Demir Kubbe çöktü Çelik Kubbe geliyor: Gökyüzünün yeni efendisi Türkiye

Kamuoyunda merak edilen "NATO neden müdahale etti?" sorusuna açıklık getiren Keleş, "Hatay tarafında düşürülen füzenin hedefi bana göre Adana İncirlik'teki Amerikan birliğiydi. Malatya tarafındaki tehdidin hedefi ise Kürecik'teki NATO radar üssüydü. Bu tesisler NATO tesisi olduğu için onları korumak NATO'ya düşer. Ancak kendi milli sınırlarımıza ve tesislerimize bir saldırı olsaydı, milli sistemlerimizi devreye sokardık," açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin katmanlı hava savunma gücünü ve "Çelik Kubbe" nin bileşenlerini anlatan İbrahim Keleş, "Korkut yakın hava saldırılarında parçacıklı mühimmat atıyor. Ejderha ise hiç patlama yapmadan yoğun bir elektromanyetik dalga göndererek kamikaze dronun elektronik sistemlerini felç edip onu yere çökertiyor," sözleriyle yerli teknolojinin gücünü vurguladı. Sistemin beyin takımından bahseden Keleş, "En üstte 'Hakim' sistemi var. Hakim, karar veren demektir. Uydulardan ve uçaklardan gelen bilgiyi değerlendirip operatöre tehdidi bildiriyor; operatör ise sadece düğmeye basıyor," ifadelerini kullanarak Türkiye'nin gökyüzündeki tam hakimiyetini özetledi.

HABER ANALİZİ: DEMİR KUBBE – ÇELİK KUBBE TARTIŞMASI

Haberde öne çıkan temel tema, hipersonik füze teknolojisinin mevcut hava savunma sistemlerini zorlaması ve buna karşı katmanlı savunma mimarisinin öneminin artmasıdır.

İddialara göre İran'ın kullandığı yüksek hızlı balistik füzeler, özellikle terminal aşamada 15–16 Mach hızlarına ulaşarak klasik önleme sistemlerini zorlayabilmektedir. Bu durum, tek katmanlı savunma sistemleri yerine radar, füze, elektronik harp ve yakın savunma unsurlarından oluşan çok katmanlı hava savunma mimarilerinin daha kritik hale geldiğini gösterir.

Haberde Türkiye'nin geliştirdiği "Çelik Kubbe" konsepti, farklı savunma araçlarının tek komuta kontrol ağı içinde çalışmasını hedefleyen bir yapı olarak sunulmaktadır. Bu model, yalnızca füze önleme değil aynı zamanda dron, roket, balistik füze ve elektronik saldırılara karşı entegre savunma yaklaşımını ifade eder.

Ekonomik açıdan da önemli bir noktaya değinilmektedir: Modern savaşta asimetrik maliyet sorunu giderek büyüyor. Yani ucuz kamikaze dronlar veya roketler, onları düşürmek için kullanılan pahalı savunma füzelerine kıyasla çok daha düşük maliyetli olabiliyor. Bu da ülkeleri daha ucuz ve hızlı savunma çözümleri geliştirmeye yöneltiyor (lazer, elektromanyetik sistemler vb.).

Sonuç olarak haberde vurgulanan üç stratejik nokta şunlardır:

Hipersonik füze tehdidi modern savunma sistemlerini zorluyor

Katmanlı hava savunma mimarisi stratejik önem kazanıyor

Savunma teknolojilerinde maliyet/verim dengesi kritik hale geliyor

Konu Veriler / İddialar Açıklama İran hipersonik füze hızı 15–16 Mach Terminal aşamada ulaştığı iddia edilen hız Balistik füze örneği Khorramshahr İran tarafından geliştirilen balistik füze Patriot füze maliyeti ~4 milyon dolar Tek bir önleme füzesinin yaklaşık maliyeti Kamikaze dron maliyeti ~20 bin dolar Asimetrik maliyet örneği ABD savaş harcaması saniyede 11 bin dolar Haberde verilen maliyet iddiası Saatlik harcama 41 milyon dolar Aynı hesaplamanın saatlik karşılığı Hava savunma sistemi yaklaşımı Katmanlı savunma Radar, füze, top, elektronik harp entegrasyonu Türkiye sistem bileşenleri Korkut, Ejderha, Hakim Yakın savunma, elektronik harp ve komuta kontrol

İŞTE 6 SORUDA DEMİR KUBBE VE ÇELİK KUBBE GERÇEĞİ

Demir Kubbe nedir?

İsrail tarafından geliştirilen kısa menzilli roket ve topçu mühimmatlarını havada imha etmeye yönelik bir hava savunma sistemidir.

Hipersonik füze nedir?

Ses hızının 5 katından daha hızlı (Mach 5+) uçabilen ve genellikle manevra kabiliyeti olan füzelerdir. Bu özellikleri onları tespit ve önleme açısından zorlaştırır.

Katmanlı hava savunma sistemi ne demektir?

Farklı menzillerde çalışan birden fazla savunma sisteminin aynı ağ içinde koordineli çalışmasıdır. Böylece bir tehdide karşı birden fazla önleme şansı oluşur.

Çelik Kubbe nedir?

Türkiye'de geliştirilen entegre ve katmanlı hava savunma mimarisini ifade eden konsept isimdir. Radar, füze, elektronik harp ve komuta sistemlerini tek ağda birleştirmeyi hedefler.

Neden dronlar savunma sistemleri için sorun oluşturuyor?

Çünkü çok ucuz ve çok sayıda üretilebiliyorlar. Bu da pahalı önleme füzeleriyle savunma yapan sistemler için ekonomik bir dengesizlik yaratıyor.

Elektromanyetik savunma sistemleri ne işe yarar?