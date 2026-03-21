ANALİZ | Petrolün kalbi hedefte! 20 km’lik ada dünyayı rehin alabilir!

Ortadoğu’da barut fıçısı patlamaya hazır! ABD ve İsrail’in, İran’ın enerji kalbi olarak görülen Hark Adası’na yönelik attığı sınırlı adımlar, çok daha büyük ve yıkıcı bir planın habercisi mi? İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını karşılayan bu kritik nokta, aynı zamanda Donald Trump’ın 1988’den bu yana dile getirdiği “ele geçirme” hedefiyle yeniden gündemde. Enerji piyasalarını altüst edebilecek, Hürmüz Boğazı’nı doğrudan ateş hattına sürükleyebilecek bu senaryonun tüm detayları, askeri stratejiler ve olası sonuçlarıyla birlikte A Haber’de mercek altına alındı.

Orta Doğu'da savaşın seyri değişiyor, gözler artık İran'ın "şah damarı" olarak görülen Hark Adası'na çevrildi. Petrol ticaretinin büyük bölümünü sırtlayan stratejik ada, yalnızca bölgesel değil küresel dengeleri de etkileyecek bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Washington ve Tel Aviv'in olası hamlesi, enerji hatlarından askeri dengelere kadar tüm dünyayı sarsabilecek yeni bir sürecin kapısını aralayabilir.

PETROLÜN ŞAH DAMARI TEHLİKEDE! HARK ADASI İÇİN KRİTİK SENARYO

SINIRLI SALDIRI MESAJI: SIRADA YER ALTI KAYNAKLARI VAR

Sıcak temasın en kritik başlıklarından biri haline gelen Hark Adası'na yönelik ilk hamleler dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Hark Adası'na bir operasyon yapıldı. Ancak yapılan operasyon petrol merkezlerine değil askeri üslere yönelikti. Sınırlı bir operasyondu. Donald Trump'tan yapılan açıklamada ise anlaşmazlık sürerse yer altı kaynaklarının da hedef alınabileceği belirtildi." ifadelerini kullandı ve sürecin giderek daha kritik bir aşamaya evrilebileceğine dikkat çekti.

HARK ADASI NEDEN BU KADAR KRİTİK?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'daki kriz derinleşirken, enerji hattının kalbi olan Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon zirveye çıktı. Bu gerilim içinde öne çıkan en kritik nokta ise İran'ın petrol ihracatının bel kemiği olan Hark Adası oldu.

Basra Körfezi'nde, Buşer kıyılarının yaklaşık 30 kilometre açığında yer alan ada, dev petrol terminalleri ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Yüzlerce kilometrelik boru hattı bu noktaya bağlanırken, İran petrolünün yaklaşık yüzde 90'ı buradan dünyaya açılıyor.

"AYNI ANDA 10 TANKER DOLUM YAPABİLİYOR"

Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, "Hark Adası İran ana karasına en yakın ve en stratejik noktalardan biri. Aynı anda 10 tankere dolum yapılabiliyor. Çünkü ada derin su limanına sahip, coğrafi yapısı büyük tankerler için çok uygun." sözleriyle adanın eşsiz lojistik avantajını anlattı.

Basra Körfezi'nin birçok noktası sığ olduğu için dev tankerler için uygun değilken, Hark Adası'nın derinliği onu vazgeçilmez bir enerji merkezi haline getiriyor.

"İRAN İÇİN HAYATİ BİR ÜS"

Akademisyen Dr. Hazar Vural, "Hark Adası İran için sadece bir ihracat noktası değil, aynı zamanda askeri ve stratejik bir üs. Hem doğal yapısı hem de ana karaya yakınlığı nedeniyle güvenliği sağlanmış bir merkez." ifadelerini kullandı.

Vural, adanın yalnızca ekonomik değil aynı zamanda askeri açıdan da kritik bir savunma hattı olduğunu vurguladı.

KÜRESEL KRİZ UYARISI: HÜRMÜZ KAPANIRSA DÜNYA SARSILIR

Hark Adası'nın devre dışı kalması ihtimali, sadece İran'ı değil tüm dünyayı etkileyecek bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Dr. Canan Tercan, "Hark Adası'na yönelik büyük bir saldırı hem Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına hem de petrol ihracatının durmasına yol açar. Bu da dünya çapında büyük bir krizi tetikler." şeklinde konuştu.

İran'ın küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4-5'ini karşıladığı düşünüldüğünde, bu hattın kesilmesi enerji piyasalarında şok etkisi yaratabilir.

"20 KİLOMETREKARELİK ADA SAVAŞIN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR"

Dr. Eray Güçlüer, "İran bu adayı elinde tuttuğu sürece savaşı sürdürebilir. Ancak burayı kaybederse ekonomik olarak zayıflar ve savaşma kabiliyeti düşer. 20 kilometrekarelik bir ada, savaşın kaderini belirleyebilir." ifadelerini kullandı.

ASYA HATTI VE ÇİN DETAYI

Hark Adası'ndan çıkan petrolün büyük bölümü Asya pazarına, özellikle Çin ve Hindistan'a gidiyor. Ancak bu ilişkinin sanıldığı kadar kalıcı olmadığına dikkat çekiliyor.

Dr. Canan Tercan, "Çin ile İran arasındaki ilişki tamamen ekonomik temelli. Alternatifler oluşursa Çin farklı yönlere de kayabilir." sözleriyle bu ilişkinin kırılgan yapısına dikkat çekti.

Dr. Hazar Vural ise "ABD'nin asıl hedeflerinden biri İran'ın kaynaklarını kendi lehine kullanmak ve İran'ı kendi sistemine entegre etmek." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Hark Adası'nın önemi aslında yıllar öncesine dayanıyor. Donald Trump, 1988 yılında verdiği bir röportajda "Ben olsaydım Hark Adası'na darbe indirir, sonra da ele geçirirdim." sözleriyle dikkat çekmişti.

Dr. Hazar Vural, "Trump'ın o dönemde resmi bir görevi yokken bile bu stratejik noktaya dikkat çekmesi oldukça çarpıcı." şeklinde konuştu.

ABD BASININDA YENİ SENARYO: ABLUKA, SALDIRI, İŞGAL

Son günlerde ABD basınında Hark Adası'nın abluka altına alınması, vurulması ya da ele geçirilmesi gibi senaryolar tartışılmaya başlandı.

Dr. Eray Güçlüer, "Eğer İran'ın füze kapasitesi etkisiz hale getirilirse ABD askerlerinin ilk hedefi Hark Adası olur. Ardından Hürmüz Boğazı gelir." ifadelerini kullandı.

İsrailli gazeteci Barak Ravid de ABD yönetiminde bu senaryonun konuşulduğunu ve adanın kontrol altına alınmasının İran'ın en büyük gelir kaynağını keseceğini belirtti.

RİSKLER ÇOK BÜYÜK: ENERJİ, ASKERİ VE JEOPOLİTİK TEHDİT

Olası bir saldırının beraberinde getireceği riskler de oldukça yüksek. Enerji piyasalarında büyük bir şok yaşanabilir, petrol ticareti sekteye uğrayabilir. İran ise enerji altyapısına saldırı olması durumunda geniş çaplı misillemeler yapacağını açıkça duyurdu.

Ayrıca adanın İran ana karasına çok yakın olması, askeri operasyonları son derece riskli hale getiriyor. Uzmanlar, ABD'nin bu kadar kritik ve savunulan bir noktayı kontrol altına almasının kolay olmayacağını belirtiyor.

"BU SADECE BİR ADA DEĞİL"

Dr. Hazar Vural, "Bu sadece stratejik bir ada değil; İran için bir egemenlik meselesi. ABD'ye herhangi bir toprak parçası verilmemesi yönünde güçlü bir strateji var." ifadelerini kullandı.

PETROLÜN KALBİNDE BÜYÜK HESAPLAŞMA

Hark Adası artık sadece bir enerji noktası değil, küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan kritik bir hedef haline geldi. Sıcak bölgedeki her yeni hamle, yalnızca İran'ın değil, dünya ekonomisinin ve enerji güvenliğinin geleceğini belirleyecek potansiyele sahip.

