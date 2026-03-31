Orta Doğu'da kirli tezgah: Hedef Türkiye mi? ABD'den 50 bin askerli kara savaşı planı

Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında Orta Doğu'da tırmanan gerilimi ve Türkiye hava sahasını hedef alan füze saldırılarını değerlendirdi. İran'ın "mosaic savunma sistemi" nedeniyle merkezi yönetimden bağımsız hareket eden birimlerin provokasyonlarına dikkat çeken Keleş, ABD'nin bölgeye binlerce asker yığarak bir kara savaşına hazırlandığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel bir ekonomik krize evrildiğini vurguladı.

TÜRKİYE SINIRINA ATILAN FÜZELER VE PROVOKASYON RİSKİ

İran topraklarından ateşlenen füzelerin teknik detaylarını paylaşan İbrahim Keleş, "Bakanlığımızın açıklamasına göre İran topraklarından 4 füze geldi. Biri Hatay, biri Malatya taraflarına yöneldi; ancak bunlar hipersonik füzeler değil. NATO'nun bölgedeki hava savunma sistemleri bu füzeleri rahatlıkla yakalayıp imha edebiliyor," sözlerini kullandı. İran'ın "biz göndermedik" açıklamasını değerlendiren Keleş, "İran içerisinde merkezi yönetimden bağımsız hareket edebilen 8-9 bölge var. Tıpkı 2015'te bizi Rusya ile kapıştırmak için uçak düşüren FETÖ'cüler gibi, İran içerisine sızmış MOSSAD veya CIA unsurlarının da bu füzeleri ateşlemiş olma ihtimalini göz ardı edemeyiz," ifadelerini kullandı.

ABD'NİN "ADALARI ELE GEÇİRME" PLANI: 50 BİN ASKER YOLDA

Bölgedeki askeri hareketliliğin bir kara savaşı hazırlığı olduğunu belirten Keleş, "82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı binlerce asker Orta Doğu'ya sevk ediliyor. Toplam rakamın 50 bine ulaştığı söyleniyor. ABD'nin muhtemel planı, önce amfibi hücumla Hürmüz'deki adaları ele geçirmek, ardından hava indirme tümeniyle bu birliklerin güvenliğini sağlamaktır," dedi. Ancak bu planın büyük riskler barındırdığını hatırlatan Keleş, "Oraya girmek kolay ama tutunmak zordur. İran ordusu Zagros Dağları'na yerleştirdiği topçu sistemleriyle bu birliklere ölüm yağdırır; bu durum ABD için tam bir kör düğüme dönüşebilir," sözleriyle uyarıda bulundu.