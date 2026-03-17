Trump'ın işgal sinyali verdiği Hark Adası neden bu kadar önemli?

Ortadoğu’da sular durulmuyor, ABD ve İsrail ittifakı İran rejimini devirmek için düğmeye bastı. Hem havadan hem denizden yağan bombalara rağmen Tahran geri adım atmazken, gözler şimdi bölgenin kaderini belirleyecek olan "kara harekatı"na çevrildi. Hürmüz Boğazı’nın kilit noktası olan ve İran ekonomisinin can damarı sayılan Hark Adası, 5 bin ABD deniz piyadesinin hedefi haline gelirken, küresel petrol piyasaları büyük bir krizin eşiğinde bekliyor. Peki Hark Adası'nı bu kadra önemli yapan nedir? Detaylar haberimizde...

ABD-İsrail'in İran saldırıları devam ederken Orta Doğu adeta diken üstünde. Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim, Hark Adası üzerinden küresel enerji savaşına dönüşme riski taşırken; ABD'nin askeri yığınağı ve İran'ın sert resti dünyayı kritik bir kırılma noktasına sürüklüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SAVAŞ TAMTAMLARI

ABD ve İsrail'in yıldırma politikalarına karşı İran, en stratejik kozu olan Hürmüz Boğazı'na sıkı sıkıya sarıldı. Savaşın ilk gününden bu yana boğazdan geçen gemilerin hedef alınması ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, gerilimi küresel bir boyuta taşıdı. ABD Savunma Bakanlığı, bölgeye içinde 5 bin deniz piyadesinin bulunduğu dev savaş gemilerini göndererek baskıyı en üst seviyeye çıkardı.

ABD ADALAR KONTROLÜ İLE İRAN VE ÇİN'E ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Savaşın seyrini değerlendiren Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Hark Adası ve diğer küçük adaları kontrol ederek hem İran'a hem de özellikle Çin'e karşı bir üstünlük elde edilmeye çalışılıyor, ancak yapılacak bir operasyonun ABD askerlerine maliyeti de büyük bir soru işareti" sözleriyle bölgedeki hassas dengeye dikkat çekti.

İRAN EKONOMİSİNİN KALBİ: HARK ADASI

Basra Körfezi'nde, İran ana karasına sadece 25 kilometre uzaklıkta bulunan Hark Adası, sıradan bir kara parçası olmanın çok ötesinde bir anlama sahip. Ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ının gerçekleştirildiği bu stratejik ada, günlük 7 milyon varil yükleme kapasitesiyle İran ekonomisinin ayakta kalmasını sağlıyor.

ABD'NİN AMACI ANA KARA OPERASYONLARI İÇİN STRATEJİK ÜS KURMAK

Derin suları sayesinde dev petrol tankerlerinin yanaşabildiği ada, olası bir işgal durumunda İran'ın dünyayla olan ekonomik bağının tamamen kesilmesi anlamına geliyor. Bazı askeri uzmanlar, ABD'nin bu adayı ele geçirerek hem petrol akışını durdurmayı hem de ana karaya yönelik operasyonlar için stratejik bir üs kurmayı hedeflediğini belirtiyor.

TAHRAN'DAN DİRENİŞ MESAJI: "BEDELİ AĞIR OLUR"

Batı'nın askeri yığınağına karşı Tahran cephesinden sert ve kararlı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hark Adası'nın işgal edilme ihtimaline karşı uyarıda bulunan İranlı yetkililer, bu hamlenin sadece kendilerini değil, Batılı petrol devlerini de vuracağını savunuyor.

İranlı bir temsilci, "Hark veya bazı adalara saldırarak bize baskı yapabileceklerini düşünüyorlar, aksine tüm baskı ABD ve Avrupa bağlantılı petrol şirketlerinin üzerine düşecek, adayı ele geçirseler bile kendi topraklarımız olduğu için buna misliyle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. İran-Irak savaşı döneminden bu yana dış baskılara karşı hazırlıklı olduklarını belirten yetkili, "Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmadan petrol ihraç edebilmek için farklı bölgelere boru hatları inşa ettik" değerlendirmesinde bulunarak savunma stratejilerinin gücüne vurgu yaptı.

PETROL KRİZİ KAPIDA MI?

Şu an için ABD yaptırımları nedeniyle tam kapasiteyle çalışamayan Hark Adası, buna rağmen İran'ın en büyük kozu olmaya devam ediyor. Normal şartlarda 950 milyon varil ihracat kapasitesi bulunan adada, mevcut üretim kapasitenin yüzde 60-65 seviyelerinde seyrediyor.

Uzmanlar, Hark Adası'na yapılacak bir kara harekatının sadece askeri bir çatışma değil, aynı zamanda dünya genelinde bir enerji krizini tetikleyebileceği konusunda birleşiyor. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ederken, dünya kamuoyu "Hark Adası yeni bir dünya savaşının kıvılcımı mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor.