Hürmüz Boğazı'nda savaş tamtamları I Küresel ekonomide "kıyamet" senaryosu
Enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseliyor! İsrail’in “azami alarm”a geçmesi ve ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapmasıyla gözler İran’ın en kritik kozuna çevrildi. A Haber’de konuşan uzman isimler, Çin’in enerji bağımlılığı ve ABD’nin Körfez’deki askeri varlığı nedeniyle Tahran’ın “boğazı kapatma” hamlesinin sanıldığı kadar kolay olmadığını belirtirken, olası bir çatışmanın petrol fiyatlarını sıçratıp küresel ticareti kilitleyebilecek bir krize yol açabileceği uyarısında bulundu.
Dünyanın enerji şah damarı Hürmüz Boğazı'nda barut fıçısı ateşlenmek üzere! İsrail'in "azami alarm" seviyesine geçmesi ve Beyaz Saray'ın "İran'ı vurmak için gerekçemiz çok" çıkışı sonrası bölgede kılıçlar çekildi. İran'ın en büyük tehdidi olan "Hürmüz'ü kapatma" kartı, ABD'nin dev askeri yığınağı ve Çin'in enerji bağımlılığı engeline mi takılacak? İsrail'in, ABD ve İngiltere desteğiyle hazırladığı "şafak operasyonu" planının tüm gizli detayları A Haber'de deşifre oldu.
HÜRMÜZ PLANI ÇİN VE ABD ENGELİNE TAKILDI
İran'ın en büyük stratejik hamlesi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalini değerlendiren Askeri Stratejist Kemal Olçar, "Hürmüz'ü kapatma kartı sanıldığı kadar güçlü değil. Bunun iki temel nedeni var; birincisi, Körfez'in batı kıyıları fiilen Amerikan askeri varlığıyla, radarlar ve füze sistemleriyle dolu. İkincisi ise Körfez demek Çin demektir. İran petrolünün %80'i Çin'e gidiyor ve Hürmüz'ün kapanması Çin'i felç eder. İran-Çin ilişkisi bu riski göze alacak bir noktada değil" sözleriyle bölgedeki enerji denkleminin karmaşıklığına dikkat çekti. Olçar ayrıca, "300 kilometrelik bir menzil stratejik üstünlük sağlamaz, sadece taktiksel bir hamle olur" ifadelerini kullandı.
İSRAİL VURACAK ABD VE İNGİLTERE DESTEKLEYECEK
Saldırının kim tarafından ve nasıl başlatılacağına dair çarpıcı bilgiler paylaşan Kemal Olçar, "Amerika doğrudan İran'ı vurmayacak, ilk darbeyi İsrail indirecek. Plan net; İsrail taarruz gücü olacak, ABD ihtiyat gücü olarak bekleyecek, İngiltere ise MI6 üzerinden istihbarat ve lojistik sağlayacak. İsrail'in en büyük eksiği olan havada ikmal için Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri kullanılacak. F-15 ve F-35'ler bu üslerden kalkarak önce radarları ve lançerleri vuracak, ardından B-2'ler devreye girecek" diyerek harekatın yol haritasını deşifre etti.
BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A "SAVAŞ ARGÜMANI" UYARISI
Diplomatik kulislerdeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a saldırı için masada çok sayıda argüman olduğunu ve bir anlaşmanın İran için daha akıllıca olacağını belirtti. Axios'un haberine göre Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kalması, Trump'ın savaşa bir adım daha yaklaşmasında etkili oldu" bilgisini aktardı. Sapmaz ayrıca, "Trump genelde arka kapı diplomasisini ve Kushner gibi isimleri kullanır ancak şu anki verilere göre İran tarafı bu gizli diplomasiye kapıları kapatmış durumda" sözleriyle krizin derinleştiğini vurguladı.
DEMİR KUBBE DELİNDİ: İSRAİL BALİSTİK FÜZE KISKACINDA
İran'ın misilleme kapasitesinden duyulan endişeyi dile getiren A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İsrail balistik füzelerden ciddi şekilde çekiniyor. Demir Kubbe'nin son saldırılarda delinmesi ve halkın sığınaklara inmesi büyük bir korku yarattı. Bu yüzden İsrail, ilk vuruşu bizzat ABD'ye yaptırarak riski dağıtmak isteyebilir" değerlendirmesinde bulundu. Bu görüşe ekleme yapan İrfan Sapmaz ise, "ABD genellikle yerel güçleri öne sürer. Irak ve Afganistan'da olduğu gibi burada da İsrail'i bir 'koçbaşı' olarak kullanıp ardından oyuna dahil olabilir" ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN HEDEFİ PETROL, İSRAİL'İN HEDEFİ REJİM!
Savaşın nihai amacına dair şifreleri çözen Kemal Olçar, "İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin enerji tesislerinin modernizasyonu ve yabancı yatırım mesajı aslında tam Trump'ın duymak istediği şey. İran'ın 200 milyar varillik petrol rezervi, Trump için operasyonun maliyetini karşılayacak bir kaynak demek. Ancak İsrail'in önceliği bambaşka; onlar nükleer programı sıfırlamak, füze üretimini durdurmak ve nihayetinde bir rejim değişikliği gerçekleştirmek istiyor" sözleriyle müttefiklerin farklı ajandalarını ortaya koydu.