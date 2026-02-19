CANLI YAYIN

Hürmüz Boğazı'nda savaş tamtamları I Küresel ekonomide "kıyamet" senaryosu

Enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseliyor! İsrail’in “azami alarm”a geçmesi ve ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapmasıyla gözler İran’ın en kritik kozuna çevrildi. A Haber’de konuşan uzman isimler, Çin’in enerji bağımlılığı ve ABD’nin Körfez’deki askeri varlığı nedeniyle Tahran’ın “boğazı kapatma” hamlesinin sanıldığı kadar kolay olmadığını belirtirken, olası bir çatışmanın petrol fiyatlarını sıçratıp küresel ticareti kilitleyebilecek bir krize yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dünyanın enerji şah damarı Hürmüz Boğazı'nda barut fıçısı ateşlenmek üzere! İsrail'in "azami alarm" seviyesine geçmesi ve Beyaz Saray'ın "İran'ı vurmak için gerekçemiz çok" çıkışı sonrası bölgede kılıçlar çekildi. İran'ın en büyük tehdidi olan "Hürmüz'ü kapatma" kartı, ABD'nin dev askeri yığınağı ve Çin'in enerji bağımlılığı engeline mi takılacak? İsrail'in, ABD ve İngiltere desteğiyle hazırladığı "şafak operasyonu" planının tüm gizli detayları A Haber'de deşifre oldu.

HÜRMÜZ PLANI ÇİN VE ABD ENGELİNE TAKILDI

İran'ın en büyük stratejik hamlesi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalini değerlendiren Askeri Stratejist Kemal Olçar, "Hürmüz'ü kapatma kartı sanıldığı kadar güçlü değil. Bunun iki temel nedeni var; birincisi, Körfez'in batı kıyıları fiilen Amerikan askeri varlığıyla, radarlar ve füze sistemleriyle dolu. İkincisi ise Körfez demek Çin demektir. İran petrolünün %80'i Çin'e gidiyor ve Hürmüz'ün kapanması Çin'i felç eder. İran-Çin ilişkisi bu riski göze alacak bir noktada değil" sözleriyle bölgedeki enerji denkleminin karmaşıklığına dikkat çekti. Olçar ayrıca, "300 kilometrelik bir menzil stratejik üstünlük sağlamaz, sadece taktiksel bir hamle olur" ifadelerini kullandı.

İSRAİL VURACAK ABD VE İNGİLTERE DESTEKLEYECEK

Saldırının kim tarafından ve nasıl başlatılacağına dair çarpıcı bilgiler paylaşan Kemal Olçar, "Amerika doğrudan İran'ı vurmayacak, ilk darbeyi İsrail indirecek. Plan net; İsrail taarruz gücü olacak, ABD ihtiyat gücü olarak bekleyecek, İngiltere ise MI6 üzerinden istihbarat ve lojistik sağlayacak. İsrail'in en büyük eksiği olan havada ikmal için Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri kullanılacak. F-15 ve F-35'ler bu üslerden kalkarak önce radarları ve lançerleri vuracak, ardından B-2'ler devreye girecek" diyerek harekatın yol haritasını deşifre etti.

BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A "SAVAŞ ARGÜMANI" UYARISI

Diplomatik kulislerdeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a saldırı için masada çok sayıda argüman olduğunu ve bir anlaşmanın İran için daha akıllıca olacağını belirtti. Axios'un haberine göre Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kalması, Trump'ın savaşa bir adım daha yaklaşmasında etkili oldu" bilgisini aktardı. Sapmaz ayrıca, "Trump genelde arka kapı diplomasisini ve Kushner gibi isimleri kullanır ancak şu anki verilere göre İran tarafı bu gizli diplomasiye kapıları kapatmış durumda" sözleriyle krizin derinleştiğini vurguladı.

DEMİR KUBBE DELİNDİ: İSRAİL BALİSTİK FÜZE KISKACINDA

İran'ın misilleme kapasitesinden duyulan endişeyi dile getiren A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İsrail balistik füzelerden ciddi şekilde çekiniyor. Demir Kubbe'nin son saldırılarda delinmesi ve halkın sığınaklara inmesi büyük bir korku yarattı. Bu yüzden İsrail, ilk vuruşu bizzat ABD'ye yaptırarak riski dağıtmak isteyebilir" değerlendirmesinde bulundu. Bu görüşe ekleme yapan İrfan Sapmaz ise, "ABD genellikle yerel güçleri öne sürer. Irak ve Afganistan'da olduğu gibi burada da İsrail'i bir 'koçbaşı' olarak kullanıp ardından oyuna dahil olabilir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN HEDEFİ PETROL, İSRAİL'İN HEDEFİ REJİM!

Savaşın nihai amacına dair şifreleri çözen Kemal Olçar, "İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin enerji tesislerinin modernizasyonu ve yabancı yatırım mesajı aslında tam Trump'ın duymak istediği şey. İran'ın 200 milyar varillik petrol rezervi, Trump için operasyonun maliyetini karşılayacak bir kaynak demek. Ancak İsrail'in önceliği bambaşka; onlar nükleer programı sıfırlamak, füze üretimini durdurmak ve nihayetinde bir rejim değişikliği gerçekleştirmek istiyor" sözleriyle müttefiklerin farklı ajandalarını ortaya koydu.

DÜNYA EKONOMİSİNİ SARSACAK "HÜRMÜZ" TEHDİDİ

Akademisyen ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkim, Hürmüz Boğazı'ndaki kritik enerji koridorunda yaşanabilecek bir savaşın dünya ekonomisini nasıl bir uçuruma sürükleyeceğini A Haber ekranlarında deşifre etti. İran'ın "gemi batırma" stratejisinin küresel petrol fiyatlarını tahmin edilemez noktalara taşıyacağını belirten Alkim, boğazdaki 2700 metrelik dar manevra alanının nasıl bir "ölüm tuzağına" dönüşebileceğini rakamlarla ortaya koydu.

SUİKAST TERTİBİ TATBİKATI DURDURAMADI

Bölgedeki askeri gerilimin perde arkasını aralayan Prof. Dr. Kerem Alkim, "Amerika bu savaşta çok büyük kayıp verir. Tatbikatı önlemek için zannedersem iki hafta önce Bandar Abbas Limanı'na bir saldırı oldu ve orada Devrim Muhafızları Donanma Komutanı'nın öldürüldüğü konusu gündeme geldi. Bu saldırı aslında tatbikatı engellemek içindi ama yine de engellenemediği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

2700 METRELİK "HASSAS" MANEVRA TUZAĞI

Hürmüz Boğazı'nın coğrafi yapısının tankerler için oluşturduğu büyük riske dikkat çeken Alkim, "Bölgedeki gemi, petrol ve doğalgaz tankerlerinin ebatları gereği şu alanda 2700 metrelik bir manevra yapması gerekiyor. Bu çok ciddi bir manevra alanı. Petrol ve doğalgaz tankerleri bu alanda oldukça zorlanıyor; adeta durur gibi, sadece iki mil hızla gitmeleri gerekiyor. Biraz daha hızlanırlarsa o manevrayı yapamıyorlar" sözleriyle boğazdaki teknik zorunluluğu anlattı.

"YÜZLERCE GEMİYİ ORAYA GÖMERİM" TEHDİDİ

İran'ın işgal veya saldırı durumunda devreye sokacağı "kamikaze" planını açıklayan Prof. Dr. Kerem Alkim, "İran'ın baştan beri söylediği şu: 'Beni aylarca bombardımana tabi tutabilirsiniz ama size söz veriyorum; İran'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı yaparsanız tüm gemilerimi getireceğim ve bu kritik manevra alanında yüzlerce gemi batıracağım.' Bu batırma eyleminden sonra ne Suudi Arabistan, ne Katar, ne Bahreyn, ne de Kuveyt buradan petrol ve doğalgaz tankeri geçiremez" diyerek İran'ın dünyayı tehdit ettiği stratejik kozu paylaştı.

KÜRESEL EKONOMİDE "KIYAMET" SENARYOSU

Olası bir tıkanıklığın dünya piyasalarındaki yansımasının felaket olacağını vurgulayan Alkim, "İran oraya gidip 50-100 tane gemi batırsa ve birkaç sene Hürmüz Boğazı çalışamaz hale gelse, ben küresel petrol fiyatlarını ve dünya ekonomisini düşünemiyorum bile" cümleleriyle tehlikenin küresel boyutuna işaret etti. Alkim, bu hamlenin sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ticaretini felç edeceğinin altını çizdi.

