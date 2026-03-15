Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar

İsrail'in Lübnan genelinde sürdürdüğü acımasız bombardıman, tarihin en büyük göç dalgalarından birini tetikledi. Resmi rakamların üzerinde 1 milyona yakın insanın yerinden edildiği bölgede, Başkent Beyrut'un en lüks semtleri bile derme çatma çadırlarla doldu. Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın vurduğu kentte, engelli vatandaşlar ve masum çocuklar ıslak zeminler üzerinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Lübnan hükümetinin yardımsız bıraktığı sivillerin çaresizliğini A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yerinden aktardı.

İsrail'in Lübnan genelinde sürdürdüğü yoğun bombardıman, ülke tarihinde görülen en büyük göç dalgalarından birine yol açtı.

Resmi verilerin de üzerine çıktığı belirtilen tabloda, yaklaşık 1 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başkent Beyrut'ta ise en lüks semtler dahi kısa sürede derme çatma çadırlarla doldu.

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar - 1

Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu kentte, yerinden edilen siviller son derece zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Engelli vatandaşlar ve küçük çocuklar, ıslak zeminler üzerinde kurulan geçici barınaklarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Lübnan hükümetinin yeterli destek sağlayamadığı bu dramatik tabloyu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgeden aktardı.

A HABER CANLI YAYININDA DUYGU DOLU ANLAR

BEYRUT'UN KALBİNDE ÇADIRKENTLER YÜKSELİYOR

Başkent Beyrut'un Marina ve liman gibi en seçkin noktaları, saldırılardan kaçan binlerce ailenin sığınağı haline gelmiş durumda. Bölgedeki acı tabloyu gözler önüne seren Ata Gündüz Kurşun, "Resmi rakamlar 830 binin üzerinde olduğunu söylüyor yerinden edilenlerin sayısının ancak gayri resmi rakamlara göre bu sayı 1 milyona ulaşmış durumda" sözleriyle krizin boyutuna dikkat çekti.

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar - 2

Tahliye uyarılarının Lübnan topraklarının yüzde 20'sini kapsadığını belirten Kurşun, "Uyarı yapılan her bir mahalle bombalanıyor, hal böyle olunca 120 bini aşkın kişi barınma merkezlerine sığınırken, gidecek yeri olmayanlar ise sokaklarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar - 3

ÇAMUR YAĞMURU VE NAYLONLA YAŞAM MÜCADELESİ

Bölgede etkili olan kötü hava koşulları, zaten zor durumda olan mültecilerin yaşamını adeta cehenneme çevirdi. Hava durumunun vahametini aktaran Kurşun, "Dün kum fırtınası vardı, üzerine yağmur yağdı ve dolayısıyla çamur olarak insanların üzerine yağdı. Yarın da muhtemelen buradaki insanlar bu şiddetli yağışın içerisinde çadırlarda kalmak zorunda kalacak" dedi.

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar - 4

Lübnan hükümetinin yetersizliğine vurgu yapan muhabirimiz, "Lübnan hükümetinin herhangi bir yardımı yok; bırakın yemek dağıtmayı, bir çadır bile verebilmiş değil. İnsanlar çadırlarının üzerine su almasın diye naylon kaplama telaşına düşmüş durumdalar" sözleriyle sahadaki sahipsizliği anlattı.

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar - 5

SAVAŞIN MASUM YÜZLERİ: ELİNDE TOPUYLA SOKAĞA DÜŞEN ÇOCUKLAR

Beyrut sokaklarında her geçen dakika yeni bir dram yaşanırken, kameralara yansıyan engelli bir vatandaş ve ailesinin durumu yürekleri dağladı. Islak zemine çadır kurmaya çalışan aileyi izleyen Kurşun, "Bir tane engelli vatandaşımız yanında eşi ve iki çocuğuyla gelmiş. O su birikintisinin yanı başına mecburen çadır kurmak zorundalar. Çocukların elinde birer tane top var, hiçbir şeyden haberleri yok; bu evlatlar savaşın günahsız, masum çocukları" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar - 6

Ailelerin "Ne yiyeceksiniz? Yanınızda para var mı?" soruları arasında sıkışıp kaldığını belirten Kurşun, "Gerçekten içimizi acıtan görüntüler, kelimeler boğazımda düğümleniyor" diyerek duygularını paylaştı.

İSRAİL BARBARLIĞI İNSANİ BİR UTANCA DÖNÜŞTÜ

İsrail'in Hizbullah ile mücadele bahanesiyle sivilleri hedef aldığını belirten Ata Gündüz Kurşun, durumun askeri bir çatışmadan çok insani bir krize evrildiğini vurguladı. Kurşun, "İsrail marifet gibi 1100 hava saldırısı düzenlediğini anlatıyor ama bu insanlar ne olacak peki? Bunu düşünen, bunu gören var mı? Elbette yok" dedi.

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar - 7

Bölgedeki durumun tam bir insani utanç olduğunu ifade eden muhabirimiz, "İsrail, insanları bu şekilde açlığa mahkum ediyor ve tırnak içerisinde terbiye etmeye çalışıyor. Lübnan ordu ve yönetim olarak güçsüz olduğu için sürekli müdahalelere açık bir halde, uluslararası camiadan gelen yardımlar ise ne yazık ki kısıtlı kalıyor" sözleriyle dünyaya seslendi.

Katil İsrail bombardımanı altında Beyrut’ta insanlık dramı! Canlı yayından duygu dolu anlar - 7

