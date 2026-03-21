ABD’den şimdi de çocuklar üzerinden savaş propagandası! “Senin için öldüler evlat!”
ABD ve İsrail’in Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdığı, nükleer silah tartışmalarının dünya gündemini sarsan boyutlara ulaştığı kritik süreçte, Trump yönetimi ve İran hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in oğluna söylediği sözler, savaşın psikolojik provokasyonunu gözler önüne sererken, A Haber’e konuşan uzman isimler sürece ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki hamleleri, nükleer gerilim ve psikolojik savaş boyutları, dünyayı yeni bir kriz ortamına soktu. Trump ve Netanyahu hattında devam eden görüşmeler, Körfez'deki gelişmeler ve İran'ın stratejik adımları, küresel dengeler açısından kritik bir süreç olarak değerlendirilirken ABD Savaş Bakanı Hegseth'in yaptığı bir toplantıda 13 yaşındaki çocuğu üzerinden sarf ettiği sözler savaşın propaganda boyutuna ışık tuttu. A Haber'de konuşan Akademisyen Dr. Tolga Sakman, Gazeteci Bercan Tutar ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ Orta Doğu'da devam eden savaş sürecini masaya yatırdı.
ABD'Lİ BAKANDAN PES DEDİRTEN AÇIKLAMA
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Dünya, Orta Doğu, Avrupa'daki nankör müttefiklerimiz ve hatta kendi basınımızın belirli kesimleri Başkan Trump'a tek bir şey söylemeli: Teşekkürler. Dün gece bu konuşmayı hazırlarken 13 yaşındaki oğlum ofisime girdi. Savaşı ve Dover'da tanıştığım aileleri sordu. Ona baktım ve dedim ki: 'Senin için öldüler evlat. Senin neslin nükleer bir İran ile uğraşmak zorunda kalmasın diye.' Ve bugün, tıpkı dün olduğu gibi şimdiye kadarki en büyük saldırı paketini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu ve sözleri, ABD yönetiminin askeri ve psikolojik stratejisine dair önemli ipuçları verdi.
"NÜKLEER SORUN HALA SAVAŞ NEDENİ OLARAK ISITILIYOR"
Akademisyen Dr. Tolga Sakman, "Bu nükleer konu on yıllardır hala nasıl bir savaş nedeni olarak ısıtılıp ısıtılıp öne konuluyor ve bütün dünya bunu bir şekilde kabul ediyor anlamak mümkün değil. Yani Irak'ta benzerini gördük ve ellerinde olmadığı çıktı ortaya. Bugün de yine masa vardı, masada konuşuyordunuz siz nükleer konusunu. İran her şeyi kabul etmişti. Siz sadece nükleer geliştirme tesislerini kapatmıyor diye o masayı devirdiniz." ifadelerini kullandı. Sakman ayrıca, ABD'de de nükleer silahların bulunduğunu hatırlatarak, propagandanın, psikolojik ve hibrit savaşın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
AMERİKAN HALKI VE PROPAGANDA
Gazeteci Bercan Tutar, "Şu da var; bu propagandayı İran'ı kullanarak yaptıklarında Amerikan halkı inanabiliyor. Bunu satın alan bir kitle var. İran çünkü buna malzeme veriyor. Türkiye'ye yönelik de çok kara propaganda yaptılar; marjinalleştirmeye, ötekileştirmeye çalıştılar. Özellikle Erdoğan'a yönelik kampanyaları hatırlayalım. Ama başaramadılar yani Türkiye'nin ne kadar rasyonel bir aktör olduğu Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıktı. Bütün ezberlerini bozuyor Türkiye. Ama İran izlediği politikayla bu propagandayı besliyor, istese de istemese de. Reuters'ın bir araştırması vardı; %32'ye kadar destek düşmüştü, %40'a çıktığını gösteriyor. Kamuoyu anketleri Amerikan halkının da bu propagandaya biraz karşılık verdiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.