İran geriliminde kritik eşik! ABD yönetiminde çelişkili açıklamalar: Trump diplomatik masaya dönecek
ABD ile İran arasındaki gerilim nükleer tehdit ve hava saldırılarıyla tırmanırken, Donald Trump’ın çelişkili açıklamaları ve bölgedeki stratejik noktaların hedef alınması dünyayı teyakkuza geçirdi. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve su arıtma tesislerine yönelik saldırılar, savaşın boyutunu insani bir felakete sürükleme riski taşıyor. ABD Başkanı'nın ve bakanlarının yaptığı çelişkili ifadeler dikkat çekerken A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer bu açıklamaların artık diplomatik yola gireceğini vurgulayarak "İran’ın füzelerini kullanması ve pes etmemesi, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde Trump’ı diplomatik masaya getirecek gibi görünüyor" dedi.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıların gölgesinde bölgede gerilim yükselmeyi devam ediyor. Türkiye'nin bölgesel krizlerde barış ve diplomasi eksenli bir politika izlediğini belirten uzmanlar Ankara'nın Ukrayna-Rusya savaşından Gazze'ye kadar birçok kritik süreçte arabulucu rol üstlendiğini vurguluyor.
A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlı ve ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan ilkeli duruşunun İran krizinde de değişmeyeceğini ifade eden Değer, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında sivillerin hedef alınmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. İran'ın geri adım atmamasının ise ABD seçimleri öncesinde Trump yönetimini diplomatik masaya yöneltebileceğine dikkat çekti.
Türkiye'nin süreçteki aktif rolünü değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer, Türkiye'nin savaş başlamadan önce de bir arabuluculuk rolü üstlendiğini ve diplomatik olarak gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Bakın sadece İran değil, başka herhangi bir komşumuz ya da dünyada başka bir devlet; Türkiye'nin politikası nettir. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti ülkelerin bölünmez bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne saygı duyan, uluslararası hukuk kurallarına uyan bir devlettir" ifadelerini kullandı. Bu durumun İran için de değişmeyeceğini vurgulayan kaynaklar, haksız saldırılara karşı Türkiye'nin her zaman ilkeli bir duruş sergilediğini hatırlattı.
BÖLGESEL KRİZLERDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ
Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze'deki barış görüşmelerindeki etkinliğe atıfta bulunarak, Türkiye'nin bu süreçte barışın en gür sesi olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Değer "İran konusunda özellikle böyleyiz ve bakıyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşında da devredeydik, Gazze'de barış kurulundayız. Kritik bir zamanda İran'a karşı İsrail'in ve ABD'nin gerçek anlamda birleşmesi ve bir müttefik olması soru işaretlerini arttırdı" sözleriyle bölgedeki karmaşık yapıya dikkat çekti. Türkiye'nin savaşa bulaşmadan süreci yöneten tek devlet olmasının, devletin ne kadar güçlü ve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladığı belirtildi.
MİLLİ BİRLİK VE SAVUNMANIN ÖNEMİ
İç siyasi istikrarın dış politikaya yansımasını belirten uzman isim Filiz Değer , "Terörsüz Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu, savunmanın da ne kadar önemli olduğunu, ulusal birliğin de içteki desteğin İran'daki halk ayaklanmalarını düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu bir kere görüyoruz" şeklinde konuştular. Başkan Erdoğan tarafından sık sık dile getirilen "iç cepheyi güçlendirme" söyleminin önemine vurgu yapan analistler, "İç kamuoyunda ne kadar desteğiniz olursa dış politikanızda o kadar özgür olursunuz" değerlendirmesini paylaştılar.