Demir Kubbe çöktü Çelik Kubbe geliyor: Gökyüzünün yeni efendisi Türkiye
Orta Doğu’da hipersonik deprem. İran füzeleri Demir Kubbe’yi aşarken, stratejik güvenlik uzmanı İbrahim Keleş savaşın saniyede 11 bin doları bulan maliyetini A Haber’de değerlendirdi. Türkiye’nin gök vatan muhafızı “Çelik Kubbe” ve yerli “Hakim” sisteminin bölgedeki stratejik dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu. İncirlik ve Kürecik üzerindeki NATO korumasının gerçek nedeni ne? Yerli teknolojinin dron avcısı Ejderha ve tüm detaylar A Haber ekranlarında analiz edildi.
Orta Doğu'da gerilim her geçen saniye tırmanırken, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği son füze saldırıları modern savaş stratejilerini kökten değiştirdi.
İsrail'in "geçilemez" denilen Demir Kubbe sistemi, İran'ın 15-16 Mach hıza ulaşan hipersonik füzeleri karşısında çaresiz kalırken; Uzman İbrahim Keleş, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" projesinin ve katmanlı hava savunma sistemlerinin bölgedeki stratejik dengeleri nasıl değiştireceğini çarpıcı gerçeklerle A Haber ekranlarında analiz etti.
İSRAİL'İN HİPERSONİK ÇARESİZLİĞİ VE KHORRAMSHAHR ETKİSİ
İran'ın saldırılarında kullandığı yeni nesil mühimmatların teknik kapasitesine dikkat çeken İbrahim Keleş, "Khorramshahr son geliştirdiği balistik füze ve yıkıcılığı oldukça fazla. Terminal noktasına ulaştığında hızı ses hızının 15-16 katına çıkıyor. Bu hıza ulaşan bir füzeyi Demir Kubbe'nin durdurabilmesi mümkün değil," ifadelerini kullandı. Füzelerin sadece hızıyla değil, manevra kabiliyetiyle de sistemleri atlattığını vurgulayan Keleş, "Bu füzeler yön değiştirebiliyor. Kendisine karşı bir savunma füzesi gönderildiği zaman onlardan kaçabiliyor, adeta füzelerin arasından dolanıp hedefine iniyor," sözleriyle İsrail savunmasının içine düştüğü kör noktayı aktardı.
SAVAŞIN AĞIR FATURASI: SANİYEDE 11 BİN DOLAR BUHARLAŞIYOR
Savaşın sadece sahada değil, ekonomik bir yıkım olarak da devam ettiğini belirten Keleş, ABD'nin harcamalarına ilişkin, "Saniyede 11 bin dolar, saatte ise 41 milyon dolar harcanıyor. Bir Patriot füzesinin tanesi 4 milyon dolar. Türk parasıyla yaklaşık 200 milyon lira demek. Attığınız zaman Türkiye'de koca bir apartman gidiyor demektir. Buna karşılık imha etmeye çalıştığınız kamikaze dronun maliyeti sadece 20 bin dolar," diyerek Batı'nın maliyet açısından sürdürülemez bir çıkmaza girdiğini dile getirdi.