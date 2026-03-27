ANALİZ| ABD din savaşı mı çıkarmak istiyor? Savaş Bakanı'ndan skandal itiraf: Hedefimiz İslam!

Orta Doğu'da silahların gölgesinde devam eden savaş, bu kez kelimelerin dünyasında çok daha sert bir kırılmaya sahne oluyor. Yıllarca "demokrasi","özgürlük" ve "insan hakları" maskesi altında yürütülen işgal politikaları, artık yerini en çıplak ve karanlık yüzüne bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth'in doğrudan İslam'ı hedef alan sözleri, Batı'nın bölge üzerindeki kirli planlarının itirafı niteliğinde. Savaşın dili artık "terörle mücadele" yalanlarından sıyrılıp, açık bir inanç savaşına ve Haçlı zihniyetine evriliyor. İşte maskelerin düştüğü o skandal açıklamalar ve perde arkasındaki gerçekler...

MASKE DÜŞTÜ: SAVAŞIN ADI KONULDU

Orta Doğu'da cephanelerin değil, kelimelerin namluya sürüldüğü bir döneme girildi. ABD Savaş Bakanı Hegseth, bugüne kadar diplomatik nezaketlerin arkasına gizlenen o gerçeği haykırarak, "İster Sünni olsun ister Şia, çünkü bu bir Şia rejimidir; Sünni ya da Şia fark etmez, bizim düşmanımız İslamcı düşmandır" ifadelerini kullandı. Bu cümle sadece bir açıklama değil, Batı ve ABD'nin yıllardır süregelen politikalarında büyük bir kırılma noktası olarak görülüyor. Bugüne kadar işgallerini "demokrasi getiriyoruz" diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, ilk kez bu kadar doğrudan bir dini hedef göstermeye başladı.