ABD'den Netanyahu'ya gözdağı: İsrail tek bombalık ülke

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşta gerilim giderek tırmanırken Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katıldığı bir programda İsrail'e yönelik açıklamaları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Witkoff Netanyahu yönetimine tehdit dolu açıklamalar yaparak "İsrail tek bombalık ülke." dedi. Öte yandan İran'daki saldırılara ilişkin Trump ve Netanyahu'nun sürece ilişkin çatışma yaşadığı iddiaları gündeme gelirken ABD'nin İsrail hamlesinin arka perdesinde ne yatıyor? A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan uzmanlar Witkoff'un açıklamalarını ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 10 gün geride kalırken Washington ve Tahran hattından peş peşe sert açıklamalar ve misilleme saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump İran ile anlaşmaya varmak için müzakere masasına oturabileceğinin sinyalini verirken Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

Witkoff CNBC'de katıldığı bir programda İsrail'in tek bombalık bir ülke olduğunu savunurken "Tek bomba onları ortadan kaldırır." dedi. Öte yandan savaşın seyrine ilişkin Trump ve Netanyahu'nun büyük bir çatışma yaşadığı dünya kamuoyunda yerini alırken söz konusu gelişme A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında değerlendirildi.

İRAN'IN STRATEJİK HEDEFİ: RADARLARI SAF DIŞI BIRAKMAK

Orta Doğu'daki askeri hamleleri değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Tahran rejiminin Körfez'deki ABD üslerine saldırısını değerlendirerek "İran, saldırı sırasında ülkedeki ABD unsurları saf dışı bırakmak istiyor. ABD'ye verilen destekten uzaklaşmayı bekliyor" ifadesini kullandı. Bölgedeki savunma sisteminin önemine dikkat edilmesi Gökçe, "Katar'daki radarı vurmadığını, etkisiz hale getirmediğini düşünün; İran'dan fırlatılan her füze tespit edilecek ve önlenecek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu olamaz. ABD bunu tek yanlı düşünüyor" sözleriyle yerde taktiksel saldırıları aktardı.

"ASIL AMAÇ DEMOKRASİ DEĞİL PARA"

ABD'nin İran'da başlayan sokak hareketlerinde sarf ettiği demokrasi söylemlerindeki tutarsızlığa sert eleştiriler getiren Gökçe, "Demokrasi senin umurunda olsaydı, kendi ülkende 1960'lardan beri demokrasi ölçüm yapan bir firmanın İran benzeri demokrasiye sahip antidemokratik ülkelerle neden iş birliği yapıyorsun?"dedi. Gökçe belirli bir sıralama yaptığında bölge ülkelerinin demokrasi karnelerini karşılaştıran Gökçe, "İran'ın 100 üzerinden 11 puanı var, Suudi Arabistan'ın 8 puanı var. Hani demokrasiydi, hani insan haklarıydı? Demek ki asıl amaç parayı kullanarak küresel güçlerin "değerler" üzerinden yürüttüğü siyasetin arka planını deşifre etti.

"İRAN HALKININ ÖZGÜRLEŞMESİ TRUMP'IN UMRUNDA DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Trump'ın hiçbir zaman umurunda olmayacaktı; İran'a demokrasi gelmiş, İran halkı özgürleşmiş... Oradan petrol alacaktı, tankerlere yüktü, Çin'e ve Rusya'ya satılacaktı" sözleriyle enerji sömürüsüne vurgu yaptı. Trump'ın insani söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Gökçe, "Trump bir kişinin İran'da ölümüne izin vermeyeceğiz diyordu ama okulu bombaladılar. Aynı şekilde Gazze'de binlerce çocuk ölürken bunu görmedi. Trump rasyonel bir adam değil, çoğu zaman karnından konuşuyor" değerlendirmesinde bulundu. Gökçe ayrıca ABD'nin Venezuela politikasına da değinerek, "Petrolü aldı, gelsin Çin ve Rusya bizden alsın dediler. Adamın niyeti bu, bütün dünya bunu biliyor" ifadesini kullandı.

"KÖRFEZ ÜLKELERİ ABD HEGEMONYASINDAN KAÇIYOR"

Bölgedeki yeni ekonomik ve siyasi politikaları analiz eden Gökçe, "Suudi Arabistan'ın yıllar önce petrol bazlı ekonomiyi çeşitlendirmek için adım attığını belirtti. Çünkü bu ekonomi tamamen Batılı şirketlere bağlıydı" dedi. Körfez ülkelerinin ABD etkisinden kurtulma çabasında olduğunu vurgulayan Gökçe, "BRICS'e üye olmak istemeleri, yüksek teknoloji yatırımları ve Avrupa ülkelerine açılmaları aslında ABD hegemonyasından bir kurtulma çabasıdır. Nefes almaya çalışıyorlar" ifadeleriyle bölgedeki eksen kaymasını özetledi.