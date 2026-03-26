Katil İsrail'den Hizbullah bahanesiyle yıkım! Lübnan'da akaryakıt istasyonu bombalandı
Terör devleti İsrail Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'ta saldırılarını sürdürürken Hizbullah'a ait altyapı bahanesiyle bir akaryakıt istasyonunu bombaladı. Lübnan halkının ihtiyacını karşılayan benzin istasyonu aldığı hasarla tamamen kullanılamaz hale gelirken, vurulan noktada adeta bir krater oluştu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, İsrail'in yerle bir ettiği akaryakıt istasyonunun son halini görüntüledi.
Katil İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait altyapı tesisleri" bahanesine bir yenisini daha ekleyerek Lübnan'ın güneyinde sivillerin en temel ihtiyacı olan akaryakıt istasyonunu savaş uçaklarıyla bombaladı. Sur kenti yakınlarında, Beyrut ve Sayda'yı birbirine bağlayan stratejik ana yol üzerindeki istasyon, devasa bir krater oluşturacak şiddette vuruldu.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak dumanların yükseldiği o sıcak bölgeye giderek saldırının boyutunu ve İsrail'in bölgeyi insansızlaştırma planını yerinde görüntüledi.
SİVİLLERİN CAN DAMARI HEDEF ALINDI
Lübnan'ın güneyinde, çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan birine ulaşan Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarındayız" ifadelerini kullandı. Bölgedeki tehlikeli bekleyişi aktaran Ata Gündüz Kurşun, "Katil İsrail ordusunun günlerdir hedef aldığı bir akaryakıt istasyonunun önü burası" sözleriyle İsrail'in sistematik saldırılarına dikkat çekti.
Saldırıya uğrayan noktanın sivil yaşam için önemini vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Ana yolun üzerinde, normal vatandaşların da yararlandığı, Lübnanlıların akaryakıt ihtiyaçlarını giderdiği bir noktaydı burası" şeklinde konuştu. İsrail'in 'Hizbullah altyapısı' iddiasının sahadaki gerçeği yansıtmadığını belirten Ata Gündüz Kurşun, "İsrail, geçtiğimiz günlerde Hizbullah'a ait altyapı tesislerinin hedef alınacağını duyurmuştu; işte burası da İsrail'e göre Hizbullah'ın işlettiği bir akaryakıt istasyonu" ifadelerini kullandı.
DEHŞETİN BOYUTU: DEVASA BİR KRATER OLUŞTU
Saldırının teknik şiddetini ve hedef alınan noktayı detaylandıran Ata Gündüz Kurşun, "Adeta bir krater oluşmuş durumda deyim yerindeyse. Tam o toprağın altındaki akaryakıt tanklarının hedef alındığını gözlemleyebiliyoruz. Çok etkili bir hava saldırısının gerçekleştiği aşikar bulunduğumuz bu noktada" sözleriyle patlamanın yer altındaki tesisatı dahi söktüğünü aktardı.