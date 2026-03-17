ABD ve İsrail'i bekleyen büyük kabus!

Savaşın 18. gününde Ortadoğu'da tansiyon zirveye tırmandı. Irak'taki ABD üslerine yönelik artan kamikaze drone saldırıları Washington'ın bölgedeki 40 yıllık imajını yerle bir ederken, Körfez'de patlak veren enerji krizi tüm dünyayı tehdit ediyor. Diğer yandan İsrail'in sözde aşılamaz denilen Demir Kubbe'si ardı ardına gelen saldırılarla iflasın eşiğine gelirken, Lübnan'a yönelik işgal planları Avrupa'yı derinden sarsacak yeni bir göç dalgasının habercisi oldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, bölgedeki çarpıcı gelişmeleri ve perde arkasında dönen kirli hesapları tek tek deşifre etti.