Analiz | Bayram değil vicdan çağrısı: Kutsal aylarda kan ve gözyaşı dinmiyor

Müslüman alemi için rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan, bu yıl Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında kan ve gözyaşıyla geçti. Takvimler kutsal günleri gösterirken bile silahların susmadığı bölgede, insanlığın gözleri önünde çocuklar katledildi, şehirler yerle bir edildi. Savaşın gölgesinde buruk bir şekilde idrak edilen Ramazan'ın ardından gelen bayram ise ne tam bir sevinç ne de bir huzur getirdi. Bayramlık yerine kefenlerin hazırlandığı coğrafyada bu bayram, bir kutlamadan çok bir vicdan çağrısına dönüştü.

Analizi seslendiren spiker, buruk başlayan Ramazan ayını, "Zaten bir buruklukla girdik Ramazan ayına. Çünkü takvimler kutsal günleri gösterirken bile, silahlar susmadı bu coğrafyada. İşte Gazze. İnsanlığın gözleri önünde çocuklar katledildi. Anneler susturuldu. Yerle bir edildi şehir. Sahur vakitleri siren seslerine karıştı. İftar sofraları kurulamadı. Ve dünya hep izlemekle yetindi tüm bunlar yaşanırken," sözleriyle aktardı.

HER ŞEYE RAĞMEN BİR UMUT

Tüm acılara rağmen Ramazan'ın maneviyatını yaşatmaya çalışan bölge halkından bir kişi, "Bu sahurda kardeşlerimizle bir araya gelerek yüzlerindeki gülümsemeyi görmek istedik. Her şeye rağmen Ramazan'ın maneviyatında onların yanında olabilmek bizler için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı. Orucunu açmak için hazırlanan bir başka Gazzelinin sözleri ise durumun vahametini gözler önüne serdi: "Bugün orucumuzu açmak için hazırız ancak Allah'tan insanlara hayır ve rızık göndermesini diliyoruz. Durum çok zor."

ATEŞ ÇEMBERİ GENİŞLEDİ

Ramazan ilerledikçe acı daha da büyüdü: "Ramazan ilerledikçe daha da büyüdü acı. Bu kez yalnızca Gazze değildi hedef. İsrail'in saldırganlığı genişledi. ABD'nin desteğiyle İran sahası da döndü ateş hattına. Yeni cepheler açıldı. Yeni acılar eklendi. Ramazan'ın mübarek günlerinde hayatını kaybetti masum insanlar. Evet, sadece bir savaş değildi bu. Zamanın bile kutsallığını tanımayan bir yıkım dalgasıydı bu kesinlikle.Lübnan'da da farklı değildi tablo. Her patlama sadece bir hedefi değil, bir umudu yok etti orada da."



GÖZYAŞIYLA GELEN BAYRAM

Ve Ramazan bitti, bayram geldi. Ancak bu bayram, eski bayramlardan çok farklıydı. "Ve şimdi… Ramazan bitti. Bayram geldi. Ama bu bayram ne tam bir sevinç var içimizde, ne de o eski bayram sabahlarının huzuru. Neden mi? Çünkü biliyoruz. Bir yerde anneler hala ağlıyor. Bir yerde çocuklar hala korkuyla uyanıyor. Bir yerde bayramlık yerine kefenler hazırlanıyor"

"Bugün bayram. Ama sadece bir kutlama değil bu bayram. Bir vicdan çağrısı. Bir hatırlatma. Bir yüzleşme aynı zamanda. Çünkü bazı bayramlar vardır, sevinçle değil, sorumlulukla yaşanır. Ve bir de sorusu var bu bayramın. O da şu: Aynı gökyüzünün altında yaşayan insanlar, nasıl bu kadar farklı kaderlere mahkum edildi?"