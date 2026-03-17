Donald Trump için Hürmüz çıkmazı: Avrupa ülkeleri neden yalnız bıraktı?

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber ekranlarında Ortadoğu'da değişen savaş dengelerini ve İran'ın yeni stratejisini değerlendirdi. Yavuzaslan, 12 gün savaşlarından farklı bir medya ve savunma stratejisinin izlendiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın stratejik öneminin ABD ve dünya ekonomisi için hayati bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

YENİ MEDYA STRATEJİSİ VE YAPAY ZEKA

Savaşın medya ayağındaki değişime dikkat çeken Güngör Yavuzaslan, "2025'te 12 gün savaşından farklı bir medya stratejisi izliyorlar. Gazetecileri mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışıyorlar ve yapay zeka ile yapılan bütün haberleri anlık takip ediyorlar" ifadelerini kullandı. Yavuzaslan, sahadaki görüntülerin artık tarafların istediği şekilde dünya medyasına servis edildiğini belirterek, "Dünyaya bu savaşı kendi açılarından istedikleri gibi, konsolide ederek göstermeye çalışıyorlar" sözleriyle aktardı.