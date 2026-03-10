CANLI YAYIN

İran geriliminde kritik eşik! ABD yönetiminde çelişkili açıklamalar: Trump diplomatik masaya dönecek

ABD ile İran arasındaki gerilim nükleer tehdit ve hava saldırılarıyla tırmanırken, Donald Trump’ın çelişkili açıklamaları ve bölgedeki stratejik noktaların hedef alınması dünyayı teyakkuza geçirdi. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve su arıtma tesislerine yönelik saldırılar, savaşın boyutunu insani bir felakete sürükleme riski taşıyor. ABD Başkanı'nın ve bakanlarının yaptığı çelişkili ifadeler dikkat çekerken A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer bu açıklamaların artık diplomatik yola gireceğini vurgulayarak "İran’ın füzelerini kullanması ve pes etmemesi, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde Trump’ı diplomatik masaya getirecek gibi görünüyor" dedi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıların gölgesinde bölgede gerilim yükselmeyi devam ediyor. Türkiye'nin bölgesel krizlerde barış ve diplomasi eksenli bir politika izlediğini belirten uzmanlar Ankara'nın Ukrayna-Rusya savaşından Gazze'ye kadar birçok kritik süreçte arabulucu rol üstlendiğini vurguluyor.

A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlı ve ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan ilkeli duruşunun İran krizinde de değişmeyeceğini ifade eden Değer, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında sivillerin hedef alınmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. İran'ın geri adım atmamasının ise ABD seçimleri öncesinde Trump yönetimini diplomatik masaya yöneltebileceğine dikkat çekti.

Orta Doğu alev alev: Savaşın 11. günüOrta Doğu alev alev: Savaşın 11. günüORTA DOĞU ALEV ALEV: SAVAŞIN 11. GÜNÜ

Türkiye'nin süreçteki aktif rolünü değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, Türkiye'nin savaş başlamadan önce de bir arabuluculuk rolü üstlendiğini ve diplomatik olarak gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Bakın sadece İran değil, başka herhangi bir komşumuz ya da dünyada başka bir devlet; Türkiye'nin politikası nettir. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti ülkelerin bölünmez bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne saygı duyan, uluslararası hukuk kurallarına uyan bir devlettir" ifadelerini kullandı. Bu durumun İran için de değişmeyeceğini vurgulayan kaynaklar, haksız saldırılara karşı Türkiye'nin her zaman ilkeli bir duruş sergilediğini hatırlattı.

BÖLGESEL KRİZLERDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ
Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze'deki barış görüşmelerindeki etkinliğe atıfta bulunarak, Türkiye'nin bu süreçte barışın en gür sesi olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer "İran konusunda özellikle böyleyiz ve bakıyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşında da devredeydik, Gazze'de barış kurulundayız. Kritik bir zamanda İran'a karşı İsrail'in ve ABD'nin gerçek anlamda birleşmesi ve bir müttefik olması soru işaretlerini arttırdı" sözleriyle bölgedeki karmaşık yapıya dikkat çekti. Türkiye'nin savaşa bulaşmadan süreci yöneten tek devlet olmasının, devletin ne kadar güçlü ve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladığı belirtildi.

MİLLİ BİRLİK VE SAVUNMANIN ÖNEMİ
İç siyasi istikrarın dış politikaya yansımasını belirten uzman isim Filiz Değer , "Terörsüz Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu, savunmanın da ne kadar önemli olduğunu, ulusal birliğin de içteki desteğin İran'daki halk ayaklanmalarını düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu bir kere görüyoruz" şeklinde konuştular. Başkan Erdoğan tarafından sık sık dile getirilen "iç cepheyi güçlendirme" söyleminin önemine vurgu yapan analistler, "İç kamuoyunda ne kadar desteğiniz olursa dış politikanızda o kadar özgür olursunuz" değerlendirmesini paylaştılar.

Sürecin oldukça karışık olduğunu ve bunun bir nevi başarısızlık göstergesi olduğunu belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "Böyle önemli süreçlerde bütün yöneticilerin tek bir ağızdan davranması ve bir söylem birliği içerisinde bulunulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin nükleer tehdit adı altında gerçekleştirdiği önleyici saldırının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "Hukuki açıdan bakıldığında bu uygun bir saldırı değil, haksız bir saldırıdır" sözleriyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken hamleleri değerlendirdi.

TRUMP'IN SERT TUTUMU VE STRATEJİK HATALAR
Donald Trump'ın Grönland, Kanada ve Venezuela örneklerinde olduğu gibi İran karşısında da sert ve "söz dinlemez" bir tavır takındığını ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "Trump'ın bu sert tutumu ve kara harekatı gelmediği müddetçe sadece hava saldırılarıyla savaşın kazanılmış sayılmayacağı gerçeği önümüzde duruyor" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE SU ARITMA TESİSİ TEHDİDİ
İran'ın elindeki en önemli kozun Hürmüz Boğazı olduğunu ve bu bölgenin hem savaş hem de ticari gemilere kapatıldığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "Olay sadece petrol fiyatı veya tankerlerin geçişi değil, aynı zamanda bir su güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı. Körfez ülkelerinin temiz su ihtiyacının %90'ının arıtma tesislerinden karşılandığını hatırlatan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, "İran'ın bir tuz arıtma tesisi vuruldu ve İran ABD'yi sivil altyapıya zarar vermemesi konusunda uyardı; eğer bu tesisler bombalanırsa Körfez ülkelerinin tahliye edilmesi gerekir" sözleriyle yaşanabilecek insani krizin altını çizdi.

"İRAN'IN PES ETMEMESİ TRUMP'I DİPLOMATİK MASAYA GETİRECEK"

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni bombalarken sunduğu "tüneller var" gerekçesinin bir benzerinin okul saldırılarında da yaşandığını ifade eden konuklar, "Savaşta siviller asla canlı kalkan olarak kullanılamaz, bu hukuka aykırıdır" dedi. Trump'ın ve yönetiminin yaptığı açıklamaların artık diplomatik sürece girileceğinin sinyallerini verdiğini belirten uzman isim "İran'ın füzelerini kullanması ve pes etmemesi, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde Trump'ı diplomatik masaya getirecek gibi görünüyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

