Donald Trump için Hürmüz çıkmazı: Avrupa ülkeleri neden yalnız bıraktı?
Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber ekranlarında yaptığı analizde Ortadoğu’daki çatışmaların 2025 yılında tamamen yeni bir boyuta evrildiğini belirtti. Yavuzaslan, İran’ın füzelerden ötesini kullanarak "petro-dolar" sistemini hedef aldığını, ABD Başkanı Trump’ın ise Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik sıkışmışlık ve müttefik desteğinin azalmasıyla tarihi bir sınav verdiğini vurguladı.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber ekranlarında Ortadoğu'da değişen savaş dengelerini ve İran'ın yeni stratejisini değerlendirdi. Yavuzaslan, 12 gün savaşlarından farklı bir medya ve savunma stratejisinin izlendiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın stratejik öneminin ABD ve dünya ekonomisi için hayati bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
YENİ MEDYA STRATEJİSİ VE YAPAY ZEKA
Savaşın medya ayağındaki değişime dikkat çeken Güngör Yavuzaslan, "2025'te 12 gün savaşından farklı bir medya stratejisi izliyorlar. Gazetecileri mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışıyorlar ve yapay zeka ile yapılan bütün haberleri anlık takip ediyorlar" ifadelerini kullandı. Yavuzaslan, sahadaki görüntülerin artık tarafların istediği şekilde dünya medyasına servis edildiğini belirterek, "Dünyaya bu savaşı kendi açılarından istedikleri gibi, konsolide ederek göstermeye çalışıyorlar" sözleriyle aktardı.
TRUMP'IN ŞAŞKINLIĞI VE İSTİHBARAT ZAFİYETİ
ABD Başkanı Trump'ın saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren Yavuzaslan, "En büyük uzmanlar bile vurulacaklarını düşünmemişti. Trump'ın ekibi ve istihbarat ağı bu durumu öngöremedi. Eğer A Haber analizlerini takip etselerdi bir fikir edinebilirlerdi" dedi. İran'ın 12 gün savaşlarından ders çıkardığını ifade eden gazeteci, "İran bu sefer farklı bir savunma stratejisi izliyor; sadece İsrail unsurlarını değil, Körfez'deki ABD üslerini de hedef alıyor" şeklinde konuştu.
HÜRMÜZ BOĞAZI: 1956 SÜVEYŞ KRİZİ TEKRAR MI EDİYOR?
Hürmüz Boğazı'nın küresel etkilerine değinen Yavuzaslan, "Hürmüz sıradan bir boğaz değil, dünya enerji arzının yüzde 20'sinin geçtiği bir nokta. Buranın kontrolünü kaybetmek, ABD için 1956'da İngiltere'nin Süveyş Kanalı'nı kaybetmesiyle aynı imparatorluk çöküşü etkisini yaratabilir" ifadelerini kullandı. Merve Özkan'ın Hürmüz'ün Trump'ı sıkıştırdığına dair tespiti üzerine Yavuzaslan, "Trump şu an Hürmüz'de tamamen sıkıştı ama kontrol edemiyor, herkesten yardım istiyor" sözlerini ekledi.
AVRUPA'NIN ENERJİ ÇIKMAZI VE ABD'NİN YALNIZLIĞI
Avrupa'nın savaşa bakışını değerlendiren Yavuzaslan, "Avrupa ülkeleri için bu kendi savaşları değil. Ukrayna cephesiyle meşguller ve enerjiyi Trump'tan üç katı fiyatına alıyorlar. Şimdi Körfez'de başlayan bu savaşla doğalgaz fiyatları ikiye katlanmış durumda" dedi. ABD'nin müttefik desteği bulamadığını belirten Yavuzaslan, "Trump müttefiklerinden destek istedi ama İngiltere ve Almanya isteksiz. Kimse bu savaşın tarafı olup İran'ın menziline girmek istemiyor" ifadeleriyle durumu özetledi.
PETRO-DOLAR SAVAŞINDAN YUAN HAMLESİNE
Savaşın ekonomik boyutuna vurgu yapan Yavuzaslan, "Asıl mesele petrol-dolar ve koridorlar savaşı. İran 'Dolarla değil, Yuan ile ticaret yapın' diyerek dolar hegemonyasını bitirme mücadelesi veriyor" dedi. Bu durumun Türkiye için yeni kapılar açabileceğini belirten Yavuzaslan, "Kalkınma Yolu ve Kerkük-Ceyhan boru hattının revize edilerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanması ciddi şekilde tartışılıyor. Türkiye bu noktada bir terminal ülke olarak stratejik önemini koruyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.