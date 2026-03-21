CANLI YAYIN

ABD’den şimdi de çocuklar üzerinden savaş propagandası! “Senin için öldüler evlat!”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD’den şimdi de çocuklar üzerinden savaş propagandası! “Senin için öldüler evlat!”

ABD ve İsrail’in Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdığı, nükleer silah tartışmalarının dünya gündemini sarsan boyutlara ulaştığı kritik süreçte, Trump yönetimi ve İran hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in oğluna söylediği sözler, savaşın psikolojik provokasyonunu gözler önüne sererken, A Haber’e konuşan uzman isimler sürece ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki hamleleri, nükleer gerilim ve psikolojik savaş boyutları, dünyayı yeni bir kriz ortamına soktu. Trump ve Netanyahu hattında devam eden görüşmeler, Körfez'deki gelişmeler ve İran'ın stratejik adımları, küresel dengeler açısından kritik bir süreç olarak değerlendirilirken ABD Savaş Bakanı Hegseth'in yaptığı bir toplantıda 13 yaşındaki çocuğu üzerinden sarf ettiği sözler savaşın propaganda boyutuna ışık tuttu. A Haber'de konuşan Akademisyen Dr. Tolga Sakman, Gazeteci Bercan Tutar ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ Orta Doğu'da devam eden savaş sürecini masaya yatırdı.

ABD'Lİ BAKANDAN PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Dünya, Orta Doğu, Avrupa'daki nankör müttefiklerimiz ve hatta kendi basınımızın belirli kesimleri Başkan Trump'a tek bir şey söylemeli: Teşekkürler. Dün gece bu konuşmayı hazırlarken 13 yaşındaki oğlum ofisime girdi. Savaşı ve Dover'da tanıştığım aileleri sordu. Ona baktım ve dedim ki: 'Senin için öldüler evlat. Senin neslin nükleer bir İran ile uğraşmak zorunda kalmasın diye.' Ve bugün, tıpkı dün olduğu gibi şimdiye kadarki en büyük saldırı paketini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu ve sözleri, ABD yönetiminin askeri ve psikolojik stratejisine dair önemli ipuçları verdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"NÜKLEER SORUN HALA SAVAŞ NEDENİ OLARAK ISITILIYOR"

Akademisyen Dr. Tolga Sakman, "Bu nükleer konu on yıllardır hala nasıl bir savaş nedeni olarak ısıtılıp ısıtılıp öne konuluyor ve bütün dünya bunu bir şekilde kabul ediyor anlamak mümkün değil. Yani Irak'ta benzerini gördük ve ellerinde olmadığı çıktı ortaya. Bugün de yine masa vardı, masada konuşuyordunuz siz nükleer konusunu. İran her şeyi kabul etmişti. Siz sadece nükleer geliştirme tesislerini kapatmıyor diye o masayı devirdiniz." ifadelerini kullandı. Sakman ayrıca, ABD'de de nükleer silahların bulunduğunu hatırlatarak, propagandanın, psikolojik ve hibrit savaşın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AMERİKAN HALKI VE PROPAGANDA

Gazeteci Bercan Tutar, "Şu da var; bu propagandayı İran'ı kullanarak yaptıklarında Amerikan halkı inanabiliyor. Bunu satın alan bir kitle var. İran çünkü buna malzeme veriyor. Türkiye'ye yönelik de çok kara propaganda yaptılar; marjinalleştirmeye, ötekileştirmeye çalıştılar. Özellikle Erdoğan'a yönelik kampanyaları hatırlayalım. Ama başaramadılar yani Türkiye'nin ne kadar rasyonel bir aktör olduğu Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıktı. Bütün ezberlerini bozuyor Türkiye. Ama İran izlediği politikayla bu propagandayı besliyor, istese de istemese de. Reuters'ın bir araştırması vardı; %32'ye kadar destek düşmüştü, %40'a çıktığını gösteriyor. Kamuoyu anketleri Amerikan halkının da bu propagandaya biraz karşılık verdiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İRAN - KUZEY KORE BENZETMESİ VE KÖRFEZ GERİLİMİ

Dr. Tolga Sakman, "Evet İran'ın mevcut durumunu Kuzey Kore ile bir görüyor Amerikan halkı. O yüzden de burada çok kendi halinde bir devlet olarak görmüyor İran'ı. İran rejimi ile İran halkını ayıralım. Amerika'daki, diasporadaki İranlılar çok ayrı şeyler. Kuzey Kore ile bir gördüklerinden şunu da yapıyorlar; İran'ın elindeki silahlar, İran'ın saldırısı vesaire üzerine bir de İran'ın Körfez saldırılarını ekliyorlar. Şu an mesela kimse 'bu savaşı kim başlattı'yı konuşmuyor; İran'ın Körfez'e yağdırdığı füzeler konuşuluyor özellikle Batı'da." ifadelerini kullandı. Sakman, Pakistan-Afganistan hattındaki gelişmelerin de savaşın öncesindeki stratejik bağlamı değerlendirmek için önemli olduğunu belirtti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TRUMP VE NETANYAHU HATTINDA SİNYALLER: ARTIK SALDIRI OLMAYACAK

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Trump iki gün önce Pars tesislerine saldırı yapıldığında şöyle bir cümle kullandı, İran'a dedi ki: 'Bu saldırıya cevap verme, bundan böyle sana saldırı olmayacak enerji tesislerine.' Bu laf ne anlatıyor bize? Amerika, İsrail'i frenlemek adına bir yola girmiş. Trump ilk defa bu kadar sert ve net koydu: 'Artık sana saldırı olmayacak.' Bu Trump'ın Netanyahu'ya el yükselterek net bir tavır aldığını gösteriyor." şeklinde konuştu. Başbuğ, Netanyahu'nun hemen ardından, daha önce kullanmadığı bir ifadeyle "İran'ın nükleer tesislerini yerle bir ettik" dediğini ve bunun sürecin finaline yaklaşıldığının işareti olduğunu aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın