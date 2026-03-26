CANLI YAYIN

Katil İsrail'den Hizbullah bahanesiyle yıkım! Lübnan'da akaryakıt istasyonu bombalandı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Katil İsrail'den Hizbullah bahanesiyle yıkım! Lübnan'da akaryakıt istasyonu bombalandı

Terör devleti İsrail Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'ta saldırılarını sürdürürken Hizbullah'a ait altyapı bahanesiyle bir akaryakıt istasyonunu bombaladı. Lübnan halkının ihtiyacını karşılayan benzin istasyonu aldığı hasarla tamamen kullanılamaz hale gelirken, vurulan noktada adeta bir krater oluştu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, İsrail'in yerle bir ettiği akaryakıt istasyonunun son halini görüntüledi.

Katil İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait altyapı tesisleri" bahanesine bir yenisini daha ekleyerek Lübnan'ın güneyinde sivillerin en temel ihtiyacı olan akaryakıt istasyonunu savaş uçaklarıyla bombaladı. Sur kenti yakınlarında, Beyrut ve Sayda'yı birbirine bağlayan stratejik ana yol üzerindeki istasyon, devasa bir krater oluşturacak şiddette vuruldu.

İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNU VURDU

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak dumanların yükseldiği o sıcak bölgeye giderek saldırının boyutunu ve İsrail'in bölgeyi insansızlaştırma planını yerinde görüntüledi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

SİVİLLERİN CAN DAMARI HEDEF ALINDI

Lübnan'ın güneyinde, çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan birine ulaşan Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarındayız" ifadelerini kullandı. Bölgedeki tehlikeli bekleyişi aktaran Ata Gündüz Kurşun, "Katil İsrail ordusunun günlerdir hedef aldığı bir akaryakıt istasyonunun önü burası" sözleriyle İsrail'in sistematik saldırılarına dikkat çekti.

Saldırıya uğrayan noktanın sivil yaşam için önemini vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Ana yolun üzerinde, normal vatandaşların da yararlandığı, Lübnanlıların akaryakıt ihtiyaçlarını giderdiği bir noktaydı burası" şeklinde konuştu. İsrail'in 'Hizbullah altyapısı' iddiasının sahadaki gerçeği yansıtmadığını belirten Ata Gündüz Kurşun, "İsrail, geçtiğimiz günlerde Hizbullah'a ait altyapı tesislerinin hedef alınacağını duyurmuştu; işte burası da İsrail'e göre Hizbullah'ın işlettiği bir akaryakıt istasyonu" ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

DEHŞETİN BOYUTU: DEVASA BİR KRATER OLUŞTU

Saldırının teknik şiddetini ve hedef alınan noktayı detaylandıran Ata Gündüz Kurşun, "Adeta bir krater oluşmuş durumda deyim yerindeyse. Tam o toprağın altındaki akaryakıt tanklarının hedef alındığını gözlemleyebiliyoruz. Çok etkili bir hava saldırısının gerçekleştiği aşikar bulunduğumuz bu noktada" sözleriyle patlamanın yer altındaki tesisatı dahi söktüğünü aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

STRATEJİK YOL VE İNSANSIZLAŞTIRMA PLANI

İstasyonun konumu nedeniyle kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Ata Gündüz Kurşun, "Bu yol Beyrut'tan veya Sayda'dan gelip Sur'a giden kara yolu. Bu nedenle özellikle sivillerin yaşadığı yaşam alanlarının olduğu noktaları hedef alıyor İsrail savaş uçakları" şeklinde konuştu. Bölgedeki yıkımın tamamen kullanılamaz hale getirilmiş bir tesise dönüştüğünü söyleyen Ata Gündüz Kurşun, "Tamamen kullanılamaz hale gelmiş bir akaryakıt istasyonundan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

YAŞAM ALANLARI VE BİNALAR DA BÜYÜK HASAR ALDI

İsrail'in amacının bölgede hiçbir Lübnanlının barınamaması olduğunu ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "İsrail'in amacı şu; burada hiç kimsenin yaşamasını istemiyor. Sadece akaryakıt istasyonu değil, üst tarafta oturan insanlar, vatandaşlar da vardı. Bu patlamanın etkisiyle üç-dört katlı bir binada da hasar oluşmuş durumda" sözleriyle sivil yerleşimlerin nasıl doğrudan hedef olduğunu aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"LÜBNAN ORDUSU GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Bölgedeki yıkımın sadece binalarla sınırlı kalmadığını belirten Ata Gündüz Kurşun, "Bir taraftan köprüler hedef alınıyor, bir taraftan da yaşam alanları ve son birkaç gündür de akaryakıt istasyonları hedef alınıyor" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin bölgeyi bir 'tampon bölge' haline getirme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Sahadaki askeri ve insani hareketliliği deşifre eden Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan ordu birlikleri burada, ordu da güvenliği sağlamaya çalışıyor kendince bu bölgelerde. Oradan bir ambulans gidiyor, tekrar bir Lübnan ordusuna ait askeri aracın geçiş yaptığını görüyoruz" şeklinde konuştu. Lübnan ordusunun saldırılar karşısındaki konumunu değerlendiren Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan ordu birlikleri şu an itibariyle bölgede sadece gözlemci gibi varlıklarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

SINIR HATTINDA KIYAMET KOPUYOR: SAVAŞ UÇAKLARI TEPEMİZDE

Sınır hattındaki sıcak çatışma atmosferini tarihi bir tanıklıkla aktaran Ata Gündüz Kurşun, "İnanılmaz bir askeri hareketlilik var şu anda sınır hattında. Hemen 10 kilometre ötede çok yoğun çatışmalar yaşanıyor. Tepemizde de halen daha İsrail savaş uçakları uçuyor, seslerini duyuyoruz" sözleriyle tehlikenin hala en üst perdede devam ettiğini bildirdi. Ata Gündüz Kurşun, "Hatta birkaçını görme imkanına da sahip olmuştuk" diyerek gökyüzünden yağmaya devam eden ölüm tehdidini anlattı.

Katil İsrail'den Hizbullah bahanesiyle yıkım! Lübnan'da akaryakıt istasyonu bombalandı - 6

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın