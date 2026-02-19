Hürmüz Boğazı'nda savaş tamtamları I Küresel ekonomide "kıyamet" senaryosu

Enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseliyor! İsrail’in “azami alarm”a geçmesi ve ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapmasıyla gözler İran’ın en kritik kozuna çevrildi. A Haber’de konuşan uzman isimler, Çin’in enerji bağımlılığı ve ABD’nin Körfez’deki askeri varlığı nedeniyle Tahran’ın “boğazı kapatma” hamlesinin sanıldığı kadar kolay olmadığını belirtirken, olası bir çatışmanın petrol fiyatlarını sıçratıp küresel ticareti kilitleyebilecek bir krize yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dünyanın enerji şah damarı Hürmüz Boğazı'nda barut fıçısı ateşlenmek üzere! İsrail'in "azami alarm" seviyesine geçmesi ve Beyaz Saray'ın "İran'ı vurmak için gerekçemiz çok" çıkışı sonrası bölgede kılıçlar çekildi. İran'ın en büyük tehdidi olan "Hürmüz'ü kapatma" kartı, ABD'nin dev askeri yığınağı ve Çin'in enerji bağımlılığı engeline mi takılacak? İsrail'in, ABD ve İngiltere desteğiyle hazırladığı "şafak operasyonu" planının tüm gizli detayları A Haber'de deşifre oldu. İRAN'IN STRATEJİK KOZU ÇÖKTÜ MÜ? HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TIRMANIYOR HÜRMÜZ PLANI ÇİN VE ABD ENGELİNE TAKILDI İran'ın en büyük stratejik hamlesi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalini değerlendiren Askeri Stratejist Kemal Olçar, "Hürmüz'ü kapatma kartı sanıldığı kadar güçlü değil. Bunun iki temel nedeni var; birincisi, Körfez'in batı kıyıları fiilen Amerikan askeri varlığıyla, radarlar ve füze sistemleriyle dolu. İkincisi ise Körfez demek Çin demektir. İran petrolünün %80'i Çin'e gidiyor ve Hürmüz'ün kapanması Çin'i felç eder. İran-Çin ilişkisi bu riski göze alacak bir noktada değil" sözleriyle bölgedeki enerji denkleminin karmaşıklığına dikkat çekti. Olçar ayrıca, "300 kilometrelik bir menzil stratejik üstünlük sağlamaz, sadece taktiksel bir hamle olur" ifadelerini kullandı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) İSRAİL VURACAK ABD VE İNGİLTERE DESTEKLEYECEK Saldırının kim tarafından ve nasıl başlatılacağına dair çarpıcı bilgiler paylaşan Kemal Olçar, "Amerika doğrudan İran'ı vurmayacak, ilk darbeyi İsrail indirecek. Plan net; İsrail taarruz gücü olacak, ABD ihtiyat gücü olarak bekleyecek, İngiltere ise MI6 üzerinden istihbarat ve lojistik sağlayacak. İsrail'in en büyük eksiği olan havada ikmal için Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri kullanılacak. F-15 ve F-35'ler bu üslerden kalkarak önce radarları ve lançerleri vuracak, ardından B-2'ler devreye girecek" diyerek harekatın yol haritasını deşifre etti. BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A "SAVAŞ ARGÜMANI" UYARISI Diplomatik kulislerdeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a saldırı için masada çok sayıda argüman olduğunu ve bir anlaşmanın İran için daha akıllıca olacağını belirtti. Axios'un haberine göre Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kalması, Trump'ın savaşa bir adım daha yaklaşmasında etkili oldu" bilgisini aktardı. Sapmaz ayrıca, "Trump genelde arka kapı diplomasisini ve Kushner gibi isimleri kullanır ancak şu anki verilere göre İran tarafı bu gizli diplomasiye kapıları kapatmış durumda" sözleriyle krizin derinleştiğini vurguladı.