İran geriliminde kritik eşik! ABD yönetiminde çelişkili açıklamalar: Trump diplomatik masaya dönecek

ABD YÖNETİMİNDE SÖYLEM BİRLİĞİ KAOSU Sürecin oldukça karışık olduğunu ve bunun bir nevi başarısızlık göstergesi olduğunu belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "Böyle önemli süreçlerde bütün yöneticilerin tek bir ağızdan davranması ve bir söylem birliği içerisinde bulunulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin nükleer tehdit adı altında gerçekleştirdiği önleyici saldırının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "Hukuki açıdan bakıldığında bu uygun bir saldırı değil, haksız bir saldırıdır" sözleriyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken hamleleri değerlendirdi.

TRUMP'IN SERT TUTUMU VE STRATEJİK HATALAR

Donald Trump'ın Grönland, Kanada ve Venezuela örneklerinde olduğu gibi İran karşısında da sert ve "söz dinlemez" bir tavır takındığını ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "Trump'ın bu sert tutumu ve kara harekatı gelmediği müddetçe sadece hava saldırılarıyla savaşın kazanılmış sayılmayacağı gerçeği önümüzde duruyor" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE SU ARITMA TESİSİ TEHDİDİ

İran'ın elindeki en önemli kozun Hürmüz Boğazı olduğunu ve bu bölgenin hem savaş hem de ticari gemilere kapatıldığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "Olay sadece petrol fiyatı veya tankerlerin geçişi değil, aynı zamanda bir su güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı. Körfez ülkelerinin temiz su ihtiyacının %90'ının arıtma tesislerinden karşılandığını hatırlatan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "İran'ın bir tuz arıtma tesisi vuruldu ve İran ABD'yi sivil altyapıya zarar vermemesi konusunda uyardı; eğer bu tesisler bombalanırsa Körfez ülkelerinin tahliye edilmesi gerekir" sözleriyle yaşanabilecek insani krizin altını çizdi.

"İRAN'IN PES ETMEMESİ TRUMP'I DİPLOMATİK MASAYA GETİRECEK"

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni bombalarken sunduğu "tüneller var" gerekçesinin bir benzerinin okul saldırılarında da yaşandığını ifade eden konuklar, "Savaşta siviller asla canlı kalkan olarak kullanılamaz, bu hukuka aykırıdır" dedi. Trump'ın ve yönetiminin yaptığı açıklamaların artık diplomatik sürece girileceğinin sinyallerini verdiğini belirten uzman isim "İran'ın füzelerini kullanması ve pes etmemesi, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde Trump'ı diplomatik masaya getirecek gibi görünüyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.