ABD İran'a kara harekatı yapacak mı? Hedef enerjini kalbi "Hark adası" olabilir

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken, rejime yönelik olası kara operasyonu ihtimali ise tartışılan en önemli başlıklar arasında yerini alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Orta Doğu'ya 5 bin askerin gönderilmesi harekat hazırlığı sinyali olarak ele alınırken olası saldırı gerçekleşirse sonuçlarının ne olacağı ise merak ediliyor. A Haber Gece programına konuk olan Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş "İran'a kara operasyonu olur mu?" sorusunu yanıtlarken İran'ın zorlu coğrafyası ve sahadaki askeri gerçekliği değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARA OPERASYONU İÇİN 5 BİN ASKER YETMEZ"

Olası bir harekatın temel amaçlarını değerlendiren İbrahim Keleş, "Yönetimi ve rejimi değiştirmek için karar verici mekanizmaya özel operasyonlar yapmak veya nükleer olarak zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek isteyebilirler" ifadelerini kullandı. Bu hedefler için 5 bin kişilik askeri gücün planlanabileceğini belirten Keleş, "Delta Force gibi birlikleri kullanarak bu operasyonları deneyebilirler ancak İran'ı işgal etmek gibi bir niyetleri varsa 5 bin asker asla yetmez" sözleriyle askeri planlamadaki kritik sayısal farklara vurgu yaptı.