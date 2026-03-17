Trump'ın masasındaki İran senaryosu ne? ABD ve İsrail'i bekleyen büyük tehlike!
Savaşın 18. gününde Orta Doğu'da tansiyon zirveye tırmandı. Irak'taki ABD üslerine yönelik artan kamikaze drone saldırıları Washington'ın bölgedeki 40 yıllık imajını yerle bir ederken, Körfez'de patlak veren enerji krizi tüm dünyayı tehdit ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, A Haber canlı yayınında bölgedeki çarpıcı gelişmeleri ve perde arkasında dönen kirli hesapları tek tek deşifre etti.
IRAK'TA ENERJİ KRİZİ VE SABOTAJ İDDİALARI
Irak'ın ilerleyen günlerde ciddi bir enerji darboğazıyla yüzleşeceğini belirten Dr. Necmettin Mutlu, "Irak'ta ilerleyen bir enerji kriziyle karşı karşıya kalacağız. Erbil ve Bağdat bölgeleri Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı konusunda son derece ihtilaflılar ve Haşdi Şabi'nin bu hatta sabotajlar yaptığı ifade ediliyor" sözleriyle bölgedeki gerilimin ekonomik boyutuna dikkat çekti.
MODERN SAVAŞTA DRONE ETKİSİ VE "YIPRATMA" STRATEJİSİ
Savaşın niteliğinin balistik füzelerden dronelara evrildiğini ifade eden Mutlu, "Drone saldırı istatistiği giderek artarken balistik füze kullanımı düşüyor. Bu iş artık bir yıpratma savaşına dönüşecek; kimin kısa vadede kazandığı değil, kimin savaşı uzun vadede sürdürebildiği önemli olacak" dedi. Ayrıca drone teknolojisinin savaş sahasındaki ilginç yansımalarına değinen Mutlu, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dronelardan kaçmak için at ve deve kullanıldığı, hatta Starlink cihazlarının atlara bağlandığı süreçlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.