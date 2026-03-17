ABD İran'a kara harekatı yapacak mı? Hedef enerjini kalbi "Hark adası" olabilir
ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı savaşın 18. gününde bölgede gerilim tırmanırken, Tahran'a karadan operasyon sinyali gündemdeki sıcaklığını koruyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'a 5 bin asker konuşlandırması saldırı ihtimalini güçlendirirken olası harekatın sonuçları ise A Haber'de masaya yatırıldı. Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş İran'ın Zagros ve Elbruz Dağları'nın zorlu şartlarına dikkat çekerken ABD'nin asker sayısının coğrafyaya yetersiz kalacağını vurguladı. Keleş ayrıca ABD'nin Hark Adası'nı hedef alabileceğine dikkat çekti.
ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken, rejime yönelik olası kara operasyonu ihtimali ise tartışılan en önemli başlıklar arasında yerini alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Orta Doğu'ya 5 bin askerin gönderilmesi harekat hazırlığı sinyali olarak ele alınırken olası saldırı gerçekleşirse sonuçlarının ne olacağı ise merak ediliyor. A Haber Gece programına konuk olan Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş "İran'a kara operasyonu olur mu?" sorusunu yanıtlarken İran'ın zorlu coğrafyası ve sahadaki askeri gerçekliği değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KARA OPERASYONU İÇİN 5 BİN ASKER YETMEZ"
Olası bir harekatın temel amaçlarını değerlendiren İbrahim Keleş, "Yönetimi ve rejimi değiştirmek için karar verici mekanizmaya özel operasyonlar yapmak veya nükleer olarak zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek isteyebilirler" ifadelerini kullandı. Bu hedefler için 5 bin kişilik askeri gücün planlanabileceğini belirten Keleş, "Delta Force gibi birlikleri kullanarak bu operasyonları deneyebilirler ancak İran'ı işgal etmek gibi bir niyetleri varsa 5 bin asker asla yetmez" sözleriyle askeri planlamadaki kritik sayısal farklara vurgu yaptı.
"ABD TARAFINDAN PEZEŞKİYAN ANA HEDEF DEĞİL"
Savaşın matematiksel kurallarını hatırlatan Keleş, "Savaşlarda bazı kurallar vardır; eğer taarruz edenseniz savunmada olanın sayısının en az üç katı asker yığmanız lazım. İran'ın yaklaşık 1 milyon silahlı gücü var, buraya en az 3 milyon Amerikan askeri yığmanız lazım aksi takdirde İran'ı işgal edemezsiniz" sözleriyle Amerika'nın önündeki devasa engeli aktardı. Mevcut yönetim piramidinde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı ele geçirmenin ana hedef olmadığını söyleyen Keleş, "Dini lider en üstte, Cumhurbaşkanı ise dördüncü katta yer alıyor; Cumhurbaşkanını ele geçirmek bu sistemde bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı.
"HARK ADASI'NI ELE GEÇİRMEK İSTEYEBİLİRLER"
İran ekonomisinin en kritik noktasına dikkat çeken Keleş, "İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ının yapıldığı Hark Adası'nı ele geçirmek isteyebilirler ancak oraya 5 bin kişiyi yığmak akılsızca bir iş olur" sözlerini kullandı. Bölgenin İran füzelerinin menzilinde olduğunu hatırlatan uzman, "İran gerekirse kendi petrol tesislerini vurma pahasına o adayı 5 bin Amerikan askeriyle birlikte yok edebilir, bu senaryoda Johnny'lerin tabutları bayrağa sarılmış şekilde Amerika'ya sefer yapar" ifadeleriyle uyarılarda bulundu.