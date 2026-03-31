Orta Doğu'da kirli tezgah: Hedef Türkiye mi? ABD'den 50 bin askerli kara savaşı planı
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor. Türkiye sınırına yönelen füze saldırıları ve ABD’nin 50 bin askerlik kara harekâtı hazırlığı, bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine taşıdı. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz küresel ekonomiyi tehdit ederken, uzmanlar “ikinci Ukrayna” senaryosuna dikkat çekiyor. Gerilim, her an daha büyük bir çatışmaya dönüşebilir.
Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında Orta Doğu'da tırmanan gerilimi ve Türkiye hava sahasını hedef alan füze saldırılarını değerlendirdi. İran'ın "mosaic savunma sistemi" nedeniyle merkezi yönetimden bağımsız hareket eden birimlerin provokasyonlarına dikkat çeken Keleş, ABD'nin bölgeye binlerce asker yığarak bir kara savaşına hazırlandığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel bir ekonomik krize evrildiğini vurguladı.
TÜRKİYE SINIRINA ATILAN FÜZELER VE PROVOKASYON RİSKİ
İran topraklarından ateşlenen füzelerin teknik detaylarını paylaşan İbrahim Keleş, "Bakanlığımızın açıklamasına göre İran topraklarından 4 füze geldi. Biri Hatay, biri Malatya taraflarına yöneldi; ancak bunlar hipersonik füzeler değil. NATO'nun bölgedeki hava savunma sistemleri bu füzeleri rahatlıkla yakalayıp imha edebiliyor," sözlerini kullandı. İran'ın "biz göndermedik" açıklamasını değerlendiren Keleş, "İran içerisinde merkezi yönetimden bağımsız hareket edebilen 8-9 bölge var. Tıpkı 2015'te bizi Rusya ile kapıştırmak için uçak düşüren FETÖ'cüler gibi, İran içerisine sızmış MOSSAD veya CIA unsurlarının da bu füzeleri ateşlemiş olma ihtimalini göz ardı edemeyiz," ifadelerini kullandı.
ABD'NİN "ADALARI ELE GEÇİRME" PLANI: 50 BİN ASKER YOLDA
Bölgedeki askeri hareketliliğin bir kara savaşı hazırlığı olduğunu belirten Keleş, "82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı binlerce asker Orta Doğu'ya sevk ediliyor. Toplam rakamın 50 bine ulaştığı söyleniyor. ABD'nin muhtemel planı, önce amfibi hücumla Hürmüz'deki adaları ele geçirmek, ardından hava indirme tümeniyle bu birliklerin güvenliğini sağlamaktır," dedi. Ancak bu planın büyük riskler barındırdığını hatırlatan Keleş, "Oraya girmek kolay ama tutunmak zordur. İran ordusu Zagros Dağları'na yerleştirdiği topçu sistemleriyle bu birliklere ölüm yağdırır; bu durum ABD için tam bir kör düğüme dönüşebilir," sözleriyle uyarıda bulundu.
ENERJİ SAVAŞI: İRAN DÜNYA EKONOMİSİNİN BOĞAZINI SIKIYOR
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının küresel etkilerine değinen İbrahim Keleş, "İran şu an dünya ekonomisinin boğazını yakalamış durumda. Hürmüz boğazı İran için altın değerindeki en stratejik kozdur. Suudi Arabistan'ın Yanbu ve Fujairah boru hatlarına yapılan saldırılar, İran'ın bu kozun değerini düşürmeyecek her türlü adımı atacağını gösteriyor," açıklamasında bulundu. Keleş ayrıca, "Hürmüz kapalı kalırsa Bangladeş ve Filipinler gibi ülkeler petrol yokluğundan iflasın eşiğine gelir. Bu durumun sorumlusu olarak doğrudan ABD ve Trump görülecektir," ifadelerini kullandı.
YASAKLI SİLAHLAR SAHADA MI DENENİYOR?
İran'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarda yeni nesil silahların kullanıldığı iddialarını değerlendiren Keleş, "Savaş ortamını fırsat bilen İsrail ve ABD, ellerindeki yeni mühimmatları deniyor olabilir. F-16'lara yerleştirilen yeni nesil misket bombaları ve yasaklı olmasına rağmen Gazze tarafında kullanılan Hellfire füzeleri bu kapasiteyi gösteriyor. Devletler maalesef ellerindeki mühimmatın kapasitesini bizzat sahada deniyorlar," sözleriyle durumu aktardı.
"İKİNCİ BİR UKRAYNA YAŞANABİLİR"
Sürecin nasıl sonuçlanacağına dair çarpıcı bir öngörüde bulunan İbrahim Keleş, "Trump bir fırsatını bulup bu işten çıkmak istiyor ancak İsrail'i nasıl ikna edeceği meçhul. Eğer ABD burada bir kör düğüme düşerse, ikinci bir Ukrayna vakası yaşanabilir. İran, Ukrayna durumuna düşerse bu sefer Rusya ve Çin, ABD'yi burada yıpratmak ve çöküşünü hızlandırmak için her türlü desteği sağlayacaktır," ifadeleriyle Orta Doğu'daki büyük tehlikeye dikkat çekti.
📊 KISA ANALİZ
Bu haber, Orta Doğu'daki mevcut gerilimi çok katmanlı bir güvenlik krizi olarak ele alıyor. Öne çıkan başlıklar:
Askeri boyut:
Türkiye sınırına yönelen füzeler doğrudan bir savaş anlamına gelmese de provokasyon riski yüksek. "Merkezi dışı aktörler" vurgusu, çatışmanın kontrolsüz yayılabileceğine işaret ediyor.
ABD'nin rolü:
İddia edilen 50 bin asker sevkiyatı, ABD'nin sadece caydırıcılık değil fiili kara operasyonu ihtimali üzerinde durduğunu gösteriyor.
Enerji ve ekonomi:
Hürmüz Boğazı vurgusu kritik. Bu bölge üzerinden dünya petrolünün yaklaşık %20'si geçiyor. Buradaki kriz:
Petrol fiyatlarını yükseltir
Küresel enflasyonu tetikler
Özellikle enerjiye bağımlı ülkeleri kırılgan hale getirir
Jeopolitik risk:
"İkinci Ukrayna" benzetmesi, savaşın uzun süreli vekalet savaşına dönüşme ihtimali anlamına geliyor.
Bilgi güvenilirliği notu:
Haberde yer alan bazı iddialar (örneğin istihbarat örgütlerinin füze ateşlemesi, yasaklı silah kullanımı) kanıtlanmamış ve spekülatif nitelikte. Bu tür açıklamalar dikkatle değerlendirilmelidir.
📋 VERİLERDEN OLUŞTURULAN TABLO
|Başlık
|İddia / Veri
|Olası Etki
|Füze saldırısı
|Türkiye yönüne 4 füze
|Sınır güvenliği riski
|Füze türü
|Hipersonik değil
|NATO savunmasıyla önlenebilir
|İran iç yapısı
|Merkezi olmayan askeri yapı
|Kontrolsüz provokasyon ihtimali
|ABD askeri varlığı
|~50.000 asker iddiası
|Kara savaşı ihtimali
|Operasyon planı
|Hürmüz adalarını ele geçirme
|Deniz kontrolü mücadelesi
|İran stratejisi
|Hürmüz Boğazı'nı koz olarak kullanma
|Küresel enerji krizi
|Ekonomik etki
|Petrol akışının kesilmesi
|Küresel resesyon riski
|Silah kullanımı
|Yeni nesil mühimmat iddiası
|Uluslararası hukuk tartışmaları
|Büyük güç dengesi
|Rusya & Çin'in olası desteği
|Küresel bloklaşma
|Senaryo
|"İkinci Ukrayna" ihtimali
|Uzun süreli savaş
❓ 7 SORUDA ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM
1. Türkiye'ye gerçekten füze saldırısı mı yapıldı?
Türkiye yönüne bazı füzelerin geldiği ifade ediliyor ancak bunların etkisiz hale getirildiği ve doğrudan geniş çaplı bir saldırı olmadığı belirtiliyor.
2. Bu füzeleri İran mı gönderdi?
Kesin bir bilgi yok. İran yönetimi doğrudan sorumluluğu reddediyor. Bağımsız hareket eden gruplar veya üçüncü taraf aktörler ihtimal dahilinde.
3. ABD bölgede kara savaşı hazırlığında mı?
Asker sevkiyatı iddiaları var ancak bu durum kesinleşmiş bir savaş planı anlamına gelmiyor. Daha çok hazırlık ve caydırıcılık olarak da değerlendirilebilir.
4. Hürmüz Boğazı neden kritik?
Dünya petrolünün önemli bir kısmı buradan geçiyor. Kapanması durumunda küresel enerji krizi yaşanabilir.
5. İran bu krizde nasıl bir strateji izliyor?
Hürmüz Boğazı'nı stratejik koz olarak kullanarak ekonomik baskı oluşturmayı hedefliyor olabilir.
6. "İkinci Ukrayna" senaryosu ne anlama geliyor?
Büyük güçlerin doğrudan değil dolaylı olarak dahil olduğu, uzun süren ve yıpratıcı bir savaş ihtimalini ifade ediyor.
7. Bu gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler?
Güvenlik riskleri artabilir, enerji maliyetleri yükselebilir ve Türkiye'nin bölgesel rolü daha kritik hale gelebilir.