ABD-İsrail'in fitne motivasyonu ortaya çıktı! Orta Doğu'da "din savaşı" itirafı: "Kafir" dövmesi ve "tapınak" detayı

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları savaşın bölgeye yayılması endişesini artırdı. ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın yaptığı "Bu bir din savaşıdır ve Orta Doğu'nun gidişatını bin yıl boyunca biz belirleyeceğiz" açıklaması kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Graham'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kolundaki Arapça "kafir" yazısı ve Latince "Tanrı böyle istiyor" anlamına gelen "Deus Vult" dövmesi de yeniden tartışmalara yol açtı.

Tartışmalar, ABD ve İsrail'in İran merkezli gerilimdeki motivasyonunun jeopolitik mi yoksa dini bir zemine mi dayandığı sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Orta Doğu'da zaten kırılgan olan dengeler, "din savaşı" söylemiyle birlikte daha da hassas bir noktaya sürüklenmiş durumda.