ABD’den İranlılara: Ayaklanın! A Haber’de dikkat çeken analiz: Amaç rejimi içeriden zayıflatmak

İran’da sokak protestolarıyla başlayan kriz, ABD’nin sert açıklamalarıyla birlikte uluslararası bir gerilime dönüştü. Rejim güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik savaş söylemleri tansiyonu yeniden yükseltti. Washington’un “ayaklanın” çağrısı ise bölgede yeni bir kırılma noktası olarak değerlendirilken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci ve Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD’nin İran’a yönelik stratejisinin rejimi baskı yoluyla dönüştürmek olduğunu ifade etti.

İran'da başlayan sokak protestoları, marjinal grupların sahaya inmesiyle birlikte ülke genelinde şiddet sarmalına dönüştü. Rejim güçleri ile göstericiler arasında günlerdir süren çatışmalar yer yer durulma eğilimine girerken, bu kez tansiyonu yükselten açıklamalar Washington'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sert savaş söylemleri, Tahran ile Washington arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. A Haber'e konuşan Gazeteci ve Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD'nin İran halkına yönelik "ayaklanın" çağrısını değerlendirdi. Sohtaoğlu, Washington'un temel hedefinin İran'ı askeri müdahaleden ziyade siyasi ve toplumsal baskı yoluyla dönüştürmek ve rejimi içeriden zayıflatmak olduğunu söyledi. İRAN'DAKİ PROTESTOLARIN AMACI NEYDİ? "Bir ülkenin iç sorunları ya da muhalefet için sokağa dökülen insanlar, bu çağrılara dış bir müdahale zemini mi bundan sonra aralanacak? Yani bir ülkede bir meseleyle alakalı bir protesto olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda müdahale hakkına mı sahip olacak? Ya da yancı olarak tabir edebileceğim Avrupa Birliği, mesela Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan ederek aslında muhtemelen önümüzdeki saatlerde ya da benim tahminim cumartesi günü Avrupa Birliği üyesi ülkeler Devrim Muhafızları'nı vurduğu zaman zaten terör örgütünü mü vurduk diyecekler? Ama burada ben izninizle şunu vurgulamak isterim. Burada İran'daki protestoların amacı neydi? Tahran'dan beklentileri neydi? Trump ne bekliyor? Trump'ın zaten insan hakları ya da daha önce de söylemiştim size, İran Anayasası'nın 19-42. maddeleri arası, İran vatandaşlarının işte hak, özgürlükler, sivil toplum, örgütlenme, yargılanma, ifade hakkı vesaire bunlar Trump tarafından gündemde değil.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "AMAÇ İRAN'I BASKIYLA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMAK" Yani burada İran halkının taleplerine rağmen Trump, Maduro örneğinde olduğu gibi, yani Maduro'yu kesip Chavez rejimine dokunmadı... Aynı şekilde Ali Hamaney'i kesip İran'daki yönetime, rejime dokunmayacak mı? Bunu mu anlamalıyız? Benim anladığım kadarıyla bir bu rejim meselesini kullanıldığı için kullanıyorum, normalde sevmediğim bir kavram, ama bir rejim değişikliği, bir yönetim değişikliğinden ziyade ben İran devletinin zorla ya da baskıyla dönüştürülmeye çalışılacağını düşünüyorum. Bir de şu tespiti yapmak durumundayım; haziran ayından beri geçen sene sizin yayınlarınızdan beri geçen sürede, İran içerisinde normalde pek sıcak bakılmayan Pers kültürünün, Pers imparatorluğunun o dönemki şahsiyetlerinin heykelleri, türbeleri, marşları, şarkıları, ezgileri yasaklanmıştı İran'da. Ama hazirandan sonra anladığım kadarıyla İran bu tehlikeyi görerek belki de Velayat-i Fakih'ten Pers milliyetçiliğine doğru devleti yönlendiren ya da ideoloji olarak Pers milliyetçiliğine yönelebilecek bir hazırlık içerisinde belki de. Benim tezim bu yönde. Ama şunu söylemek isterim; burada uluslararası hukuk falan diye kimsenin vaktini alacak değilim. Yok Birleşmiş Milletler vesaire diye.