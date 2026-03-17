Trump'ın masasındaki İran senaryosu ne? ABD ve İsrail'i bekleyen büyük tehlike!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Trump'ın masasındaki İran senaryosu ne? ABD ve İsrail'i bekleyen büyük tehlike!

Savaşın 18. gününde Orta Doğu'da tansiyon zirveye tırmandı. Irak'taki ABD üslerine yönelik artan kamikaze drone saldırıları Washington'ın bölgedeki 40 yıllık imajını yerle bir ederken, Körfez'de patlak veren enerji krizi tüm dünyayı tehdit ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, A Haber canlı yayınında bölgedeki çarpıcı gelişmeleri ve perde arkasında dönen kirli hesapları tek tek deşifre etti.

Savaşın 18. gününde Orta Doğu'da gerilim kritik eşiği aştı. Irak'taki ABD üslerine yönelik artan kamikaze drone saldırıları, Washington'ın bölgedeki yıllara dayanan caydırıcılığını tartışmaya açarken, Körfez'de büyüyen enerji krizi küresel piyasalar üzerinde baskıyı artırıyor.

ABD VE İSRAİL'İ BEKLEYEN BÜYÜK KABUS!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, A Haber canlı yayınında Irak ve Körfez hattında derinleşen enerji krizini, modern savaş konseptini değiştiren kamikaze drone etkisini ve bölgedeki ABD varlığının geleceğini çarpıcı analizlerle değerlendirdi. Mutlu, Irak'ta Kerkük-Ceyhan hattındaki ihtilaflardan Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif çıkış arayışlarına kadar geniş bir coğrafyada "yıpratma savaşı" döneminin başladığını vurguladı.

IRAK'TA ENERJİ KRİZİ VE SABOTAJ İDDİALARI

Irak'ın ilerleyen günlerde ciddi bir enerji darboğazıyla yüzleşeceğini belirten Dr. Necmettin Mutlu, "Irak'ta ilerleyen bir enerji kriziyle karşı karşıya kalacağız. Erbil ve Bağdat bölgeleri Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı konusunda son derece ihtilaflılar ve Haşdi Şabi'nin bu hatta sabotajlar yaptığı ifade ediliyor" sözleriyle bölgedeki gerilimin ekonomik boyutuna dikkat çekti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu A Haber canlı yayınında çarpıcı ifadeler kullandıUluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu A Haber canlı yayınında çarpıcı ifadeler kullandı

MODERN SAVAŞTA DRONE ETKİSİ VE "YIPRATMA" STRATEJİSİ

Savaşın niteliğinin balistik füzelerden dronelara evrildiğini ifade eden Mutlu, "Drone saldırı istatistiği giderek artarken balistik füze kullanımı düşüyor. Bu iş artık bir yıpratma savaşına dönüşecek; kimin kısa vadede kazandığı değil, kimin savaşı uzun vadede sürdürebildiği önemli olacak" dedi. Ayrıca drone teknolojisinin savaş sahasındaki ilginç yansımalarına değinen Mutlu, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dronelardan kaçmak için at ve deve kullanıldığı, hatta Starlink cihazlarının atlara bağlandığı süreçlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail'e atılan füzeİran'dan İsrail'e atılan füze

ABD ÜSLERİNE DRONE KISKACI: 40 YILLIK İMAJ ÇÖKÜYOR

Bölgedeki 40 yıllık ABD yatırımlarının hedef alındığını kaydeden Dr. Necmettin Mutlu, "Şu an 40 yıllık ABD varlığının tasfiyesi üzerine konuşuyoruz. Bu durum imaja kesin bir zarar verecektir" dedi. Avrupa'nın bölgedeki askeri misyonlarını da eleştiren Mutlu, "Macron'un önerdiği Aspides misyonu için Almanlardan 'hiçbir işe yaramadı' açıklaması geldi. Avustralya ve Japonya gibi ülkelerin de bu sürece dahil olmayı reddetmesi, Batı blokundaki çatlağı gösteriyor" sözleriyle uluslararası koalisyonun zayıflığına işaret etti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu A Haber canlı yayınında çarpıcı ifadeler kullandıUluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu A Haber canlı yayınında çarpıcı ifadeler kullandı

HÜRMÜZ ÇIKMAZI VE ALTERNATİF KORİDORLAR

Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik kilidi ve İran'ın "dersine iyi çalıştığını" belirten Mutlu, "İran, Hürmüz konusunda bir yıpratma savaşına kendini hazırlamış. BAE'nin Umman üzerinden petrol sevkiyatı yapma girişimlerini doğrudan vuruyorlar. BAE'ye yapılan 700'den fazla saldırı, dünya sermayesini ve finans merkezlerini hedef alarak küresel bir ekonomik kriz çıkarmayı amaçlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Suudilerin kamyonlarla sevkiyat yaparak alternatif çıkışlar aradığını söyleyen Mutlu, "Suudiler 17 günde 52 bin kamyon çalıştırarak bu cendereden çıkmaya çalışıyor" bilgisini paylaştı.

İran'dan İsrail'e atılan füzeİran'dan İsrail'e atılan füze

DEMİR KUBBE İFLAS ETTİ: İSRAİL'DE BÜYÜK KAÇIŞ BAŞLIYOR
Çatışmaların başından beri İsrail'in en büyük güvencesi olarak sunulan Demir Kubbe hava savunma sisteminin yeni nesil saldırılar karşısında çaresiz kalması Tel Aviv'de büyük bir paniğe yol açtı. İsrail içindeki radar sistemlerinin vurulduğunu ve uyarı sirenlerinin bile artık sustuğunu vurgulayan Mutlu, "Aynı anda hem kamikaze dronlar hem füzeler hem de balistik füzelerle yapılan doygunluk saldırıları sistemi bozma potansiyeline sahip. Demir Kubbe'nin sihrinin bozulmuş olması İsraillileri uzun vadede etkileyecektir" sözleriyle İsrail'in zafiyetini gözler önüne serdi. Artan güvensizlik ortamı nedeniyle ülkeden kitlesel kaçışların yaşanabileceğini belirten Mutlu, "Ben Gurion Havalimanı açılmadan bunun karşılığını göremeyiz. Özellikle İsrailli gençler orada durmayacaklar, kaçışları hep beraber seyredeceğiz" öngörüsünde bulundu.

LÜBNAN VE DOĞU AKDENİZ'DE YENİ CEPHE

İsrail-Lübnan hattındaki enerji sahası ihtilaflarına da değinen Dr. Necmettin Mutlu, "İsrail, Lübnan ile olan enerji anlaşmasını iptal etmenin yollarını arıyor. Eğer Litani'nin güneyine girerlerse deniz yetki alanlarını tekrar tartışmaya açacaklar" dedi. Muhtemel bir göç dalgasının Avrupa üzerindeki etkisini hatırlatan Mutlu, "Doğu Akdeniz'de başlayacak yeni bir göç dalgası, Avrupa'da yükselen sağ siyaseti tetikleyecektir. İnsani krizi umursamayan Avrupa, göç botları kendi kıyılarına vurduğunda irkilecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN EKİBİ VE ARKA KAPI DİPLOMASİSİ

ABD'nin iç kamuoyundaki baskılar nedeniyle bir çıkış aradığını savunan Mutlu, "Trump narsist ve şovmen bir profil. Amerikalılar artan akaryakıt fiyatları nedeniyle homurdanırken, Trump'ın dünyaya anlatabileceği bir başarı illüzyonuna ihtiyacı var" dedi. Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki dengeleyici rolüne vurgu yapan Mutlu, "Eğer bugün bir mezhep savaşı çıkmadıysa, bu Suudilerin frene basan politikası ve Türk dış politikasının bu savaşı engelleme kurgusundan kaynaklanıyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ASPIDES NE DEMEK?

Aspides Yunanca "kalkanlar" anlamına gelen ve Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz, Aden Körfezi ve çevresindeki sularda ticari gemileri Husi saldırılarına karşı korumak amacıyla Şubat 2024'te başlattığı "tamamen savunma amaçlı" deniz misyonunun adıdır.

