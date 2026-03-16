İsrail'den Mescid-i Aksa üzerinden ibadet kısıtlaması: Kudüs'te 3'üncü tapınak tehlikesi
Terör devleti İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların gölgesinde Mescid-i Aksa'ya yönelik hain planları ortaya çıktı. Netanyahu hükümetinin "ibadet özgürlüğü" kılıfı altında yeni bir yasayı meclisten geçirdiği ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışarak Müslümanların ibadetini kısıtlayacağı öğrenildi. Skandal plan A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu olayın Şii-Sünni-İslam karşıtlığı üzerinden bir din çatışması olduğunu vurgularken, Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ise Kudüs'te 3. tapınak için çizimlerinin tamamlandığını ve Mescid-i Aksa’ya akıllı kart sistemiyle girişlerin yapılarak Müslümanların ibadetine engel olunacağını vurguladı.
Ortadoğu ateş çemberinden geçerken, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki sinsi planları gün yüzüne çıktı. Bebek katili Netanyahu hükümetinin İran'a başlattığı savaşın gölgesinde Kudüs'te sessizce "ibadet özgürlüğü" kılıfı altında yeni bir yasayı meclisten geçirerek Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, İsrail'in kirli planını ele alarak savaşın gölgesinde yaşananların korkunç boyunu gözler önüne sererek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BU BİR Şİİ-SÜNNİ MESELESİ DEĞİL DÜNYANIN MESELESİDİR"
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çatışmayı bilinçli bir şekilde dinler arası bir savaşa evirmeye çalıştığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, "Netanyahu bu işi Şii-Sünni-İslam karşıtlığı üzerinden çerçevelemeye çalışıyor ama mesele dünyanın meselesidir. Şu an Amerika'daki Katolikleri tasfiye ediyorlar; bu iş sadece İslam'ın değil, Hristiyanlığın hatta Museviliğin de meselesidir" ifadelerini kullandı. Dünyanın bu irrasyonel gruba karşı bir "Erdemliler İttifakı" kurması gerektiğini vurgulayan Mutlu "Eğer bu ittifak gerçekleşmezse taktik nükleer silahlar da dahil olmak üzere her türlü senaryo mümkün hale gelir" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
"ÜÇÜNCÜ TAPINAK İÇİN 3D MODELLERİ TAMAMLANMIŞ DURUMDA"
Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesi için yürütülen gizli hazırlıkları anlatan Mete Sohtaoğlu, "Kudüs'te Netanyahu'nun planı olan üçüncü tapınağın mimari çizimleri ve 3D modelleri tamamlanmış durumda. Tapınakta görev alacak din adamlarının, Levi soyundan gelen genç hahamların eğitimleri bitirildi; hatta giyecekleri keten elbiseler dahi hazırlandı" sözleriyle aktardı. 1967'den beri devam eden statükonun İsrail tarafından tek taraflı olarak bozulduğunu ifade eden Sohtaoğlu, Ürdün'e bağlı İslam Vakfı'nın yetkisinin bilinçli olarak zayıflatıldığını dile getirdi.