Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar
İsrail’in Lübnan genelinde sürdürdüğü acımasız bombardıman, tarihin en büyük göç dalgalarından birini tetikledi. Resmi rakamların üzerinde 1 milyona yakın insanın yerinden edildiği bölgede, Başkent Beyrut’un en lüks semtleri bile derme çatma çadırlarla doldu. Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın vurduğu kentte, engelli vatandaşlar ve masum çocuklar ıslak zeminler üzerinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Lübnan hükümetinin yardımsız bıraktığı sivillerin çaresizliğini A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yerinden aktardı.
BEYRUT'UN KALBİNDE ÇADIRKENTLER YÜKSELİYOR
Başkent Beyrut'un Marina ve liman gibi en seçkin noktaları, saldırılardan kaçan binlerce ailenin sığınağı haline gelmiş durumda. Bölgedeki acı tabloyu gözler önüne seren Ata Gündüz Kurşun, "Resmi rakamlar 830 binin üzerinde olduğunu söylüyor yerinden edilenlerin sayısının ancak gayri resmi rakamlara göre bu sayı 1 milyona ulaşmış durumda" sözleriyle krizin boyutuna dikkat çekti.
Tahliye uyarılarının Lübnan topraklarının yüzde 20'sini kapsadığını belirten Kurşun, "Uyarı yapılan her bir mahalle bombalanıyor, hal böyle olunca 120 bini aşkın kişi barınma merkezlerine sığınırken, gidecek yeri olmayanlar ise sokaklarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalıyor" ifadelerini kullandı.