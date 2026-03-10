İran İsrail'i “Hürremşehr” ile vurdu: A Haber ekibi Tel Aviv’de vurulan bölgeyi görüntüledi!

İran'ın "Hürremşehr" füzeleri Tel Aviv'i vurdu! İsrail'in hava savunma sistemleri çöktü, radarlar kör oldu. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, Demir Kubbe'yi aşan saldırıların vurduğu bölgeleri yerinde görüntüledi. Can kaybının 13'e yükseldiği İsrail'de hükümetin hasarı gizlemek için basına sansür uyguladığı iddia edilirken, savaşın günlük faturası 3,7 milyar dolara ulaştı. Sıcak bölgedeki son gelişmeler A Haber'de.

İran'ın yeni nesil "Hürremşehr" füzeleriyle Tel Aviv ve çevresine düzenlediği balistik füze saldırıları İsrail'de büyük bir paniğe ve yıkıma neden oldu. İRAN "HÜRREMŞEHR" İLE TEL AVİV'İN KALBİNİ VURDU A Haber ekibi, Demir Kubbe'nin çaresiz kaldığı ve radarların kör edildiği saldırıların vurduğu bölgeleri yerinde görüntülerken; erken uyarı sistemlerinin devre dışı kalması sonucu savaşın başından bu yana İsrail'deki can kaybı 13'e yükseldi.

A HABER SALDIRI BÖLGESİNDE İran'da yeni liderin seçilmesiyle eş zamanlı olarak ateşlenen füzelerin hedefinde İsrail vardı. A Haber Haber Programları Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, Tel Aviv'e 15-20 kilometre mesafedeki saldırı bölgesine girerek yıkımı anbean görüntüledi. Bölgedeki durumu aktaran Emine Kavasoğlu, "3 ila 5 kilogram arasında 24 parçaya bölünen bir füze ile gerçekleştirildi saldırı. Şu an biz Tel Aviv'e yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıkta bir sanayi sitesindeyiz. Füze parçalarından bir tanesi bu bölgeye ulaştı ve binanın çatısı tamamen çökmüş durumda." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN RADARLARI KÖR MÜ OLDU? İran'ın 12 gün süren savaşın ardından taktik değişikliğine gittiği ve füzelerin İsrail savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiği iddia ediliyor. İsrail basınının da kabul ettiği radar zafiyetine değinen Kavasoğlu, "3-4 günden bu yana erken uyarı sistemlerinde de büyük bir sorun yaşandığını söyleyelim İsrail'de. Çünkü İran'ın füze radarlarını, radar sistemlerini yerle bir ettiği, yoğun bir saldırı gerçekleştirdiği bilgisi var. Radarların kör olması nedeniyle erken uyarı sistemleri çalışmıyor." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

HASARI GİZLEME ÇABASI VE BASIN SANSÜRÜ İsrail hükümetinin, İran füzelerinin yol açtığı tahribatı dünya kamuoyundan gizlemek için yoğun bir çaba sarf ettiği gözlemlendi. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve kısıtlamaların arttığını belirten Emine Kavasoğlu, "Şu an itibarıyla burada bir temizleme çalışması gerçekleştiriliyor ve patlamanın izleri, hasarın boyutu kapatılmaya çalışılıyor. Basın mensuplarının girmesine izin verilmiyor. Yoğun güvenlik önlemleri var, aracımızı çok uzak bir noktada park etmemize izin verdiler." şeklinde konuştu.