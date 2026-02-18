Witkoff Cenevre'de sadece İranlılarla görüşmemiş! Bir günde 2 müzakere tepkilere yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış anlaşması" hedefiyle görevlendirdiği özel temsilcisi Steve Witkoff'un Cenevre'de yürüttüğü temaslar, dış politika çevrelerinde soru işaretlerine yol açtı. Reuters'ın aktardığına göre Witkoff, İran'ın nükleer programına ilişkin kritik görüşmelerin ardından aynı gün Rusya-Ukrayna savaşına dair müzakerelere de katıldı.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Witkoff'un geniş yetkileri, Washington'da "her şeyin elçisi" yorumlarını yeniden gündeme taşırken, uzmanlar Trump yönetiminin krizleri derinlemesine ele almak yerine hızlı sonuç alma hedefiyle hareket ettiğini savunuyor.

CENEVRE'DE KRİTİK TRAFİK: İRAN GÖRÜŞMESİ BİTTİ, RUSYA MASASI BAŞLADI Reuters'ın haberine göre Cenevre'de yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen diplomatik trafiğin ilk durağı İran oldu. ABD heyeti, Umman arabuluculuğunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dolaylı müzakereler yürüttü. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmelerin ardından taraflar ilerleme kaydedildiğini ifade etti ancak İran'ın nükleer programı konusunda yakın zamanda anlaşma çıkacağına dair bir sinyal verilmedi.

Ancak asıl dikkat çeken detay, görüşmelerin hemen ardından ABD heyetinin bu kez rotasını Rusya-Ukrayna müzakerelerine çevirmesi oldu.

"HER ŞEYİN ELÇİSİ" WİTKOFF TARTIŞMASI BÜYÜYOR Trump'ın uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Steve Witkoff'un geniş görev alanı, ABD basınında ve diplomatik çevrelerde "her şeyin elçisi" yorumlarını güçlendirdi. Reuters'a konuşan bazı uzmanlar, Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın aynı gün iki büyük krizde masaya oturmasının diplomasiyi adeta hızlı sonuç alınacak bir ticari pazarlık sürecine çevirdiği eleştirisini dile getirdi. Obama döneminde dış politika danışmanlığı yapan Brett Bruen, Trump yönetiminin diplomasi anlayışını şu sözlerle eleştirdi: "Trump, diplomasinin zor ve detaylı çalışmalarından ziyade kalite yerine niceliğe odaklanıyor gibi görünüyor."