Demir Kubbe çöktü Çelik Kubbe geliyor: Gökyüzünün yeni efendisi Türkiye

Orta Doğu’da hipersonik deprem. İran füzeleri Demir Kubbe’yi aşarken, stratejik güvenlik uzmanı İbrahim Keleş savaşın saniyede 11 bin doları bulan maliyetini A Haber’de değerlendirdi. Türkiye’nin gök vatan muhafızı “Çelik Kubbe” ve yerli “Hakim” sisteminin bölgedeki stratejik dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu. İncirlik ve Kürecik üzerindeki NATO korumasının gerçek nedeni ne? Yerli teknolojinin dron avcısı Ejderha ve tüm detaylar A Haber ekranlarında analiz edildi.

Orta Doğu'da gerilim her geçen saniye tırmanırken, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği son füze saldırıları modern savaş stratejilerini kökten değiştirdi.

İRAN'IN HİPERSONİK FÜZELERİ DEMİR KUBBE'Yİ ZORLADI

İsrail'in "geçilemez" denilen Demir Kubbe sistemi, İran'ın 15-16 Mach hıza ulaşan hipersonik füzeleri karşısında çaresiz kalırken; Uzman İbrahim Keleş, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" projesinin ve katmanlı hava savunma sistemlerinin bölgedeki stratejik dengeleri nasıl değiştireceğini çarpıcı gerçeklerle A Haber ekranlarında analiz etti.

(foto: AA)(foto: AA)

İSRAİL'İN HİPERSONİK ÇARESİZLİĞİ VE KHORRAMSHAHR ETKİSİ

İran'ın saldırılarında kullandığı yeni nesil mühimmatların teknik kapasitesine dikkat çeken İbrahim Keleş, "Khorramshahr son geliştirdiği balistik füze ve yıkıcılığı oldukça fazla. Terminal noktasına ulaştığında hızı ses hızının 15-16 katına çıkıyor. Bu hıza ulaşan bir füzeyi Demir Kubbe'nin durdurabilmesi mümkün değil," ifadelerini kullandı. Füzelerin sadece hızıyla değil, manevra kabiliyetiyle de sistemleri atlattığını vurgulayan Keleş, "Bu füzeler yön değiştirebiliyor. Kendisine karşı bir savunma füzesi gönderildiği zaman onlardan kaçabiliyor, adeta füzelerin arasından dolanıp hedefine iniyor," sözleriyle İsrail savunmasının içine düştüğü kör noktayı aktardı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

SAVAŞIN AĞIR FATURASI: SANİYEDE 11 BİN DOLAR BUHARLAŞIYOR

Savaşın sadece sahada değil, ekonomik bir yıkım olarak da devam ettiğini belirten Keleş, ABD'nin harcamalarına ilişkin, "Saniyede 11 bin dolar, saatte ise 41 milyon dolar harcanıyor. Bir Patriot füzesinin tanesi 4 milyon dolar. Türk parasıyla yaklaşık 200 milyon lira demek. Attığınız zaman Türkiye'de koca bir apartman gidiyor demektir. Buna karşılık imha etmeye çalıştığınız kamikaze dronun maliyeti sadece 20 bin dolar," diyerek Batı'nın maliyet açısından sürdürülemez bir çıkmaza girdiğini dile getirdi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

NATO SİSTEMLERİ NEDEN DEVREYE GİRDİ? İNCİRLİK VE KÜRECİK GERÇEĞİ

Kamuoyunda merak edilen "NATO neden müdahale etti?" sorusuna açıklık getiren Keleş, "Hatay tarafında düşürülen füzenin hedefi bana göre Adana İncirlik'teki Amerikan birliğiydi. Malatya tarafındaki tehdidin hedefi ise Kürecik'teki NATO radar üssüydü. Bu tesisler NATO tesisi olduğu için onları korumak NATO'ya düşer. Ancak kendi milli sınırlarımıza ve tesislerimize bir saldırı olsaydı, milli sistemlerimizi devreye sokardık," açıklamasında bulundu.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

GÖK VATAN'IN YERLİ MUHAFIZI: ÇELİK KUBBE VE HAKİM SİSTEMİ

Türkiye'nin katmanlı hava savunma gücünü ve "Çelik Kubbe"nin bileşenlerini anlatan İbrahim Keleş, "Korkut yakın hava saldırılarında parçacıklı mühimmat atıyor. Ejderha ise hiç patlama yapmadan yoğun bir elektromanyetik dalga göndererek kamikaze dronun elektronik sistemlerini felç edip onu yere çökertiyor," sözleriyle yerli teknolojinin gücünü vurguladı. Sistemin beyin takımından bahseden Keleş, "En üstte 'Hakim' sistemi var. Hakim, karar veren demektir. Uydulardan ve uçaklardan gelen bilgiyi değerlendirip operatöre tehdidi bildiriyor; operatör ise sadece düğmeye basıyor," ifadelerini kullanarak Türkiye'nin gökyüzündeki tam hakimiyetini özetledi.

(foto:ahaber.com.tr- ÖZEL)(foto:ahaber.com.tr- ÖZEL)

HABER ANALİZİ: DEMİR KUBBE – ÇELİK KUBBE TARTIŞMASI

Haberde öne çıkan temel tema, hipersonik füze teknolojisinin mevcut hava savunma sistemlerini zorlaması ve buna karşı katmanlı savunma mimarisinin öneminin artmasıdır.

İddialara göre İran'ın kullandığı yüksek hızlı balistik füzeler, özellikle terminal aşamada 15–16 Mach hızlarına ulaşarak klasik önleme sistemlerini zorlayabilmektedir. Bu durum, tek katmanlı savunma sistemleri yerine radar, füze, elektronik harp ve yakın savunma unsurlarından oluşan çok katmanlı hava savunma mimarilerinin daha kritik hale geldiğini gösterir.

Haberde Türkiye'nin geliştirdiği "Çelik Kubbe" konsepti, farklı savunma araçlarının tek komuta kontrol ağı içinde çalışmasını hedefleyen bir yapı olarak sunulmaktadır. Bu model, yalnızca füze önleme değil aynı zamanda dron, roket, balistik füze ve elektronik saldırılara karşı entegre savunma yaklaşımını ifade eder.

Ekonomik açıdan da önemli bir noktaya değinilmektedir: Modern savaşta asimetrik maliyet sorunu giderek büyüyor. Yani ucuz kamikaze dronlar veya roketler, onları düşürmek için kullanılan pahalı savunma füzelerine kıyasla çok daha düşük maliyetli olabiliyor. Bu da ülkeleri daha ucuz ve hızlı savunma çözümleri geliştirmeye yöneltiyor (lazer, elektromanyetik sistemler vb.).

Sonuç olarak haberde vurgulanan üç stratejik nokta şunlardır:

  • Hipersonik füze tehdidi modern savunma sistemlerini zorluyor
  • Katmanlı hava savunma mimarisi stratejik önem kazanıyor
  • Savunma teknolojilerinde maliyet/verim dengesi kritik hale geliyor

KonuVeriler / İddialarAçıklama
İran hipersonik füze hızı15–16 MachTerminal aşamada ulaştığı iddia edilen hız
Balistik füze örneğiKhorramshahrİran tarafından geliştirilen balistik füze
Patriot füze maliyeti~4 milyon dolarTek bir önleme füzesinin yaklaşık maliyeti
Kamikaze dron maliyeti~20 bin dolarAsimetrik maliyet örneği
ABD savaş harcamasısaniyede 11 bin dolarHaberde verilen maliyet iddiası
Saatlik harcama41 milyon dolarAynı hesaplamanın saatlik karşılığı
Hava savunma sistemi yaklaşımıKatmanlı savunmaRadar, füze, top, elektronik harp entegrasyonu
Türkiye sistem bileşenleriKorkut, Ejderha, HakimYakın savunma, elektronik harp ve komuta kontrol

İŞTE 6 SORUDA DEMİR KUBBE VE ÇELİK KUBBE GERÇEĞİ

Demir Kubbe nedir?

  • İsrail tarafından geliştirilen kısa menzilli roket ve topçu mühimmatlarını havada imha etmeye yönelik bir hava savunma sistemidir.

Hipersonik füze nedir?

  • Ses hızının 5 katından daha hızlı (Mach 5+) uçabilen ve genellikle manevra kabiliyeti olan füzelerdir. Bu özellikleri onları tespit ve önleme açısından zorlaştırır.

Katmanlı hava savunma sistemi ne demektir?

  • Farklı menzillerde çalışan birden fazla savunma sisteminin aynı ağ içinde koordineli çalışmasıdır. Böylece bir tehdide karşı birden fazla önleme şansı oluşur.

Çelik Kubbe nedir?

  • Türkiye'de geliştirilen entegre ve katmanlı hava savunma mimarisini ifade eden konsept isimdir. Radar, füze, elektronik harp ve komuta sistemlerini tek ağda birleştirmeyi hedefler.

Neden dronlar savunma sistemleri için sorun oluşturuyor?

  • Çünkü çok ucuz ve çok sayıda üretilebiliyorlar. Bu da pahalı önleme füzeleriyle savunma yapan sistemler için ekonomik bir dengesizlik yaratıyor.

Elektromanyetik savunma sistemleri ne işe yarar?

  • Patlayıcı kullanmadan, güçlü elektromanyetik dalgalarla dron veya elektronik sistemleri devre dışı bırakmayı amaçlar.

