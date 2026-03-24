CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

ANALİZ | İşgalcilerin katliamı gizleme çabası! Katledilen çocuklar

Orta Doğu’da yükselen dumanlar yalnızca cepheleri değil, insanlığın vicdanını da karartıyor. Yıkılan okullar, hedef alınan hastaneler ve enkaz altında kalan masum çocuklar… Savaşın en acımasız yüzü bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. ABD ve İsrail’in “nokta atışı” olarak nitelendirdiği saldırılar, sahada sivilleri hedef alırken, ardından gelen “yanlışlık” ve “inceleme” açıklamaları ise gerçeği perdelemeye yetmiyor. Modern savaş teknolojisinin, masum hayatları yok eden bir yıkım makinesine nasıl dönüştüğü çarpıcı görüntüler A Haber editörü Hayrullah Ergüner’in derlediği analizde mercek altına alındı.

