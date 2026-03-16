CANLI YAYIN

İsrail'den Mescid-i Aksa üzerinden ibadet kısıtlaması: Kudüs'te 3'üncü tapınak tehlikesi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Terör devleti İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların gölgesinde Mescid-i Aksa'ya yönelik hain planları ortaya çıktı. Netanyahu hükümetinin "ibadet özgürlüğü" kılıfı altında yeni bir yasayı meclisten geçirdiği ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışarak Müslümanların ibadetini kısıtlayacağı öğrenildi. Skandal plan A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu olayın Şii-Sünni-İslam karşıtlığı üzerinden bir din çatışması olduğunu vurgularken, Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ise Kudüs'te 3. tapınak için çizimlerinin tamamlandığını ve Mescid-i Aksa’ya akıllı kart sistemiyle girişlerin yapılarak Müslümanların ibadetine engel olunacağını vurguladı.

Ortadoğu ateş çemberinden geçerken, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki sinsi planları gün yüzüne çıktı. Bebek katili Netanyahu hükümetinin İran'a başlattığı savaşın gölgesinde Kudüs'te sessizce "ibadet özgürlüğü" kılıfı altında yeni bir yasayı meclisten geçirerek Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

MESCİD-İ AKSA ÜZERİNDEN NE HEDEFLENİYOR?

Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, İsrail'in kirli planını ele alarak savaşın gölgesinde yaşananların korkunç boyunu gözler önüne sererek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"BU BİR Şİİ-SÜNNİ MESELESİ DEĞİL DÜNYANIN MESELESİDİR"

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çatışmayı bilinçli bir şekilde dinler arası bir savaşa evirmeye çalıştığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, "Netanyahu bu işi Şii-Sünni-İslam karşıtlığı üzerinden çerçevelemeye çalışıyor ama mesele dünyanın meselesidir. Şu an Amerika'daki Katolikleri tasfiye ediyorlar; bu iş sadece İslam'ın değil, Hristiyanlığın hatta Museviliğin de meselesidir" ifadelerini kullandı. Dünyanın bu irrasyonel gruba karşı bir "Erdemliler İttifakı" kurması gerektiğini vurgulayan Mutlu "Eğer bu ittifak gerçekleşmezse taktik nükleer silahlar da dahil olmak üzere her türlü senaryo mümkün hale gelir" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ÜÇÜNCÜ TAPINAK İÇİN 3D MODELLERİ TAMAMLANMIŞ DURUMDA"

Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesi için yürütülen gizli hazırlıkları anlatan Mete Sohtaoğlu, "Kudüs'te Netanyahu'nun planı olan üçüncü tapınağın mimari çizimleri ve 3D modelleri tamamlanmış durumda. Tapınakta görev alacak din adamlarının, Levi soyundan gelen genç hahamların eğitimleri bitirildi; hatta giyecekleri keten elbiseler dahi hazırlandı" sözleriyle aktardı. 1967'den beri devam eden statükonun İsrail tarafından tek taraflı olarak bozulduğunu ifade eden Sohtaoğlu, Ürdün'e bağlı İslam Vakfı'nın yetkisinin bilinçli olarak zayıflatıldığını dile getirdi.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"DİLİMLEME TEKNİĞİ" İLE MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLİYOR

Mescid-i Aksa'nın mekansal ve zamansal olarak bölünmesi planına "dilimleme tekniği" dendiğini belirten Mete Sohtaoğlu, "Sabah saat 07.30 ile 11.00 arası gibi belirli saat dilimlerinin sadece Yahudi ziyaretçilere ve ibadetine tahsis edilmesi gibi uygulamalara geçiliyor. Bu saatlerde Müslümanların içeri girmesi yasaklanacak. Tıpkı daha önce İbrahim Camii'nde yapıldığı gibi, Mescid-i Aksa'nın bölümlerinin Yahudilere tahsis edilmesinin nihai aşamasına gelindi" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

DİJİTAL KOTA VE AKILLI KART DÖNEMİ: İSRAİL'İN YENİ KELEPÇESİ

Savaşın gürültüsü içinde Kudüs'te sessiz sedasız yeni yasaların geçirildiğini vurgulayan Sohtaoğlu, "Biz füzelere bakarken Kudüs'te İsrail ibadet özgürlüğü yasası geçirdi ve bunu hukuki kılıfla pazarlamaya çalışacak. Artık Mescid-i Aksa'ya akıllı kartlarla, dijital izinlerle ve teknolojik kontrolle girilecek. Müslümanlar mobil uygulamalar üzerinden bir kota sistemiyle içeri alınacak; kotanın üstü alınmayacak ve sadece İsrail'in izin verdiği, güvenlik soruşturmasından geçen kişiler o bölgeye girebilecek" sözleriyle İsrail'in "dijital kelepçe" projesini deşifre etti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın