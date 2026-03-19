ABD tarafından Hark Adası işgal edilirse sonuçları ne olur?

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın 20. gününde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Trump'ın Hark Adası'na yönelik saldırı tehdidi küresel enerji arzındaki tehlikeyi gözler önüne seriyor. ABD Başkanı'nın İran'a 5 bin asker sevkiyatı olası kara operasyonu yapacağı iddialarını beraberinde getirirken Hark Adası'nı işgal edeceği konuşuluyor. Basra Körfezi'nin en önemli ticaret merkezi Hark Adası'nın olası işgali dünyayı ne gibi krizlere sürükler? A Haber'de konuya ilişkin Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.