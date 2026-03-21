ABD’den şimdi de çocuklar üzerinden savaş propagandası! “Senin için öldüler evlat!”

ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki hamleleri, nükleer gerilim ve psikolojik savaş boyutları, dünyayı yeni bir kriz ortamına soktu. Trump ve Netanyahu hattında devam eden görüşmeler, Körfez'deki gelişmeler ve İran'ın stratejik adımları, küresel dengeler açısından kritik bir süreç olarak değerlendirilirken ABD Savaş Bakanı Hegseth'in yaptığı bir toplantıda 13 yaşındaki çocuğu üzerinden sarf ettiği sözler savaşın propaganda boyutuna ışık tuttu. A Haber'de konuşan Akademisyen Dr. Tolga Sakman, Gazeteci Bercan Tutar ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ Orta Doğu'da devam eden savaş sürecini masaya yatırdı.

ABD'Lİ BAKANDAN PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Dünya, Orta Doğu, Avrupa'daki nankör müttefiklerimiz ve hatta kendi basınımızın belirli kesimleri Başkan Trump'a tek bir şey söylemeli: Teşekkürler. Dün gece bu konuşmayı hazırlarken 13 yaşındaki oğlum ofisime girdi. Savaşı ve Dover'da tanıştığım aileleri sordu. Ona baktım ve dedim ki: 'Senin için öldüler evlat. Senin neslin nükleer bir İran ile uğraşmak zorunda kalmasın diye.' Ve bugün, tıpkı dün olduğu gibi şimdiye kadarki en büyük saldırı paketini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu ve sözleri, ABD yönetiminin askeri ve psikolojik stratejisine dair önemli ipuçları verdi.