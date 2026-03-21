ANALİZ | Petrolün kalbi hedefte! 20 km’lik ada dünyayı rehin alabilir!

Orta Doğu'da savaşın seyri değişiyor, gözler artık İran'ın "şah damarı" olarak görülen Hark Adası'na çevrildi. Petrol ticaretinin büyük bölümünü sırtlayan stratejik ada, yalnızca bölgesel değil küresel dengeleri de etkileyecek bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Washington ve Tel Aviv'in olası hamlesi, enerji hatlarından askeri dengelere kadar tüm dünyayı sarsabilecek yeni bir sürecin kapısını aralayabilir.

SINIRLI SALDIRI MESAJI: SIRADA YER ALTI KAYNAKLARI VAR

Sıcak temasın en kritik başlıklarından biri haline gelen Hark Adası'na yönelik ilk hamleler dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Hark Adası'na bir operasyon yapıldı. Ancak yapılan operasyon petrol merkezlerine değil askeri üslere yönelikti. Sınırlı bir operasyondu. Donald Trump'tan yapılan açıklamada ise anlaşmazlık sürerse yer altı kaynaklarının da hedef alınabileceği belirtildi." ifadelerini kullandı ve sürecin giderek daha kritik bir aşamaya evrilebileceğine dikkat çekti.