Katil İsrail'den Hizbullah bahanesiyle yıkım! Lübnan'da akaryakıt istasyonu bombalandı

Katil İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait altyapı tesisleri" bahanesine bir yenisini daha ekleyerek Lübnan'ın güneyinde sivillerin en temel ihtiyacı olan akaryakıt istasyonunu savaş uçaklarıyla bombaladı. Sur kenti yakınlarında, Beyrut ve Sayda'yı birbirine bağlayan stratejik ana yol üzerindeki istasyon, devasa bir krater oluşturacak şiddette vuruldu.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak dumanların yükseldiği o sıcak bölgeye giderek saldırının boyutunu ve İsrail'in bölgeyi insansızlaştırma planını yerinde görüntüledi.