ABD-İsrail'in fitne motivasyonu ortaya çıktı! Orta Doğu'da "din savaşı" itirafı: "Kafir" dövmesi ve "tapınak" detayı
Orta Doğu'da gerilim devam ederken ABD-İsrail savaşın fitilini ateşledi. İran üzerinden yükselen tansiyon sonrası ABD’li senatör Lindsey Graham, yaptığı açıklamada "Bu bir din savaşıdır dedi. Bu çarpıcı sözler sonrası sosyal medyada ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in kolundaki Arapça yazılı "Kafir" ve "Deus Vult" yani Latince'de "Tanrı böyle istiyor" dövmesi tartışmaları beraberinde getirdi. "Din savaşı" çıkışı sonrası akıllara "ABD/İsrail'in savaş motivasyonu din mi? sorusunu getirdi. A Haber'de uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları savaşın bölgeye yayılması endişesini artırdı. ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın yaptığı "Bu bir din savaşıdır ve Orta Doğu'nun gidişatını bin yıl boyunca biz belirleyeceğiz" açıklaması kamuoyunda büyük tartışma yarattı.
Graham'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kolundaki Arapça "kafir" yazısı ve Latince "Tanrı böyle istiyor" anlamına gelen "Deus Vult" dövmesi de yeniden tartışmalara yol açtı.
Tartışmalar, ABD ve İsrail'in İran merkezli gerilimdeki motivasyonunun jeopolitik mi yoksa dini bir zemine mi dayandığı sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Orta Doğu'da zaten kırılgan olan dengeler, "din savaşı" söylemiyle birlikte daha da hassas bir noktaya sürüklenmiş durumda.
Tartışmaların büyümesinde geçmişte yapılan bazı paylaşımlar da etkili oldu. 2024 yılında Temple Institute (Tapınak Enstitüsü) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Pete Hegseth ile Haham Chaim Richman'ın birlikte çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşımda, "Başkan seçilen Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, Şubat 2019'da Tapınak Tepesi'nde sevgili dostumuz Haham Chaim Richman ile birlikte. Pete, İsrail'in ateşli bir savunucusu ve kutsal tapınağı yeniden inşa etme konusundaki kadim Yahudi arzusuna tamamen bağlı. Pete'in ABD'nin yeni Savunma Bakanı olarak Senato tarafından onaylanmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
Tüm bunlar bir çerçeveden incelendiğinde "Din" motivasyonlu bir "savaş" hedefi gözler önüne seriliyor. A Haber'de Arka Plan programına katılan uzman isimler bu konuya dair dikkat çeken yorumlar yaptı.