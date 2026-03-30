Tahran ayakta! Meydanlardan net mesaj: Cesaretleri varsa gelsinler
İran’da dış tehdit algısı toplumsal dengeleri kökten değiştirdi; meydanlar doldu, protestolar sustu, halk yönetime ve orduya destek için tek ses hâline geldi. Tahran’dan gelen çarpıcı saha görüntüleri, savaşın artık yalnızca cephede değil, toplumun ruhunda da verildiğini gözler önüne seriyor. A Haber ekibi ateş hattındaki başkentte sokak sokak nabız tutarken, Ekber Karabağ’ın mikrofon uzattığı bir İranlı vatandaşın sözleri direnişin tonunu ortaya koydu: “Burası bizim toprağımız… Cesaretleri varsa gelsinler!”
İran sokaklarında savaşın gölgesinde dikkat çeken bir dayanışma tablosu ortaya çıktı. Washington ve Tel Aviv'in müdahale tehditleri, geçmişteki iç karışıklıkların aksine halkı "vatan savunması" paydasında birleştirdi. Tahran'ın kalbi Venek Meydanı'nda dualar yükselirken, İranlılar sığınaklara çekilmek yerine meydanlarda omuz omuza durarak dış müdahalelere karşı net mesaj veriyor. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, bombardıman ve elektrik kesintilerinin yaşandığı başkentte halkın nabzını tutarken, meydanlardan "Cesaretleri varsa gelsinler" sesleri yükseldi.
DIŞ TEHDİT HALKI BİRLEŞTİRDİ
İran'da toplumsal tablo, geçmişteki iç karışıklıkların aksine bambaşka bir noktaya evrildi. Dış müdahale söylemleri, halkı ayrıştırmak yerine tek bir çatı altında topladı. Özellikle başkentteki meydanlar, adeta bir "direniş sahasına" dönüştü. Venek Meydanı başta olmak üzere birçok merkezi noktada toplanan binlerce kişi, Washington ve Tel Aviv'e karşı açık mesaj veriyor.
Saha gözlemlerine göre, muhalif grupların yaptığı protesto çağrıları karşılık bulmazken, halk tam tersine meydanlara inerek yönetime ve orduya destek veriyor. Bu durum, ülkede güçlü bir "manevi ve askeri direnç refleksi" oluştuğunu ortaya koyuyor.
TAHRAN'DA SICAK GECE
A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, sahadaki son durumu aktarırken, "Tahran'a yönelik saldırıların ardından bazı ilçelerde ve Keraj bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer bunun yerel bir arıza olduğunu ve kısa sürede giderileceğini açıkladı" ifadelerini kullandı.
Karabağ, bölgede dikkat çeken bir diğer detayı ise "30 gündür sahadayım ve gördüğüm en önemli şey şu: İnanılmaz hızlı bir toparlanma var. Elektrik kesiliyor, kısa sürede geliyor; enkaz kaldırılıyor, ardından asfaltlama bile yapılıyor" sözleriyle aktardı. Bu durum, İran'ın sadece askeri değil, sivil altyapı ve kriz yönetimi açısından da hazırlıklı olduğunu ortaya koyuyor.
KIZILAY, İTFAİYE VE ORDU OMUZ OMUZA
Sahadaki gözlemler, İran'da kriz anlarında kurumlar arası koordinasyonun üst seviyede olduğunu gösteriyor. Karabağ, "Kızılay, itfaiye ve diğer birimler arasında inanılmaz bir koordinasyon var" diyerek, sistemin işleyişine dikkat çekti.
Bu koordinasyon sayesinde, bombardıman sonrası oluşan hasarlar kısa sürede gideriliyor ve şehir hayatı yeniden normale döndürülüyor. Bu durum, uzun süren çatışma ortamına rağmen kamu düzeninin korunmasını sağlıyor.