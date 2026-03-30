Tahran ayakta! Meydanlardan net mesaj: Cesaretleri varsa gelsinler

İran’da dış tehdit algısı toplumsal dengeleri kökten değiştirdi; meydanlar doldu, protestolar sustu, halk yönetime ve orduya destek için tek ses hâline geldi. Tahran’dan gelen çarpıcı saha görüntüleri, savaşın artık yalnızca cephede değil, toplumun ruhunda da verildiğini gözler önüne seriyor. A Haber ekibi ateş hattındaki başkentte sokak sokak nabız tutarken, Ekber Karabağ’ın mikrofon uzattığı bir İranlı vatandaşın sözleri direnişin tonunu ortaya koydu: “Burası bizim toprağımız… Cesaretleri varsa gelsinler!”

İran sokaklarında savaşın gölgesinde dikkat çeken bir dayanışma tablosu ortaya çıktı. Washington ve Tel Aviv'in müdahale tehditleri, geçmişteki iç karışıklıkların aksine halkı "vatan savunması" paydasında birleştirdi. Tahran'ın kalbi Venek Meydanı'nda dualar yükselirken, İranlılar sığınaklara çekilmek yerine meydanlarda omuz omuza durarak dış müdahalelere karşı net mesaj veriyor. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, bombardıman ve elektrik kesintilerinin yaşandığı başkentte halkın nabzını tutarken, meydanlardan "Cesaretleri varsa gelsinler" sesleri yükseldi.

İRAN MEYDANLARINDA DİRENİŞ! TAHRAN'DA HALK TEK SES

DIŞ TEHDİT HALKI BİRLEŞTİRDİ

İran'da toplumsal tablo, geçmişteki iç karışıklıkların aksine bambaşka bir noktaya evrildi. Dış müdahale söylemleri, halkı ayrıştırmak yerine tek bir çatı altında topladı. Özellikle başkentteki meydanlar, adeta bir "direniş sahasına" dönüştü. Venek Meydanı başta olmak üzere birçok merkezi noktada toplanan binlerce kişi, Washington ve Tel Aviv'e karşı açık mesaj veriyor.

Saha gözlemlerine göre, muhalif grupların yaptığı protesto çağrıları karşılık bulmazken, halk tam tersine meydanlara inerek yönetime ve orduya destek veriyor. Bu durum, ülkede güçlü bir "manevi ve askeri direnç refleksi" oluştuğunu ortaya koyuyor.

TAHRAN'DA SICAK GECE

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, sahadaki son durumu aktarırken, "Tahran'a yönelik saldırıların ardından bazı ilçelerde ve Keraj bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer bunun yerel bir arıza olduğunu ve kısa sürede giderileceğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

Karabağ, bölgede dikkat çeken bir diğer detayı ise "30 gündür sahadayım ve gördüğüm en önemli şey şu: İnanılmaz hızlı bir toparlanma var. Elektrik kesiliyor, kısa sürede geliyor; enkaz kaldırılıyor, ardından asfaltlama bile yapılıyor" sözleriyle aktardı. Bu durum, İran'ın sadece askeri değil, sivil altyapı ve kriz yönetimi açısından da hazırlıklı olduğunu ortaya koyuyor.

KIZILAY, İTFAİYE VE ORDU OMUZ OMUZA

Sahadaki gözlemler, İran'da kriz anlarında kurumlar arası koordinasyonun üst seviyede olduğunu gösteriyor. Karabağ, "Kızılay, itfaiye ve diğer birimler arasında inanılmaz bir koordinasyon var" diyerek, sistemin işleyişine dikkat çekti.

Bu koordinasyon sayesinde, bombardıman sonrası oluşan hasarlar kısa sürede gideriliyor ve şehir hayatı yeniden normale döndürülüyor. Bu durum, uzun süren çatışma ortamına rağmen kamu düzeninin korunmasını sağlıyor.

VENEK MEYDANI'NDA TARİHİ GÖRÜNTÜLER

Tahran'daki Venek Meydanı, son günlerde adeta bir sembol noktaya dönüştü. Her yaştan İranlı, akşam saatlerinden gece yarısına kadar meydanda toplanarak destek gösterilerini sürdürüyor. Ellerinde bayraklar, dillerinde dualar var.

Ekber Karabağ, meydandaki atmosferi aktarırken, "İnsanların büyük ilgisi var, özellikle çocuklar bile bu süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı. Meydanda dikkat çeken bir diğer görüntü ise İsrail ve ABD bayraklarının yere serilerek protesto edilmesi oldu.

HALK NE DİYOR? CESARETLERİ VARSA GELSİNLER!

Meydandaki vatandaşlar, duygularını açıkça dile getiriyor. Bir İranlı kadın, "Memleketimiz ve devrimimiz için buradayız, liderimizin yanındayız" sözleriyle desteğini ifade etti.

Bir başka vatandaş ise, olası bir ABD müdahalesine ilişkin soruya "Burası bizim ülkemiz, bizim toprağımız. Cesaretleri varsa gelsinler" yanıtını vererek meydan okudu.

Bir diğer katılımcı da, "Ülkem için buradayım, liderime bu ülke için var olduğumu göstermek istiyorum" ifadelerini kullanarak meydanlardaki kararlılığı gözler önüne serdi.

30 GECEDİR AYNI MANZARA: MEYDANLAR TERK EDİLMİYOR

Karabağ, sahadaki sürekliliğe dikkat çekerek, "30 gecedir insanlar her akşam buraya geliyor ve gece yarısına kadar kalıyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor, dualar ediliyor" şeklinde konuştu. Yetkililerin de halka sık sık "sahaları bırakmayın" çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Bu durum, sadece anlık bir tepki değil; uzun vadeli bir toplumsal mobilizasyonun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MUHALİFLERİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

İran'da muhalif grupların "sokağa çıkın" çağrıları beklenen etkiyi yaratmadı. Aksine, halk bu çağrılara kulak asmak yerine meydanlara çıkarak saldırılara karşı birlik mesajı verdi.

Ekber Karabağ, "Muhaliflerin çağrısına rağmen kimse protesto için çıkmadı, tam tersine insanlar meydanları doldurdu" diyerek bu durumu net şekilde ortaya koydu. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın çağrılarının da sahada bir karşılık bulmadığı ifade edildi.

HALK SIĞINAKTA DEĞİL MEYDANDA

Tahran'ın farklı noktalarında saldırı izleri ve hasarlı bölgeler dikkat çekerken, hava savunma sistemlerinin aktif olduğu anlar da yaşanıyor. Buna rağmen halkın sığınaklara çekilmek yerine meydanlarda kalmayı tercih etmesi, dikkat çeken bir diğer unsur.

Karabağ, "Yolda birçok hasarlı nokta gördük, hatta yayın sırasında hava savunma sistemleri devredeydi. Ama insanlar meydanları terk etmiyor" sözleriyle bu çarpıcı tabloyu aktardı.

"ASLINDA BU SAVAŞIN ARKASINDA İSRAİL VAR" ALGISI

İran kamuoyunda savaşın sorumluluğuna dair güçlü bir kanaat oluşmuş durumda. Genel görüş, İsrail'in ABD'yi bu sürece sürüklediği yönünde.

Ekber Karabağ, "Halkın genel kanaati İsrail'in Amerika'yı kullandığı ve bu savaşa ittiği yönünde" ifadelerini kullandı. Yetkililerin de benzer bir söylem benimsediği ve "Amerikan askerleri İsrail için ölmeye hazırsa biz de hazırız" mesajı verdiği belirtiliyor.

