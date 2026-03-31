ABD ve İsrail'in kaos planı çöküyor mu? İran'dan 'Reyal' hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Irak mesajını değerlendiren haberde, Pezeşkiyan, "Irak'ın Müslüman halkı bu haksız savaşta İran'ın yanında cesurca durdu; bu duruş coğrafyanın dayattığı bir şey değil, tarihin ve dinin değerlerinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Bölgedeki Haşdi Şabi varlığı ve Amerikan hedeflerine yönelik saldırıların ardından gelen bu açıklama, Mezopotamya topraklarında yeni bir ittifakın habercisi olarak yorumlandı.

ABD VE İSRAİL'İN "KONTROLLÜ KAOS" PLANI



ABD ve İsrail'in savaşı bölgeye yayma isteğine dikkat çeken Prof. Dr. Zuhal Mert Uzuner, "ABD ve İsrail, 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'da haritaları değiştirmek ve bir istikrarsızlık ortamı yaratmak istiyor" dedi. Aktörlerin "stratejik sabır" içinde olduğunu belirten Uzuner, "Meşruiyet zemini olmayan bu müdahaleci yaklaşım, bölgede artık kabul görmüyor; taraflar masaya gelmek için henüz erken olduğunu düşünüyor çünkü yıllardır bu savaşa hazırlandılar" sözleriyle aktardı.