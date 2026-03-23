Orta Doğu’da yeni denklem: Bölgesel güvenlik mimarisi şart

Orta Doğu'da İran'a yönelik savaş devam ederken karşılıklı sert açıklamalar ve bölgedeki çatışmalar hızla sürüyor. İran'ın ilk kez ortaya çıkardığı füzeler İsrail ve Körfez'deki ABD üslerine büyük oranda zarar verirken savaşta üstünlük elde etmesi dikkat çekiyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump savaşı bitirmek istemediğini ifade ederken diplomasi adımlarının gerçekleşme ihtimali ise yeniden gündeme geliyor. A Haber'de 23 gün süren savaşa ilişkin yaşananlar ve Orta Doğu'ya yayılan saldırıların perde arkası ele alınırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, İran'ın saldırılarıyla Körfez ülkelerinin savunmada yetersiz kaldığını belirterek "Bölge ülkeleri bölgesel güvenlik mimarisi kurma yolunda adım atmak zorunda" dedi. Mutlu ayrıca Türkiye'nin savaş sürecinde yürüttüğü diplomasiye dikkat çekerek Türkiye'nin bölgesel güvenlik mimarisinin kurulması yolunda kurucu aktör olabileceğini vurguladı.

Sıradaki Videolar
YaşamElazığ'da makas atan araç kamerada
DünyaOrta Doğu'da ateş hattı! Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Özel HaberHürmüz için kritik süre daralıyor!
Özel Haberİsrail Güney Lübnan'ı işgal mi edecek?
Özel Haberİran'dan 75. dalga operasyonu! Füzelerin ateşlendiği ilk görüntüler A Haber'de

Gündemden Videolar

Mersin'de cipin kaya parçalarının altında kaldığı heyelan kamerada
Şanlıurfa’da sağanak! Duvarın yıkılma anı kamerada
İran'dan 75. dalga operasyonu! Füzelerin ateşlendiği ilk görüntüler A Haber'de
İsrail'de kaos! Hizbullah savunmayı yordu İran vurdu
İran'dan İsrail'e saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv semalarında
Hürmüz Boğazı için son 24 saat
Elazığ'da makas atan araç kamerada