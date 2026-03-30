Tahran ayakta! Meydanlardan net mesaj: Cesaretleri varsa gelsinler

İran sokaklarında savaşın gölgesinde dikkat çeken bir dayanışma tablosu ortaya çıktı. Washington ve Tel Aviv'in müdahale tehditleri, geçmişteki iç karışıklıkların aksine halkı "vatan savunması" paydasında birleştirdi. Tahran'ın kalbi Venek Meydanı'nda dualar yükselirken, İranlılar sığınaklara çekilmek yerine meydanlarda omuz omuza durarak dış müdahalelere karşı net mesaj veriyor. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, bombardıman ve elektrik kesintilerinin yaşandığı başkentte halkın nabzını tutarken, meydanlardan "Cesaretleri varsa gelsinler" sesleri yükseldi.

DIŞ TEHDİT HALKI BİRLEŞTİRDİ

İran'da toplumsal tablo, geçmişteki iç karışıklıkların aksine bambaşka bir noktaya evrildi. Dış müdahale söylemleri, halkı ayrıştırmak yerine tek bir çatı altında topladı. Özellikle başkentteki meydanlar, adeta bir "direniş sahasına" dönüştü. Venek Meydanı başta olmak üzere birçok merkezi noktada toplanan binlerce kişi, Washington ve Tel Aviv'e karşı açık mesaj veriyor.

Saha gözlemlerine göre, muhalif grupların yaptığı protesto çağrıları karşılık bulmazken, halk tam tersine meydanlara inerek yönetime ve orduya destek veriyor. Bu durum, ülkede güçlü bir "manevi ve askeri direnç refleksi" oluştuğunu ortaya koyuyor.