Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor! Trump’ın İran planı çöktü mü?

Ortadoğu'da tansiyon yükselirken, ABD'nin İran'a yönelik savaş planlarındaki stratejik hatalar ve bölge ülkelerinin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği küresel gündemin merkezine yerleşti.

SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber'e yaptığı özel değerlendirmede, Trump yönetiminin çatışmayı sonlandırmada yaşadığı güçlükleri, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren hamlelerini ve Türkiye'nin kritik arabuluculuk rolünü analiz etti.

TRUMP'IN HESAPLARI TUTMADI: "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" HEDEFİNDEN "ÇIKIŞ" ARAYIŞINA

Savaşın başlangıç aşamasındaki stratejik hatalara dikkat çeken Doç. Dr. Nebi Miş, "Trump aslında savaşın birinci haftasından itibaren İran'a yönelik olarak başlatılan savaşta ilk planladıkları ya da düşündükleri gibi savaşın seyrinin gitmediğini net olarak gördüler. Bir hafta içerisinde İran'da ya bir rejim değişikliğine ya da rejimin davranış değişikliğine gidecek bir sonuç üretiriz diye savaşa başlamışlardı ancak aslında çok uzun süreli bir planlamaları yoktu, hatta bir çıkış stratejilerinin olmadığı da görüldü." sözleriyle ABD'nin içine düştüğü plansızlığı vurguladı.

ABD'nin İran'ın direncini hafife aldığını belirten Miş, "İran'a büyük zarar verse de ABD ve İsrail; İran'ın da hem toplumsal anlamda hem de rejim anlamında ve devlet kapasitesi anlamında bir direncinin olduğunu ve zarar verme kapasitesinin olduğunu gördü ABD. Dolayısıyla bir çıkış stratejisi olmasa da gelgitli açıklamalarıyla masanın kurulmasına yönelik olarak bir pozisyonu var ABD'nin, bunu görmek lazım." ifadelerini kullandı.