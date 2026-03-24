ANALİZ | Savaşın acı yüzü: Katledilen çocuklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu’dan yükselen feryatlar, yıkılan okul binaları ve enkaz altında kalan minik bedenler... Savaşın en acımasız yüzünü, modern teknolojinin nasıl bir yıkım makinesine dönüştüğünü ve küresel güçlerin yalanlarla örülü stratejilerini gözler önüne seriyor. ABD ve İsrail’in "nokta atışı" dediği füzeler masum çocukları hayattan koparırken, "yanlışlık oldu" veya "suçlu başkası" savunmaları vicdanları yaralıyor. Irak’tan Afganistan’a, Gazze’den İran’a uzanan o kanlı senaryonun ve kirli propagandanın tüm çarpıcı detayları A Haber editörü Hayrullah Ergüner'in derlediği Analiz'de…

Orta Doğu'da yükselen dumanlar yalnızca cepheleri değil, insanlığın vicdanını da karartıyor. Yıkılan okullar, hedef alınan hastaneler ve enkaz altında kalan masum çocuklar… Savaşın en acımasız yüzü bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. ABD ve İsrail'in "nokta atışı" olarak nitelendirdiği saldırılar, sahada sivilleri hedef alırken, ardından gelen "yanlışlık" ve "inceleme" açıklamaları ise gerçeği perdelemeye yetmiyor.

İŞGALCİLERİN KATLİAMI GİZLEME ÇABASI! KATLEDİLEN ÇOCUKLAR

Modern savaş teknolojisinin, masum hayatları yok eden bir yıkım makinesine nasıl dönüştüğü çarpıcı görüntüler A Haber editörü Hayrullah Ergüner'in derlediği analizde mercek altına alındı.

SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜ CEPHEDE DEĞİL ENKAZ ALTINDA

Savaşın soğuk nefesi sadece askeri mevzilerde değil, hayatın tam kalbinde hissediliyor. Ateş hattından yansıyan dehşet anları, yıkımın boyutlarını tüm çıplaklığıyla sergiliyor. Savaşın gerçek yüzü çoğu zaman cephede görünmez; o yüz, bir sınıfın yıkılan duvarlarında, bir hastanenin paramparça pencerelerinde ya da enkaz altında kalan minik bedenlerin hemen yanı başında çıkar ortaya... Görüntülerde yer alan yıkılmış hastaneler, yerle bir olmuş okullar ve gökyüzüne yükselen toz bulutları, insanlığın nasıl bir dramla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

MİLİMETRİK HESAPLARLA GELEN DEHŞET: NOKTA ATIŞI MI KATLİAM MI?

ABD ve İsrail'in askeri kapasitesi, dünyanın en gelişmiş sistemlerini barındırmasına rağmen sivil ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dünyanın en gelişmiş uydu sistemlerine, istihbarat ağlarına ve nokta atışı yapan akıllı silahlara sahip olan bu iki ülke, bir hedefi kilometrelerce yüksekten milimetrik hesaplarla vurabiliyor. Ancak İran'da üst düzey yöneticileri nokta atışıyla hedef alabilen bu gelişmiş sistemler, bir okul söz konusu olduğunda her ne hikmetse aniden yanılıveriyor. Bu durum, "modern teknoloji masumları mı hedef alıyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

İRAN'DA BİR KIZ İLKOKULU HEDEFTE: 175 CAN YİTİP GİTTİ

İran'ın güneyinde yaşanan son saldırı, savaşın sivil halk üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha kanıtladı. Gökyüzünden gelen bir füze saldırısının ardından, bir gelecek ve bir nesil bir anda yok olup gitti. Güney İran'daki bir kız ilkokuluna düzenlenen bu kanlı saldırıda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu tam 175 kişi hayattan koparıldı. Saldırının hemen ardından başlayan o tanıdık senaryo yine devredeydi: Önce bombalar yağdı, ardından yalanlar geldi.

BEYAZ SARAY'DA PANİK VE SİNSİ PERDELEME TAKTİĞİ

Saldırı sonrası kameralar karşısına geçen ABD'li yetkililer, suçu üstlenmek yerine inceleme bahanesinin arkasına sığındı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, "Bildiğim ve söyleyebileceğim tek şey bu konuyu araştırıyoruz. Biz elbette sivilleri hedef almıyoruz ancak bu konuyu inceliyoruz ve araştırıyoruz" ifadelerini kullanarak gerçeği perdelemeye çalıştı. Siyonist rejim İsrail'e katliamları konusunda sınırsız destek açıklayan Hegseth'in bu ifadeleri, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

TRUMP'IN KAN DONDURAN İDDİASI: "İRAN KENDİNİ VURDU"

Olayın sıcaklığı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklama, pişkinliğin son noktası olarak tarihe geçti. Yanında Savaş Bakanı Hegseth ile birlikte kameraların karşısına geçen Trump, yaşanan skandal saldırı için faturayı yine hedefteki ülkeye kesti. ABD Başkanı Trump, "Bana göre ve gördüklerime dayanarak bunu İran yaptı" şeklinde konuştu. Trump'ın yanındaki Savaş Bakanı Hegseth ise soğuk bir yüzle aynı cümleleri tekrarlayarak, "Kesinlikle soruşturuyoruz ancak sivilleri hedef alan tek taraf İran'dır" sözleriyle hedef şaşırtmaya çalıştı.

TARİH TEKERRÜR EDİYOR: IRAK VE AFGANİSTAN'IN KANLI GEÇMİŞİ

Yaşanan bu dezenformasyon süreci, akıllara geçmişteki diğer büyük yalanları getirdi. İnsanlık benzer sahneleri daha önce de yaşadı. Irak'ta "yok edici kitle imha silahları var" denildi ve tüm dünya buna inandırıldı. Ancak o silahların hiç var olmadığı ortaya çıktığında, koca bir ülke yakılmış ve yıkılmıştı. Afganistan'da da benzer dramlar yaşandı; düğün konvoyları terör hedefi sanılarak bombalandı, sabah olduğunda ise gelinler ve çocukların cesetleri enkaz arasından çıkarıldı. Gece yarısı yağan bombaların yerini sabah yalanlar aldı.

GAZZE HARİTADAN SİLİNİRKEN NETANYAHU'NUN ÜÇ AŞAMALI PLANI

Gazze'de devam eden soykırımda da aynı yöntemler izleniyor. Okullar, hastaneler ve sığınaklar birer birer hedef alınıp bir kent haritadan silinirken, İsrail Başbakanı Netanyahu katliamcı zihniyetini şu sözlerle ortaya koydu: Netanyahu, "İlk hedefimiz bölgeye sızmış olan düşman kuvvetlerini temizlemek ve saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlamaktır. İkinci hedefimiz Gazze Şeridi'nde düşmana büyük bir bedel ödetmektir. Üçüncü amacımız ise kimsenin bu savaşa katılma hatasına düşmemesi için diğer bölgeleri güçlendirmektir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, sivil katliamların planlı bir stratejinin parçası olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

YALANLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEDİĞİ HAKİKAT: ÇOCUK AYAKKABILARI

Katliamcıların ve onları destekleyenlerin tüm yalanlarına rağmen, sahadaki gerçekler susmuyor. Enkaz altındaki bedenler delil sayılmıyormuş gibi, çocuk ayakkabıları gerçeği anlatmıyormuş gibi davranılsa da tarih asla es geçmiyor. Eski ABD Başkanı Biden'ın "İsrail'e desteğimiz kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır" şeklindeki ifadeleri, dökülen kanda kimlerin payı olduğunu tescilliyor. Katliamlar bombalarla başlıyor ama yalanlarla tamamlanıyor. Çocukları öldüren bombaları atanlar da o bombaların üstünü yalanlarla örtmeye çalışanlar da aynı kara sayfaya, zalimlerin sayfasına kaydediliyor. Tarihin bu en karanlık sayfaları karıştırıldığında, gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu olduğu bir kez daha görülüyor.

