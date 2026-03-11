İran'dan ABD ve İsrail'e ekonomik tehdit: Bankalar hedefte

Bu gelişme üzerine İran makamları, hedef alınan ülkelerde yaşayan vatandaşlara yönelik hayati bir uyarıda bulunarak, "Bölge sakinlerinin bankalardan en az 1 kilometre uzakta durmaları gerektiğini" sözleriyle aktardı. Hatırlanacağı üzere İran, geçtiğimiz günlerde petrol sektörüne yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'in petrol altyapısını da hedef listesine koymuştu.

FİNANS MERKEZLERİNE VUR EMRİ! İran'dan savaşın seyrini değiştirecek kritik bir açıklama geldi. Tahran yönetimi, ABD ve İsrail'in ekonomik altyapılarını, özellikle de bankalarını hedef alabileceğini bildirdi. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ " İran, bu tehdidine gerekçe olarak bugün sabaha karşı Tahran'daki Sepah Bankası'na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı gösterdi" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken İran'dan ABD ve İsrail'e yönelik sert bir ekonomik tehdit geldi. Tahran yönetimi, bankalar başta olmak üzere finans merkezlerinin hedef alınabileceğini açıklarken Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar da sürüyor.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri, vurulan gemilerin isimlerini kamuoyuyla paylaşarak, "Eğer diğer gemiler de bu bölgeden geçmek istiyorsa, sonları bu şekilde olacak" uyarısında bulundu. Boğazdaki gerilimin küresel ticaret hatlarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SICAK TEMAS Deniz trafiğinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nda da sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden gelen bilgilere göre, bugün bölgeden geçmeye çalışan iki gemi vuruldu.

TAHRAN'DA KOMUTANLARA SON VEDA

Savaşın 12. gününde İran'ın başkentinde hüzün ve öfke hakim. Son çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı komutanlar için Tahran'ın merkezindeki İnkılap Meydanı'nda dev bir cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende komutanlar son yolculuğuna uğurlanırken, meydanlarda asılı olan siyah bayraklar dikkat çekti.

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İran bayrağının yanındaki bu siyah bayraklar, Ayetullah Ali Hamaney için ilan edilen 40 günlük yasın bir simgesi" bilgisini paylaştı.

Öte yandan, uzun süredir sessizliğini koruyan Mucteba Hamaney ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, "Mucteba'nın sağlıklı ve güvende olduğunu" belirten bir açıklama yaptı.

ALTYAPI SALDIRILARI VE GÜNLÜK YAŞAM

İsrail'in İran'ın kritik tesislerine yönelik saldırıları devam ederken, halkın temel ihtiyaçlara erişimi de yakından takip ediliyor.