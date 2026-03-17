Trump'ın masasındaki İran senaryosu ne? ABD ve İsrail'i bekleyen büyük tehlike!

İran'dan İsrail'e atılan füze ABD ÜSLERİNE DRONE KISKACI: 40 YILLIK İMAJ ÇÖKÜYOR Bölgedeki 40 yıllık ABD yatırımlarının hedef alındığını kaydeden Dr. Necmettin Mutlu, "Şu an 40 yıllık ABD varlığının tasfiyesi üzerine konuşuyoruz. Bu durum imaja kesin bir zarar verecektir" dedi. Avrupa'nın bölgedeki askeri misyonlarını da eleştiren Mutlu, "Macron'un önerdiği Aspides misyonu için Almanlardan 'hiçbir işe yaramadı' açıklaması geldi. Avustralya ve Japonya gibi ülkelerin de bu sürece dahil olmayı reddetmesi, Batı blokundaki çatlağı gösteriyor" sözleriyle uluslararası koalisyonun zayıflığına işaret etti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu A Haber canlı yayınında çarpıcı ifadeler kullandı HÜRMÜZ ÇIKMAZI VE ALTERNATİF KORİDORLAR Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik kilidi ve İran'ın "dersine iyi çalıştığını" belirten Mutlu, "İran, Hürmüz konusunda bir yıpratma savaşına kendini hazırlamış. BAE'nin Umman üzerinden petrol sevkiyatı yapma girişimlerini doğrudan vuruyorlar. BAE'ye yapılan 700'den fazla saldırı, dünya sermayesini ve finans merkezlerini hedef alarak küresel bir ekonomik kriz çıkarmayı amaçlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Suudilerin kamyonlarla sevkiyat yaparak alternatif çıkışlar aradığını söyleyen Mutlu, "Suudiler 17 günde 52 bin kamyon çalıştırarak bu cendereden çıkmaya çalışıyor" bilgisini paylaştı.