, bunun karşısında İsrail ve Körfez ülkelerini konumlandırıyordu." ifadelerini kullandı. Uğur, Washington'un bu zıtlıklar üzerinden hem askeri hem de ticari faaliyetlerini Körfez ülkeleri üzerinde sürekli bir etki aracı olarak kullandığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.
KÖRFEZ'DE GÜVEN BUNALIMI: "AMERİKA SATTI MI?"
İran ile yaşanan son savaşın beklenen sonuçları vermediğini vurgulayan Dr. Mehmet Ali Uğur, "Bu savaş neticesinde Amerika'nın önceliği Körfez ülkeleri değil, sadece İsrail'in güvenliği ve geleceği oldu. İran'ın gerçekleştirdiği hava saldırılarında Körfez ülkeleri çok ciddi zarar gördü ve Washington'un kendilerini koruyacağını düşünen bu ülkelerde büyük bir güven sorunu oluştu." sözleriyle bölgedeki tarihi tanıklığı aktardı. Uğur, Amerika'nın bu tutumuyla Körfez ülkeleri nezdinde büyük bir güç kaybı yaşadığını ve güvenlik mimarisinin derinden sarsıldığını belirtti.
PAX AMERİCANA'NIN SONU: ABD'NİN ZORLAYICI GÜCÜ ERİYOR
Küresel güç dengelerindeki kaymaya dikkat çeken Dr. Mehmet Ali Uğur, "Amerika'nın dünyadaki gücü artık göreceli olarak azalıyor. Artık bir Pax Americana'dan bahsetmemiz mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın sahip olduğu o istisnai ve zorlayıcı güç, bugün hem dünyada hem de Orta Doğu'da etkisini yitirmiş durumda." şeklinde konuştu. Uğur, Amerika'nın bölge devletlerini herhangi bir şeye zorlama gücünün artık eskisi gibi olmadığını ve rasyonel bir güç kaybı yaşandığını ifade etti.