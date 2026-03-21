ANALİZ | Petrolün kalbi hedefte! 20 km’lik ada dünyayı rehin alabilir!
Ortadoğu’da barut fıçısı patlamaya hazır! ABD ve İsrail’in, İran’ın enerji kalbi olarak görülen Hark Adası’na yönelik attığı sınırlı adımlar, çok daha büyük ve yıkıcı bir planın habercisi mi? İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını karşılayan bu kritik nokta, aynı zamanda Donald Trump’ın 1988’den bu yana dile getirdiği “ele geçirme” hedefiyle yeniden gündemde. Enerji piyasalarını altüst edebilecek, Hürmüz Boğazı’nı doğrudan ateş hattına sürükleyebilecek bu senaryonun tüm detayları, askeri stratejiler ve olası sonuçlarıyla birlikte A Haber’de mercek altına alındı.
Orta Doğu'da savaşın seyri değişiyor, gözler artık İran'ın "şah damarı" olarak görülen Hark Adası'na çevrildi. Petrol ticaretinin büyük bölümünü sırtlayan stratejik ada, yalnızca bölgesel değil küresel dengeleri de etkileyecek bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Washington ve Tel Aviv'in olası hamlesi, enerji hatlarından askeri dengelere kadar tüm dünyayı sarsabilecek yeni bir sürecin kapısını aralayabilir.
SINIRLI SALDIRI MESAJI: SIRADA YER ALTI KAYNAKLARI VAR
Sıcak temasın en kritik başlıklarından biri haline gelen Hark Adası'na yönelik ilk hamleler dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Hark Adası'na bir operasyon yapıldı. Ancak yapılan operasyon petrol merkezlerine değil askeri üslere yönelikti. Sınırlı bir operasyondu. Donald Trump'tan yapılan açıklamada ise anlaşmazlık sürerse yer altı kaynaklarının da hedef alınabileceği belirtildi." ifadelerini kullandı ve sürecin giderek daha kritik bir aşamaya evrilebileceğine dikkat çekti.
HARK ADASI NEDEN BU KADAR KRİTİK?
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'daki kriz derinleşirken, enerji hattının kalbi olan Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon zirveye çıktı. Bu gerilim içinde öne çıkan en kritik nokta ise İran'ın petrol ihracatının bel kemiği olan Hark Adası oldu.
Basra Körfezi'nde, Buşer kıyılarının yaklaşık 30 kilometre açığında yer alan ada, dev petrol terminalleri ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Yüzlerce kilometrelik boru hattı bu noktaya bağlanırken, İran petrolünün yaklaşık yüzde 90'ı buradan dünyaya açılıyor.
"AYNI ANDA 10 TANKER DOLUM YAPABİLİYOR"
Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, "Hark Adası İran ana karasına en yakın ve en stratejik noktalardan biri. Aynı anda 10 tankere dolum yapılabiliyor. Çünkü ada derin su limanına sahip, coğrafi yapısı büyük tankerler için çok uygun." sözleriyle adanın eşsiz lojistik avantajını anlattı.
Basra Körfezi'nin birçok noktası sığ olduğu için dev tankerler için uygun değilken, Hark Adası'nın derinliği onu vazgeçilmez bir enerji merkezi haline getiriyor.