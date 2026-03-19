ABD'den savaşa dev yakıt! Orta Doğu’ya 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı saldırılarla başlayan savaş, Orta Doğu’yu çok cepheli bir çatışma alanına dönüştürdü. Hava saldırıları, füze misillemeleri ile savaşın seyri giderek ağırlaşırken ABD, Orta Doğu’daki müttefiklerine yönelik dev bir silah satışına daha imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün’e toplam değeri 16 milyar doları aşan silah satışına onay verildiğini duyurdu.

Söz konusu satışın, Pentagon'un "İran'la devam eden savaş için" 200 milyar dolarlık ek bütçe talep etmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. ABD'nin bölgedeki askeri varlığını ve müttefiklerini güçlendirme adımları hız kesmeden sürüyor. BAE'YE F-16 MÜHİMMATI VE RADAR SİSTEMLERİ ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BAE'ye 8,4 milyar dolardan fazla tutarda silah satışına onay verildiği bildirildi. Bu kapsamda F-16 mühimmatı ve güncellemeleri, radar sistemleri, Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve ilgili ekipmanların satışının yapılacağı belirtildi.

FOTOĞRAF: AA KUVEYT'E 8 MİLYAR DOLARLIK HAVA SAVUNMA SİSTEMİ Kuveyt'e ise yaklaşık 8 milyar dolar maliyetle Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının satışına onay verildiği açıklandı. Bu satışın, ülkenin hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. ÜRDÜN'E UÇAK VE MÜHİMMAT DESTEĞİ Ürdün'e yönelik satış kapsamında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık uçak, mühimmat ve ilgili ekipman desteğinin sağlanacağı ifade edildi. ABD'nin bölgedeki müttefiklerine yönelik destek paketinin bu kalemle tamamlandığı aktarıldı.

FOTOĞRAF: AA KONGRE'YE BİLDİRİM YAPILDI ABD yönetimi, söz konusu silah satışlarına ilişkin gerekli bildirimin Kongre'ye yapıldığını açıkladı. Sürecin, ABD yasaları gereği Kongre denetimine tabi olduğu vurgulandı. SON DÖNEMİN EN BÜYÜK SATIŞLARINDAN BİRİ Toplam değeri 16 milyar doları aşan bu satış, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Kongre'ye bildirilen en büyük silah satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.