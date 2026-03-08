Türkiye’nin gök vatan kalkanı: Çelik Kubbe dünya gündeminde

Araştırmacı yazar Murat Akan, A Haber canlı yayınında Türkiye’nin savunma sanayiinde geliştirdiği yeni nesil sistemlerin küresel güvenlik mimarisinde belirleyici rol oynayacağını söyledi. Akan’a göre hibrit savaş dönemine giren dünyada Türkiye, yapay zekâ ve otonom sistemlere dayalı Çelik Kubbe hava savunma mimarisi ile yeni dönemin oyun kurucu ülkelerinden biri haline geliyor. Akan, özellikle Ortadoğu’da yükselen gerilimlerin hava savunma sistemlerinin önemini yeniden ortaya koyduğunu belirterek Türkiye’nin yerli ve milli projelerle stratejik bir savunma ekosistemi kurduğunu ifade etti.

A Haber canlı yayınında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Araştırmacı Yazar Murat Akan, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki atılımlarını masaya yatırdı. Akan, hibrit savaş dönemine girildiğini ve Türkiye'nin bu gerçeği çok önceden görerek yapay zeka ve otonom sistemlere dayalı ÇELİK KUBBE gibi hava savunma sistemlerini geliştirdiğini belirtti. İran-İsrail geriliminin hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Akan, Türkiye'nin yerli ve milli gücüyle bölgede oyun kurucu olduğunu ifade etti.

HİBRİT SAVAŞ ÇAĞI: İNSAN YERİNE OTONOM SİSTEMLER

Akan, modern savaş doktrinlerinin köklü biçimde değiştiğini belirterek klasik savaşlardan hibrit savaş düzenine geçildiğini vurguladı.

Bu yeni dönemde savaş alanlarında;

insansız hava araçları

yapay zekâ destekli komuta sistemleri

otonom kara ve hava platformları

ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin bu dönüşümü erken fark ettiğini söyleyen Akan, özellikle Bayraktar Kızılelma gibi insansız savaş uçaklarının bu stratejinin temel parçalarından biri olduğunu belirtti.

"Savaş alanlarının insan unsurundan giderek arındırıldığı bir döneme giriyoruz. Yapay zekâ ve otonom sistemler artık savaşın merkezinde."

YERLİ SAVUNMA SANAYİİ: ÖZGÜRLÜĞÜN TEMEL ŞARTI

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın bir ülke için stratejik risk olduğunu belirten Murat Akan, Türkiye'nin bu alanda son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Türkiye'de savunma sanayiinde yerlilik oranı:

Dönem Yerli Üretim Oranı 2000'li yılların başı %15 – %20 Günümüz %85 – %90

Akan, yerli savunma sistemlerinin yalnızca askeri güç değil aynı zamanda siyasi bağımsızlık anlamına geldiğini vurguladı.

ÇELİK KUBBE NEDİR? TÜRKİYE'NİN KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe, tek bir füze savunma sistemi değil; farklı irtifalarda çalışan çok katmanlı bir hava savunma ağı olarak tanımlanıyor.

Bu mimaride:

erken uyarı radarları

yapay zekâ destekli komuta kontrol sistemi

kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri

entegre biçimde çalışıyor.

Akan, bu sistemin merkezinde yapay zekâ tabanlı hakim komuta ağı bulunduğunu söyledi.

Bu yapı;

alçak irtifa tehditleri

balistik füze saldırıları

insansız hava araçları

seyir füzeleri

gibi tehditlere karşı eş zamanlı savunma sağlayabiliyor.

DEMİR KUBBE'DEN FARKI NE?

Türkiye'nin Çelik Kubbe sistemi çoğu zaman İsrail'in hava savunma sistemi olan Iron Dome ile karşılaştırılıyor.

Ancak uzmanlara göre iki sistem arasında önemli farklar bulunuyor.

Özellik Demir Kubbe Çelik Kubbe Yapı Tek katmanlı savunma Çok katmanlı savunma mimarisi Komuta sistemi Radar odaklı Yapay zekâ destekli entegre ağ Hedef tipi Roket ve kısa menzil Füze, İHA, seyir füzesi, balistik tehdit Sistem entegrasyonu Sınırlı Çoklu savunma sistemlerinin koordinasyonu

TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA ÇEKME İDDİASI

Akan, Ortadoğu'da artan gerilimlerin arkasında Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarından rahatsız olan aktörlerin bulunduğunu iddia etti.

Ona göre Türkiye'nin bölgesel bir savaşa girmesi, devam eden savunma projelerini yavaşlatabilir.

Akan bu nedenle önümüzdeki yılların kritik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geliştirdiği bazı stratejik projeler:

TAI KAAN

Tayfun missile

Çelik Kubbe hava savunma sistemi

insansız savaş uçakları

Akan, bu projelerin tamamlanması için Türkiye'nin mümkün olduğunca büyük bir savaşın dışında kalmasının önemli olduğunu belirtti.

ÖNE ÇIKANLAR

Türkiye hibrit savaş dönemine hazırlık kapsamında otonom ve yapay zekâ destekli sistemlere yatırım yapıyor. Çelik Kubbe, tek bir füze savunması değil; katmanlı bir hava savunma mimarisi olarak geliştiriliyor. Savunma sanayiinde yerlilik oranı %15 seviyesinden %85–90 bandına çıktı. Türkiye'nin yeni nesil projeleri arasında KAAN savaş uçağı ve Tayfun füzesi bulunuyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin savunma projelerinin tamamlanması için savaş dışında kalması kritik önem taşıyor.

YENİ DÜZEN BU SİSTEMLE KURULACAK! İŞTE 4 SORUDA ÇIĞIR AÇAN ASKERİN GÜCÜN DETAYLARI

Çelik Kubbe nedir?

Türkiye'nin geliştirdiği, farklı irtifalarda çalışan hava savunma sistemlerini tek bir komuta ağında birleştiren katmanlı savunma mimarisidir.

Çelik Kubbe neyi hedef alır?

Balistik füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve hava saldırıları gibi farklı tehdit türlerine karşı koruma sağlamayı amaçlar.

Çelik Kubbe Demir Kubbe'den farklı mı?

Evet. Demir Kubbe kısa menzilli roketlere odaklanırken Çelik Kubbe çok katmanlı ve daha geniş tehdit yelpazesine karşı tasarlanmıştır.

Türkiye savunma sanayiinde ne kadar yerli üretim yapıyor?