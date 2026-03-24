ANALİZ | Savaşın acı yüzü: Katledilen çocuklar
Orta Doğu’dan yükselen feryatlar, yıkılan okul binaları ve enkaz altında kalan minik bedenler... Savaşın en acımasız yüzünü, modern teknolojinin nasıl bir yıkım makinesine dönüştüğünü ve küresel güçlerin yalanlarla örülü stratejilerini gözler önüne seriyor. ABD ve İsrail’in "nokta atışı" dediği füzeler masum çocukları hayattan koparırken, "yanlışlık oldu" veya "suçlu başkası" savunmaları vicdanları yaralıyor. Irak’tan Afganistan’a, Gazze’den İran’a uzanan o kanlı senaryonun ve kirli propagandanın tüm çarpıcı detayları A Haber editörü Hayrullah Ergüner'in derlediği Analiz'de…
Orta Doğu'da yükselen dumanlar yalnızca cepheleri değil, insanlığın vicdanını da karartıyor. Yıkılan okullar, hedef alınan hastaneler ve enkaz altında kalan masum çocuklar… Savaşın en acımasız yüzü bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. ABD ve İsrail'in "nokta atışı" olarak nitelendirdiği saldırılar, sahada sivilleri hedef alırken, ardından gelen "yanlışlık" ve "inceleme" açıklamaları ise gerçeği perdelemeye yetmiyor.
Modern savaş teknolojisinin, masum hayatları yok eden bir yıkım makinesine nasıl dönüştüğü çarpıcı görüntüler A Haber editörü Hayrullah Ergüner'in derlediği analizde mercek altına alındı.
SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜ CEPHEDE DEĞİL ENKAZ ALTINDA
Savaşın soğuk nefesi sadece askeri mevzilerde değil, hayatın tam kalbinde hissediliyor. Ateş hattından yansıyan dehşet anları, yıkımın boyutlarını tüm çıplaklığıyla sergiliyor. Savaşın gerçek yüzü çoğu zaman cephede görünmez; o yüz, bir sınıfın yıkılan duvarlarında, bir hastanenin paramparça pencerelerinde ya da enkaz altında kalan minik bedenlerin hemen yanı başında çıkar ortaya... Görüntülerde yer alan yıkılmış hastaneler, yerle bir olmuş okullar ve gökyüzüne yükselen toz bulutları, insanlığın nasıl bir dramla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
MİLİMETRİK HESAPLARLA GELEN DEHŞET: NOKTA ATIŞI MI KATLİAM MI?
ABD ve İsrail'in askeri kapasitesi, dünyanın en gelişmiş sistemlerini barındırmasına rağmen sivil ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dünyanın en gelişmiş uydu sistemlerine, istihbarat ağlarına ve nokta atışı yapan akıllı silahlara sahip olan bu iki ülke, bir hedefi kilometrelerce yüksekten milimetrik hesaplarla vurabiliyor. Ancak İran'da üst düzey yöneticileri nokta atışıyla hedef alabilen bu gelişmiş sistemler, bir okul söz konusu olduğunda her ne hikmetse aniden yanılıveriyor. Bu durum, "modern teknoloji masumları mı hedef alıyor?" sorusunu akıllara getiriyor.