Orta Doğu’da yeni denklem: Bölgesel güvenlik mimarisi şart

Orta Doğu'da İran'a yönelik savaş devam ederken karşılıklı sert açıklamalar ve bölgedeki çatışmalar hızla sürüyor. İran'ın ilk kez ortaya çıkardığı füzeler İsrail ve Körfez'deki ABD üslerine büyük oranda zarar verirken savaşta üstünlük elde etmesi dikkat çekiyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump savaşı bitirmek istemediğini ifade ederken diplomasi adımlarının gerçekleşme ihtimali ise yeniden gündeme geliyor. A Haber'de 23 gün süren savaşa ilişkin yaşananlar ve Orta Doğu'ya yayılan saldırıların perde arkası ele alınırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, İran'ın saldırılarıyla Körfez ülkelerinin savunmada yetersiz kaldığını belirterek "Bölge ülkeleri bölgesel güvenlik mimarisi kurma yolunda adım atmak zorunda" dedi. Mutlu ayrıca Türkiye'nin savaş sürecinde yürüttüğü diplomasiye dikkat çekerek Türkiye'nin bölgesel güvenlik mimarisinin kurulması yolunda kurucu aktör olabileceğini vurguladı.